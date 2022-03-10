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Во время бомбежки российскими оккупантами детской больницы в Мариуполе погиб ребенок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время бомбежки российскими оккупантами детской больницы в Мариуполе погиб ребенок

9 марта оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали 17 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на обновленную информацию от Мариупольского городского совета.

Так, после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка.

"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев!", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон отреагировал на авиаудар по детской больнице в Мариуполе
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❗️Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що у збитих російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.

Кремль вигадав цікавий спосіб позбутися потенційних свідків на трибуналі. Підбили літак - і кінці у воду.
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10.03.2022 09:31 Ответить
Ну рашиська мерзота будьте ви прокляті і ваш народ мовчазне бидло і ваш кривай кат ,будь проклята росія.
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10.03.2022 09:34 Ответить
а в цей час зажрата европа думає.. давати чи не давати....
швидко ж ви забули дядю Адіка
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10.03.2022 09:35 Ответить
 
 