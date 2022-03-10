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У бою за Україну загинув випускник УКУ Тарас Гайдук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На війні проти російського окупанта, у бою за Україну загинув Тарас Гайдук – випускник магістерської програми з історії Українського католицького університету.

Про це повідомляється на сторінці університету у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогий наш друже, відтепер вже не будеш з нами дискутувати про Платона, Геракліта і Гегеля. Хіба з небес будеш споглядати на наш аспірантський філософський клуб. А без тебе він вже не буде таким, як раніше... Порожній стілець завжди буде нагадувати про нашого друга, який віддав життя за Україну... Ти склав для Батьківщини найбільшу жертву, а ми, що тут залишаємося, мусимо йти далі і продовжувати твою боротьбу... Невимовний біль і жаль... Спи спокійно, друже…", – написала на сторінці Тараса випускниця УКУ Марія Мартиненко-Гупало.

У бою за Україну загинув випускник УКУ Тарас Гайдук 01

"Тарас Гайдук…. Ми познайомилися у вересні 2016-го на іспитах до аспірантури історичного факультету. Він міг стати талановитим вченим, але обрав своєю місією захист Вітчизни. Усміхнений, ерудований, принциповий…. Таким він назавжди лишиться у пам’яті. Спочивай з миром, друже… Помстимося!", – пише Костянтин Куцов.

Спільнота Українського католицького університету висловлює щирі співчуття дружині Тараса Марії та його родині. 

За попередньою інформацією прощання з Героєм відбудеться у п'ятницю, 11 березня о 13:00 на пагорбі Слави у Львові.
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Топ коментарі
+31
Слава тобі, Герою!
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10.03.2022 09:46
+19
Він ВОЇН. Він ГЕРОЙ.
Завжди буде ним.
Вічна СЛАВА !
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10.03.2022 09:53
+8
Війна забирає кращих синів України! Героям Слава!!!
Горіть у пеклі, москалі!
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10.03.2022 10:19
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Слава тобі, Герою!
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10.03.2022 09:46 Відповісти
Каждый убитый кацап - месть и за твою смерть. Герои не умирают!
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10.03.2022 10:34 Відповісти
R.I.P.
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10.03.2022 09:52 Відповісти
Він ВОЇН. Він ГЕРОЙ.
Завжди буде ним.
Вічна СЛАВА !
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10.03.2022 09:53 Відповісти
Герою Слава! Слава ЗСУ! Смерть вроргам рашистським окупантам! R.I.P😪💛💙
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10.03.2022 09:56 Відповісти
Шкода, коли гинуть найкращі. А у цей час бидло червонопике на майбахах, яке встигло виїхати до інших країн, жирує у ресторанах.
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10.03.2022 10:05 Відповісти
Упокій в мирі ,Господи, його душу і створи вічну пам'ять,в серцях живих
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10.03.2022 10:05 Відповісти
Війна забирає кращих синів України! Героям Слава!!!
Горіть у пеклі, москалі!
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10.03.2022 10:19 Відповісти
Вечная память всем погибшим. Смерть ворогам
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10.03.2022 10:45 Відповісти
Дуже боляче. В усі часи війна забирає найкращих. Ми особисто знали Тараса. Чудова, світла людина, ерудований, своїми розповідями передавав не тільки знання, а й любов до Батьківщини. Завжди будемо його пам'ятати.
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10.03.2022 16:29 Відповісти
 
 