Під час бомбардування російськими окупантами дитячої лікарні у Маріуполі загинула дитина

9 березня окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали 17 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на оновлену інформацію від Маріупольської міської ради.

Так, після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка.

"Війська росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин росії проти людства, проти України та проти маріупольців!", - йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

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