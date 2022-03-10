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Під час бомбардування російськими окупантами дитячої лікарні у Маріуполі загинула дитина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час бомбардування російськими окупантами дитячої лікарні у Маріуполі загинула дитина

9 березня окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали 17 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на оновлену інформацію від Маріупольської міської ради.

Так,  після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка.

"Війська росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин росії проти людства, проти України та проти маріупольців!", - йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

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❗️Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що у збитих російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.

Кремль вигадав цікавий спосіб позбутися потенційних свідків на трибуналі. Підбили літак - і кінці у воду.
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10.03.2022 09:31 Відповісти
Ну рашиська мерзота будьте ви прокляті і ваш народ мовчазне бидло і ваш кривай кат ,будь проклята росія.
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10.03.2022 09:34 Відповісти
а в цей час зажрата европа думає.. давати чи не давати....
швидко ж ви забули дядю Адіка
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10.03.2022 09:35 Відповісти
 
 