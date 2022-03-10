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Google обмежує роботу Google Play в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Google обмежує роботу Google Play в Росії

Для росіян починають діяти чергові обмеження. Цього разу вони стосуються крамниці застосунків від Google.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії — завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", - пише Михайло Федоров.

Пояснення від Google з'явилось і на сайті

"У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, ми припиняємо платіжну систему Google Play для користувачів у Росії найближчими днями. Це означає, що під час користувачі не зможуть купувати застосунки та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google припинив продаж реклами в Росії через війну проти України
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Топ коментарі
+3
У кацапов свой интернет,у кацапов все свое. Кацапы впереди планеты всей. Даже материнские платы,видеокарты,процессоры сои у ******* путинских кацапов.😡😡
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10.03.2022 09:22
+2
Який удар! Козломорді цього не переживуть.
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10.03.2022 09:11
+2
Нет чтобы полностью все отрубить. Начинается: "приостанавливает", "ограничивает", "частично замораживают". Боятся, что если потом все разрулится, то вернутся не смогут? Так не разрулится уже...
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10.03.2022 09:20
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Який удар! Козломорді цього не переживуть.
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10.03.2022 09:11 Відповісти
Крапля камінь точить... )
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10.03.2022 09:58 Відповісти
У кацапів свіій Гугл.
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10.03.2022 09:13 Відповісти
В них все своє )
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10.03.2022 09:27 Відповісти
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10.03.2022 09:59 Відповісти
ще треба гугле пей обмежити
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10.03.2022 09:16 Відповісти
Нет чтобы полностью все отрубить. Начинается: "приостанавливает", "ограничивает", "частично замораживают". Боятся, что если потом все разрулится, то вернутся не смогут? Так не разрулится уже...
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10.03.2022 09:20 Відповісти
Є певні проблеми юридичного,технічного плану
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10.03.2022 10:00 Відповісти
У кацапов свой интернет,у кацапов все свое. Кацапы впереди планеты всей. Даже материнские платы,видеокарты,процессоры сои у ******* путинских кацапов.😡😡
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10.03.2022 09:22 Відповісти
Так, аналоГовнеТ
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10.03.2022 10:13 Відповісти
 
 