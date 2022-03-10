Во время бомбежки российскими оккупантами детской больницы в Мариуполе погиб ребенок

9 марта оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали 17 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на обновленную информацию от Мариупольского городского совета.

Так, после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка.

"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев!", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

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