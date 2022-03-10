Росія анонсувала вихід Росії з Ради Європи
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Росія заявила, що більше не збирається бути членом Ради Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Європейська правда.
У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі".
"Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії", - заявили в МЗС РФ.
РосЗМІ зауважують, що з участю Росії у Раді Європи запровадили мораторій на смертну кару.
Топ коментарі
+40 Sasha Gritsevich
показати весь коментар10.03.2022 10:33
+37 andant 1000
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+34 Senas Katinas 9494c432
показати весь коментар10.03.2022 10:34
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Будь ласка, зачекайте...
(Читав якось - десь у Індійському океані є острів На ньому живуть дикуни, які будь-кого з "чужаків" на берег не пускають - зустрічають стрілами і вбивають Спроби принести цивілізацію нічого не дали В кінці-кінців влада махнула на нх рукою і залишила у спокої - аби тільки вони не лізли за межі острова! Те саме буде і з Росією!)
Та це відомо і без заяв..
Но в Вашем контексте лучше бы звучало - "собирается быть повешенным членом". ))
Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.
У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.
"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.
І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.
У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.
"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
Ну а "прибирать" свідків власних злочинів - це якраз в дусі КГБ!!! Адже, на відміну від десантників, льотчики власноручно свої парашути не складають -для цього в полках існує служба ПДС (парашутно-десантна) Там кілька спеців-ПДСників укладають парашути для всього полку Тим більше - коли це стосується не просто "парашута", які використовують вертольотчики, а катапультних крісел у швидкісних літаках! (на швидкості більше 500 км/год дуже важко вистрибнуть з кабіни літака самостійно)
Pozdravljaju, vi eto zasluzhivaite.
Суки, - руйнування ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВОГО простору!!! Підари фашистські! Вони ще ще звинувачують в цьому інших?!! Ненавижу!