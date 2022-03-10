У бою за Україну загинув випускник УКУ Тарас Гайдук

На війні проти російського окупанта, у бою за Україну загинув Тарас Гайдук – випускник магістерської програми з історії Українського католицького університету.

Про це повідомляється на сторінці університету у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогий наш друже, відтепер вже не будеш з нами дискутувати про Платона, Геракліта і Гегеля. Хіба з небес будеш споглядати на наш аспірантський філософський клуб. А без тебе він вже не буде таким, як раніше... Порожній стілець завжди буде нагадувати про нашого друга, який віддав життя за Україну... Ти склав для Батьківщини найбільшу жертву, а ми, що тут залишаємося, мусимо йти далі і продовжувати твою боротьбу... Невимовний біль і жаль... Спи спокійно, друже…", – написала на сторінці Тараса випускниця УКУ Марія Мартиненко-Гупало.

"Тарас Гайдук…. Ми познайомилися у вересні 2016-го на іспитах до аспірантури історичного факультету. Він міг стати талановитим вченим, але обрав своєю місією захист Вітчизни. Усміхнений, ерудований, принциповий…. Таким він назавжди лишиться у пам’яті. Спочивай з миром, друже… Помстимося!", – пише Костянтин Куцов.

Спільнота Українського католицького університету висловлює щирі співчуття дружині Тараса Марії та його родині.

За попередньою інформацією прощання з Героєм відбудеться у п'ятницю, 11 березня о 13:00 на пагорбі Слави у Львові.