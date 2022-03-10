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Росія анонсувала вихід Росії з Ради Європи

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Росія анонсувала вихід Росії з Ради Європи

Росія заявила, що більше не збирається бути членом Ради Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Європейська правда.

У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі".

"Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії", - заявили в МЗС РФ.

Також читайте: Рада Європи зупиняє членство Росії в організації

РосЗМІ зауважують, що з участю Росії у Раді Європи запровадили мораторій на смертну кару.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
бо їх і так звідти попруть?))
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10.03.2022 10:33
+37
А яка росія це Європа? росія це ж Азія. Золота Орда.
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10.03.2022 10:34
+34
А разве фашисто-обезьянам вообще место в Европе?
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10.03.2022 10:34
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бо їх і так звідти попруть?))
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10.03.2022 10:33 Відповісти
Нехай підітреться рулонними фуфлями
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10.03.2022 10:48 Відповісти
ЩаЗ світ заплаче, заридає
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10.03.2022 10:33 Відповісти
забавная страна недоразумение ни в Европе ни в Азии ....а болтается как яйца с членом между двух половинок задницы и что то еще из себя строят.... ***(идиома неологизм фигура речи сатира игра слов компиляции гипербола)
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10.03.2022 10:38 Відповісти
да рашка там и не нужна...
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10.03.2022 10:33 Відповісти
КАЛАНТАРЯН-ДЄБІЛ МЛЯ...
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10.03.2022 10:33 Відповісти
А яка росія це Європа? росія це ж Азія. Золота Орда.
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10.03.2022 10:34 Відповісти
Не сравнивайте Орду с кацапстаном.
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10.03.2022 10:39 Відповісти
Вони споконвічно: АЗІОПА
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10.03.2022 10:45 Відповісти
Это улус Золотой орды.
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10.03.2022 11:26 Відповісти
А нощо туди взагалі цих дікарєй приймали?
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10.03.2022 10:34 Відповісти
Ну колись і пан Преображенський намагався із собаки зробити людину.
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10.03.2022 10:42 Відповісти
Нічого - вони собі "окрему" "Раду Європи" створять! Окрему "Аленьпіаду" зробили? Самі себе медалями нагородили? G-1 побудували? Ще трохи - і створять окрему "цивілізацію"!
(Читав якось - десь у Індійському океані є острів На ньому живуть дикуни, які будь-кого з "чужаків" на берег не пускають - зустрічають стрілами і вбивають Спроби принести цивілізацію нічого не дали В кінці-кінців влада махнула на нх рукою і залишила у спокої - аби тільки вони не лізли за межі острова! Те саме буде і з Росією!)
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10.03.2022 12:01 Відповісти
А разве фашисто-обезьянам вообще место в Европе?
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10.03.2022 10:34 Відповісти
Занавес потихоньку опускается.
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10.03.2022 10:35 Відповісти
Росія заявила, що збирається бути висячим членом..
Та це відомо і без заяв..
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10.03.2022 10:35 Відповісти
Им пора собираться быть отрезанным членом.
Но в Вашем контексте лучше бы звучало - "собирается быть повешенным членом". ))
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10.03.2022 11:28 Відповісти
У російських льотчиків зі збитих над Україною ворожих літаків не розкриваються парашути. В українській розвідці вважають це не випадковістю, а умисними діями ФСБістів.

Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.

У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.

І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.

У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.

"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
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10.03.2022 10:35 Відповісти
якщо це і неправда, то російський льотчик подумає: чи поверниться він живий
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10.03.2022 10:59 Відповісти
вернеться (комп збив мене на неправильне написання)
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10.03.2022 11:01 Відповісти
Якщо це не "деза", і не "контрпропаганда", направлена для сіяння панічних настроїв серед російських військових льотчиків, то я не здивований! "Камікадзе по-путінськи" - "Смерть за бункерного ампіратора"! Адже радянська катапультно-рятувальна система, яку використовуємо і ми і росіяни, вважається однією з найнадійніших у світі! Американці в перші роки після розвалу Союзу збиралися навіть закупить ліцензію у кацапів на її виготовлення, однак "не зійшлося"!
Ну а "прибирать" свідків власних злочинів - це якраз в дусі КГБ!!! Адже, на відміну від десантників, льотчики власноручно свої парашути не складають -для цього в полках існує служба ПДС (парашутно-десантна) Там кілька спеців-ПДСників укладають парашути для всього полку Тим більше - коли це стосується не просто "парашута", які використовують вертольотчики, а катапультних крісел у швидкісних літаках! (на швидкості більше 500 км/год дуже важко вистрибнуть з кабіни літака самостійно)
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10.03.2022 11:52 Відповісти
А почему не с совбеза ООН заодно?
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10.03.2022 10:36 Відповісти
В Совете Европы они погоду не делают, а вот в СовБезе у них есть рычаг влияния в виде вето. Поэтому и помалкивают.
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10.03.2022 11:31 Відповісти
Пора б уже той "ричаг" їм у сраку запхати
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10.03.2022 11:38 Відповісти
Ще позавчора. Це образно говорячи.
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10.03.2022 11:42 Відповісти
коняка лавров =ну вам раз вже сказали російський корабель ''кацапосвинособаки'' ідіть *****
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10.03.2022 10:37 Відповісти
Нацисты должны выживать за стеной отгороженные от цивилизованных стран. ПНХ
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10.03.2022 10:37 Відповісти
Вони вже організували собі раду орди - одкб називається ((
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10.03.2022 10:38 Відповісти
Туалетную бумагу только не крадите перед выходом.
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10.03.2022 10:38 Відповісти
Відхилено. Це не по скрєпному.
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10.03.2022 10:44 Відповісти
Пугают ёжика голой жопой?
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10.03.2022 10:39 Відповісти
та идите вы вообще *****-далёко. Без русни миру дышать свободней
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10.03.2022 10:40 Відповісти
А Лавров уже знает ,что его повесят ?
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10.03.2022 10:40 Відповісти
так їх мали так і так виключити з ганьбою. І виключать офіційно, без зайвого клопоту, без їхнього словоблуддя на засіданні.
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10.03.2022 10:41 Відповісти
Гнать звідусіль!!! "Поганою мітлою"! Хай стають "Найпівнічнішою Кореєю"!!!
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10.03.2022 10:46 Відповісти
Не поганою мітлою, а стусанами.
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10.03.2022 11:33 Відповісти
Ну - ти ж бачиш що я написав "поганою мітлою" у "лапках"? Тому "мітла" - поняття більш широке
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10.03.2022 11:53 Відповісти
Ну тоді зрозуміло. ))
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10.03.2022 12:14 Відповісти
Готовятся стать часть совета Китая. Нравится им это или не нравится.
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10.03.2022 10:41 Відповісти
Лавров - конякін , то може ви і діточок своїх заберете до параші із Європи і Заходу ?
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10.03.2022 10:42 Відповісти
tiho, na nih objavlena ohota, ne spugni dobichu.
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10.03.2022 10:43 Відповісти
Deneg nema u nishchebrodov, nemozhet chlenskij vznos zaplatitij - vsio priplili laptenogije, znachit budite vipolnjatj nashi reshenija bez vozmozhnosti ih osporitj ili vozrozitj.
Pozdravljaju, vi eto zasluzhivaite.
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10.03.2022 10:42 Відповісти
"... руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі".
Суки, - руйнування ГУМАНІТАРНО-ПРАВОВОГО простору!!! Підари фашистські! Вони ще ще звинувачують в цьому інших?!! Ненавижу!
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10.03.2022 10:43 Відповісти
А руйнувати інфраструктуру, медичні заклади, дитбудинки, "гуманно" вбивати мирних людей в чужій країні то це яким відповідає "ідеалам"?
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10.03.2022 10:52 Відповісти
Я про те ж.
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10.03.2022 10:58 Відповісти
Типо чтобы не выгнали с позором поджопниками сами ушли
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10.03.2022 10:44 Відповісти
i dengi tozhe zakanchivajutsa
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10.03.2022 10:54 Відповісти
типа что бы вернуть смертную казнь, если не ошибаюсь.
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10.03.2022 10:54 Відповісти
Сейчас кацапы включат мантру "а мы не очень то и хотели туда.... мы были тем лучшим, что там есть"
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10.03.2022 10:46 Відповісти
хоч там "руським духом" не смердітиме.
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10.03.2022 10:47 Відповісти
О великий дипломат! І я маю наувазі кейс, виходите з ради Європи бо не можете в"їхати?.. Біда біда...
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10.03.2022 10:49 Відповісти
прав человека у кацапов в Европе - не будет , от и добре
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10.03.2022 10:50 Відповісти
У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі". И у этого осла маньяка хватает наглости выговаривать такие слова гуманітарно-правовий простір после ХАРЬКОВА ЧЕРНИГОВА СУМ МАРИУПОЛЯ ВОЛНОВАХИ БУЧИ ГАСТОМЕЛЯ ЖИТОМИРА
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10.03.2022 10:51 Відповісти
хуцпа, сер
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10.03.2022 11:03 Відповісти
Бейте их их же оружием! - постоянно тыкайте тем как кацапы превозносят себя и ставят себя выше других!! Это же просто и материала полно!
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10.03.2022 10:53 Відповісти
rydaju nemogu
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10.03.2022 10:53 Відповісти
Як там Інтерпол, українську делегацію не заарештують де-небудь у ЄС?
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10.03.2022 10:57 Відповісти
А на якій підставі їх ще терплять в ООН? Заявки на вступ і рішення на прийняття на відміну від України і Білорусі немає. Просто країні- самозванці "наслєдніце" розвалившогося СРСР там не місце, та ще і з правом вето на резолюції.
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10.03.2022 11:03 Відповісти
..давно пора, бо Мокша - не Європа, а Мордор з орками та зомбі
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10.03.2022 11:08 Відповісти
Налякав їжака голою дупою. Ну і дебіл бл...
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10.03.2022 11:08 Відповісти
Хай скоріше виходять, щоб ними не смерділо, а після виходу усе продезинфікувати та навісити замок, щоб ніколи не мали змоги повернутися
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10.03.2022 11:17 Відповісти
А вони шо, ще досі там, ще не виперли?
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10.03.2022 11:22 Відповісти
Їм призупинили членство у раді Європи.
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10.03.2022 11:33 Відповісти
Могли бы выбросить сами. Досиделись...
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10.03.2022 11:24 Відповісти
YOбаный гной
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10.03.2022 11:37 Відповісти
Всі довкола такі погані, а рашка вся така з себе беззахисна, всі її ображають. Тварини. Щоб ви усі від малого до старого в пеклі горіли.
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10.03.2022 12:12 Відповісти
яка сумна новина
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10.03.2022 12:27 Відповісти
Приятно видеть, как этот мерин сам себе яйца откусывает. И хозяину своему. И всему их стаду свинособачьему.
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10.03.2022 12:46 Відповісти
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10.03.2022 12:58 Відповісти
И из ООН вас выкинут!
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10.03.2022 13:18 Відповісти
пущай идут, воздух чище будет! (с)
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10.03.2022 14:40 Відповісти
 
 