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Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.
"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.
Место падения одной из авиабомб, которые российские войска сбросили на детскую больницу в Мариуполе.
Топ комментарии
+25 Lvbnhj
показать весь комментарий09.03.2022 17:05
+23 вставай
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+21 клаус хаус
показать весь комментарий09.03.2022 17:06
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Бачиш, Польщу і прибалтів не ********.
Чи ти знову хочеш отаке побачити ?
Он же теперь святой при жизни. На просторах диджтализации...
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Ця нація не має права на існування. вона проклята тому що вона зріклась своїх богів.
Деякі німці взагалі вважають що Україна то частина Расії, тому вироки кацапським льотчикам
краще виконувати на місцях їх приземлення.
СИНТЕТИЧНУ ЧИ НАТУРАЛЬНУ ? ☠
Які у кого варіанти.
Відео викладати в You Tube ?