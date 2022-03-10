РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13258 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
18 184 10
война (46696) Украина (44298) герой (258)

В бою за Украину погиб выпускник УКУ Тарас Гайдук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На войне против российского оккупанта в бою за Украину погиб Тарас Гайдук – выпускник магистерской программы по истории Украинского католического университета.

Об этом сообщается на странице университета в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой наш друг, отныне ты уже не будешь с нами дискутировать о Платоне, Гераклите и Гегеле. Разве что  с небес будешь созерцать наш аспирантский философский клуб. А без тебя он уже не будет таким, как раньше... Пустой стул всегда будет напоминать о нашем друге, отдавшем жизнь за Украину... Ты сделал для Родины самую большую жертву, а мы, кто здесь остаемся, должны идти дальше и продолжать твою борьбу... Невыразимая боль и сожаление... Спи спокойно, друг…", – написала на странице Тараса выпускница УКУ Мария Мартыненко-Гупало.

В бою за Украину погиб выпускник УКУ Тарас Гайдук 01

"Тарас Гайдук…. Мы познакомились в сентябре 2016-го на экзаменах в аспирантуру исторического факультета. Он мог стать талантливым ученым, но выбрал своей миссией защиту Отчизны. Улыбающийся, эрудированный, принципиальный…. Таким он навсегда останется в памяти. Покойся с миром, друг… Отомстим!", – пишет Константин Куцов.

Сообщество Украинского католического университета выражает искренние соболезнования супруге Тараса Марии и его семье.

Также смотрите: Героя Украины Виталия Скакуна провели в последний путь в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, прощание с Героем состоится в пятницу, 11 марта в 13:00 на холме Славы во Львове.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Слава тобі, Герою!
показать весь комментарий
10.03.2022 09:46
+19
Він ВОЇН. Він ГЕРОЙ.
Завжди буде ним.
Вічна СЛАВА !
показать весь комментарий
10.03.2022 09:53
+8
Війна забирає кращих синів України! Героям Слава!!!
Горіть у пеклі, москалі!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава тобі, Герою!
показать весь комментарий
10.03.2022 09:46 Ответить
Каждый убитый кацап - месть и за твою смерть. Герои не умирают!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:34 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
10.03.2022 09:52 Ответить
Він ВОЇН. Він ГЕРОЙ.
Завжди буде ним.
Вічна СЛАВА !
показать весь комментарий
10.03.2022 09:53 Ответить
Герою Слава! Слава ЗСУ! Смерть вроргам рашистським окупантам! R.I.P😪💛💙
показать весь комментарий
10.03.2022 09:56 Ответить
Шкода, коли гинуть найкращі. А у цей час бидло червонопике на майбахах, яке встигло виїхати до інших країн, жирує у ресторанах.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:05 Ответить
Упокій в мирі ,Господи, його душу і створи вічну пам'ять,в серцях живих
показать весь комментарий
10.03.2022 10:05 Ответить
Війна забирає кращих синів України! Героям Слава!!!
Горіть у пеклі, москалі!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:19 Ответить
Вечная память всем погибшим. Смерть ворогам
показать весь комментарий
10.03.2022 10:45 Ответить
Дуже боляче. В усі часи війна забирає найкращих. Ми особисто знали Тараса. Чудова, світла людина, ерудований, своїми розповідями передавав не тільки знання, а й любов до Батьківщини. Завжди будемо його пам'ятати.
показать весь комментарий
10.03.2022 16:29 Ответить
 
 