Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо

У Києві перебуває велике угруповання українських військ, тому російські військові не зможуть оточити місто або взяти його силою.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можу запевнити жителів Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його – неможливо. Щодо цього можна не хвилюватися. Біля Києва та в Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують супротивника", – сказав Арестович в ефірі телемарафону у четвер.

Він уточнив, що ситуація на полі бою "неухильно схиляється у бік України".

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