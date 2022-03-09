РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5804 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
40 058 70
больница (1387) война (46696) Мариуполь (5562) обстрел (20132)

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.

"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.

Место падения одной из авиабомб, которые российские войска сбросили на детскую больницу в Мариуполе.

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 01
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 02
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 03
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 04
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 05
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 06
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 07
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 08
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 09
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 10
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 11

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 12

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 13
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 14
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 15
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Горіти у пеклі москалі.
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:05
+23
Будьте ви прокляті, нелюди.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:06
+21
показать весь комментарий
09.03.2022 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одні нЕлюди розбомбили...
показать весь комментарий
09.03.2022 17:04 Ответить
...а інші не хочуть закрити нам небо!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:05 Ответить
І куди українцям податися?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:05 Ответить
До НАТО податись. Варіантів немає.
Бачиш, Польщу і прибалтів не ********.
Чи ти знову хочеш отаке побачити ?
показать весь комментарий
09.03.2022 19:22 Ответить
А что означает термин "закрыть небо"?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:12 Ответить
та ему пофиг....так бубочка сказала
показать весь комментарий
09.03.2022 17:14 Ответить
А бубочка, - єто кто, твоя сосєдка по площадкє?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:18 Ответить
Це в нього між вухами якась хєрня виросла.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:19 Ответить
А что есть повод для смеха? 😠
показать весь комментарий
09.03.2022 18:27 Ответить
Ти там житимеш- за мову ворожнечі у воюючійі країні.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:21 Ответить
Так что такое "закрыть небо"?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:23 Ответить
Осторожней с "бубочка"... Я трое суток в бане просидел за такое от кнопки до кнопки
Он же теперь святой при жизни. На просторах диджтализации...
показать весь комментарий
09.03.2022 17:21 Ответить
Ти не один такий ((
показать весь комментарий
09.03.2022 19:12 Ответить
У маріупольців спробуй запитати, розумнику- тільки заповіт перед тим напиши.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:18 Ответить
Так что такое "закрыть небо"? У тебя мозговая деятельность остановилась совсем? Или судорожно роешься в Википедии?
показать весь комментарий
09.03.2022 18:02 Ответить
😠
показать весь комментарий
09.03.2022 18:26 Ответить
Порошенко в свое время , за свои деньги закрыл небо над Киевом ! А вот Ахметов и каломойский -- МЕГАЖЛОБЫ , имея миллиарды и зная , о возможном нападении не сделали НИЧЕГО !А о власти слуг и говорить не приходится !!!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:23 Ответить
Мене городські міфи не цікавлять. А Пороху безумовно дяка за зроблене.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:32 Ответить
Так что означает термин "закрыть небо"? Неужели не знаешь?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:44 Ответить
Та що ти до того плашета доїб@вся , не відповідатиме він тобі - ти нижче його гідності , він думає що коменти на цензорі мають вплив на рішення НАТО ((
показать весь комментарий
09.03.2022 19:16 Ответить
Та у почитателей наизеличайшего "Закрыть небо" означает этакий огромный зонтик, а не самолеты НАТО в воздушном пространстве Украины. Вот и хотелось бы внести немного ясности в этом вопросе.
показать весь комментарий
09.03.2022 21:16 Ответить
Два роки тому я мав можливість поспілкуватися із одним з його прихильників - після того намагаюся їх оминати якщо не дуже надокучають , це такі ж ідіоти як у кацапії "отряди *****" ти йому сци межиочі а він облизується і про росу божу триндить ((
показать весь комментарий
09.03.2022 21:26 Ответить
😰
показать весь комментарий
09.03.2022 18:25 Ответить
Горіти у пеклі москалі.
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:05 Ответить
Будьте ви прокляті, нелюди.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:06 Ответить
У всіх поколіннях.
показать весь комментарий
09.03.2022 22:47 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2022 17:06 Ответить
кацапы - й.бнутое население
показать весь комментарий
09.03.2022 17:06 Ответить
И должно быть истреблено под корень путём полной изоляции.
показать весь комментарий
09.03.2022 21:40 Ответить
Недостатньо. Там потрібні комбінати смерті німецького типу (залізничний хаб/газова камера/крематорій) і розстрільні полігони набагато більші за Дахау та Бабин Яр - бо це має бути безпрецедентний 140-мільйонний кацапохолокост.
показать весь комментарий
09.03.2022 23:02 Ответить
На це треба дуже багато коштів, часу та людських сил. Простіше буде повністю економічно ізолювати мордор від світу.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:39 Ответить
рф як країна має бути ліквідована! Назва россія синонім слова нациська німеччина. Вертаємо стару назву московія, та окунаємо їх в часи смути!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:07 Ответить
Нелюди мокшанські.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:08 Ответить
Фашисты - что тут еще сказать.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:09 Ответить
Це просто не можна вимовити слова, щоб назвати цих двуногих вурдалаків, це вони прийшли на нашу землю, щоб все нищити, а гуманісти Європи і США спокійно живуть і бояться третьої світової війни, та прокиньтесь чи ви не люди, а роботи. Господи, це просто жахіття.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:10 Ответить
А нас ще й попереджають наші "союзники", що ескалація буде наростати і далі мовчки спостерігають.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:12 Ответить
Больше не будет. Нарастание это то что мы видим последние дни. Это их пик варварства.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:16 Ответить
Це ще не кінець. Ракет і авіабомб у цих ********* ще достатньо, тому орки будуть і далі кидати їх нам на голови. Тільки тепер бомбардування будуть ще інтенсивніші (як, напр., у Харкові, Чернігові, Охтирці і т. д.). Не буде ППО та винищувачів - буде *******.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:33 Ответить
ППО уже есть. Они намек поняли после птичкопада и во многих местах не летают.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:35 Ответить
почему до сих пор стоит крымский мост? что за тупизм?
показать весь комментарий
09.03.2022 17:12 Ответить
Ты за ракетную программу слышал? Так вот, ракет нет.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:16 Ответить
было бы желание, почему только Украинские мирные граждане умирают , ****** точками у по россии
показать весь комментарий
09.03.2022 17:26 Ответить
Навіть відповідати немає бажання ,тому так ..
показать весь комментарий
09.03.2022 19:18 Ответить
вот же суки.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:15 Ответить
В полон не брати! Виколювати очі,відрубувати руки та ноги! робити з них самовари!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:16 Ответить
Это садизм, не опускайся до уровня параши! А вот стрелять упоротых надо. Если проявлять садизм, то они как бешеные собаки, будут отстреливаться до конца. А так шанс для тотальной их добровольной сдачи в плен.
показать весь комментарий
09.03.2022 18:03 Ответить
Нехай сюда не летят! Гуманність до нелюдів не прийнятна!
показать весь комментарий
09.03.2022 18:09 Ответить
без слез невозможно на это смотреть. чем вам дети угрожали, мрази рашистские? не будет НИКОГДА вам прощения. гореть России в аду!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:17 Ответить
Я одного не могу понять,Мариуполь будут спасать или нет,Але Земля,спасай солдат, дай подкрепление.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:18 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
показать весь комментарий
09.03.2022 17:18 Ответить
Для цих тварюк лікарні - бази НАТО.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:18 Ответить
да не. стратегия понятна - нет инфраструктуры - как бы - нет города. нечего защищать. максимально дикарская война.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:21 Ответить
Руины как бы легко защищать, так что их тактика очень убогая на самом деле.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:36 Ответить
Кацпомерзота гидезна, будете прокляті на віка!
показать весь комментарий
09.03.2022 17:22 Ответить
Я так понимаю ето те бомбы чтобы достать мирных женщин и детей которые прячутся в подвалах от бомбардировок и арт обстрелов
показать весь комментарий
09.03.2022 17:54 Ответить
Этих подоков нельзя убивать! Их нужно калечить, чтобы и не умирали, и жить не могли нормально. И чтобы до конца дней висело проклятье за содеяное. Твари кацапские!
показать весь комментарий
09.03.2022 18:08 Ответить
Бриты готовы передать ЗСУ ПЗРК - https://korrespondent.net/ukraine/4455598-brytanyia-hotovytsia-peredat-ukrayne-zenytnye-rakety-Starstreak
показать весь комментарий
09.03.2022 18:17 Ответить
КАЦАПІВ У ПОЛОН БІЛЬШЕ НЕ БРАТИ!
показать весь комментарий
09.03.2022 18:31 Ответить
сволочі! таким як вони не можна плодитися!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 18:50 Ответить
Начинает попахивать откровенным геноцидом. В такой ситуации правила игры могут поменятся и НАТО всё же сменит памперсы на оружие.
показать весь комментарий
09.03.2022 19:04 Ответить
Як там постраждалі від голокосту - вже геноцид в Україні визнали , чи морозяться як із голодомором ? ((
показать весь комментарий
09.03.2022 19:22 Ответить
Яка кара чекає москаля..........
Ця нація не має права на існування. вона проклята тому що вона зріклась своїх богів.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:54 Ответить
не брать в плен! уничтожать!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 21:18 Ответить
Задокументувати матеріали та відправити в Гаагу, розповсюдити ці фото та відео на весь світ, хай знають про злочини рашистів.
показать весь комментарий
09.03.2022 22:23 Ответить
Одне застереження - Україна не є повноціним членом Європи, тому резонансу великого не буде.
Деякі німці взагалі вважають що Україна то частина Расії, тому вироки кацапським льотчикам
краще виконувати на місцях їх приземлення.
показать весь комментарий
09.03.2022 23:17 Ответить
ТУТ ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ - ЯКУ МОТУЗКУ ДАВАТИ КАЦАПСЬКИМ ЛЬОТЧИКАМ,
СИНТЕТИЧНУ ЧИ НАТУРАЛЬНУ ? ☠
Які у кого варіанти.
Відео викладати в You Tube ?
показать весь комментарий
09.03.2022 23:15 Ответить
Якось так незрозуміло написано, постраждалих 17, смертельно не виявлено, а на фото інше. Так є жертви після авіаудару по пологовому, чи ні. Кажуть правду.
показать весь комментарий
09.03.2022 23:52 Ответить
Добрые,мы,украинцы.Вот и результат.
показать весь комментарий
10.03.2022 04:41 Ответить
 
 