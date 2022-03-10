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Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо

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Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо

У Києві перебуває велике угруповання українських військ, тому російські військові не зможуть оточити місто або взяти його силою.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можу запевнити жителів Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його – неможливо. Щодо цього можна не хвилюватися. Біля Києва та в Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують супротивника", – сказав Арестович в ефірі телемарафону у четвер.

Він уточнив, що ситуація на полі бою "неухильно схиляється у бік України".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Та це зрозуміло ... але ж по області кацапи українців вбивають для розваги. Всюди де немає мобілього звязку твориться пекло... Після звільнення світ здригнеться від свідчень виживших під кацапською пятою...
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10.03.2022 11:40
+7
Це добре. Єдине, що люськіне резюме якось не дуже надихає...
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10.03.2022 11:40
+6
НЕ БЗДІТИ-Все буде Україна! Генштаб знає шо робити.!
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10.03.2022 11:50
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Це добре. Єдине, що люськіне резюме якось не дуже надихає...
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10.03.2022 11:40 Відповісти
шифруется он точнее может переметнулся уже
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10.03.2022 12:22 Відповісти
Та це зрозуміло ... але ж по області кацапи українців вбивають для розваги. Всюди де немає мобілього звязку твориться пекло... Після звільнення світ здригнеться від свідчень виживших під кацапською пятою...
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10.03.2022 11:40 Відповісти
*** кацапам в рот ,чтобы голова ни качалась а не Киев ,как впрочем и всю Украину !
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10.03.2022 11:40 Відповісти
Краще було б "спецу" (у якого 33 "бойових" виходи !!! ) допомогти реально в захисті Києва ...
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10.03.2022 11:45 Відповісти
їм усім обов'язково сидіти в Києві і чогось чекати?

чому б частиною тих військ не підсилити наші підрозділи на підступах до Києва?
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10.03.2022 11:47 Відповісти
Пишеш з фронту чи з тероборони?
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10.03.2022 12:08 Відповісти
НЕ БЗДІТИ-Все буде Україна! Генштаб знає шо робити.!
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10.03.2022 11:50 Відповісти
Один з небагатьох адекватних людей у команді
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10.03.2022 11:52 Відповісти
крот он (друг мураева) такой же как дермак просто шифруется и понимает что его хозяева уже не победят..
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10.03.2022 12:20 Відповісти
Добре що нарешті "відкрив" мені очі, я завжди довіряю руцкочєлюстним довбням з паленим ніком
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10.03.2022 12:47 Відповісти
а я завжди - не доверяю кацапским троллям которые хотят заглянуть в очко путлеру или отдать середину Украины
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10.03.2022 12:57 Відповісти
Я теж не розумію, чому засіли в Києві, і чогось чекають. Чого чекають? Поки Чернігів, Суми здадуть??? Чому дають закріпитися тим виродкам на півночі від Києва в районі Бучі і тощо.?? Можв пора вже заходу починати зачищати північ від Києва?!! І вирушати до Сум, Чернігова?? Що за лажа. Вони вже катаються танками біла Броварів.
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10.03.2022 11:53 Відповісти
Ти з тероборони пишеш?
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10.03.2022 12:05 Відповісти
бот он ..
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Київ для роSSіян - це пастка, в якій втрати орків будуть вимірюватись тисячами за годину.
Москалі, ідіть додому, поки ваш тил ще не розбитий. Потім буде пізно.
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10.03.2022 12:00 Відповісти
тс не подсказывай а то ихние мамки 7млн дерева не получат не получат
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10.03.2022 12:21 Відповісти
 
 