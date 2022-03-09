Джонсон отреагировал на авиаудар по детской больнице в Мариуполе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Британии Борис Джонсон резко осудил нанесенный российскими войсками авиаудар по детской больнице в Мариуполе, добавив, что Великобритания ищет способы помочь Украине защищаться от атак с воздуха.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Twitter Джонсона.
"Мало что можно придумать более недостойного, чем выбирать целью уязвимых и беззащитных. Британия ищет варианты, как помочь Украине защищаться от атак с воздуха, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", - заявил премьер.
Как сообщалось, около 16:30 9 марта российские самолеты сбросили несколько мощных бомб на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
Городские власти Мариуполя сообщают, что за все время осады погибли около 1300 гражданских граждан.
Пожалуйста, подождите...
Що для США, що для ВБ існує ризик втягнутися у третю світову, якщо вони діятимуть необережно та необачно.
Виходячи зі своїх інтересів, а саме, захисту своїх громадян, вони (певно) вважають, що закриття неба -- це більший ризик, як би цинічно це не звучало.
Єдиний їхній правильний паттерн поведінки -- це вимкнення емоцій і використання логіки.
Єдина наша правильна лінія поведінки -- це той же рецепт, плюс потужна дипломатія, непублічні зустрічі, перемовини з союзниками, переконання, аргументи 24/7.
А публічні дорікання, істерики все тільки псує.
Якщо про західних союзників, то вони для нас наразі роблять дуже багато.
Якщо про нас, то нам потрібні не публічні дорікання в їхній бік, як я написав вище, а максимальні дипломатичні зусилля, щоб переконати їх у тих питаннях, які для нас болючі. І втому числі, переконувати їх про ризик та небезпеку через їхню поточну позицію для них самих. Але це потрібно робити саме по дипломатичних каналах.
І вони (захід) далі , щось там мямлять? ***** та ви ж маєте можливості завершити це все раз і назавжди! Ядерної бомби бояться, ясно....
Только сколько он еще будет безнаказанно совершать подобные преступления
Войны всех вместе вооруженных стран Мира с одной сраной Рашкой?
Может,там просто во главе не тот человек,что нужен (этому блоку)?
Вы за сбитый Боинг утерлись и молчите