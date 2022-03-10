Лукашенко розпорядився негайно подати електроенергію на ЧАЕС: Є законсервована з радянських часів лінія
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Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, доручив білоруським фахівцям забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС, оскільки ЧАЕС вже кілька днів знеструмлена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
Цей крок був зроблений після того, як в середу Київ попередив про небезпеку витоку радіації на Чорнобильській АЕС у зв'язку з відключенням електроенергії на об'єкті, розташованому недалеко від кордону України з Білоруссю.
"Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Треба її негайно відновити... доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції", - сказав Лукашенко.
Він також наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України". Вони, як стверджує Лукашенко,"переміщаються вздовж білоруського кордону в бік Чорнобиля".
"Ми не знаємо, чому вони йдуть у бік Чорнобильської станції", - заявив він.
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Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов
"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - заявил Кудинов.
шото не слыхать ее пламенных речей в защиту экологии и гуманитарной катастрофы в Украине...
не так это интересно, да девочка?
Не забудь ще распорядіться, щоб літаки та іскандери не летіли з твоїх болот. Кожної години повітряна тривога та гул від цих літаючих вбивць.