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Лукашенко розпорядився негайно подати електроенергію на ЧАЕС: Є законсервована з радянських часів лінія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лукашенко розпорядився негайно подати електроенергію на ЧАЕС: Є законсервована з радянських часів лінія

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, доручив білоруським фахівцям забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС, оскільки ЧАЕС вже кілька днів знеструмлена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

Цей крок був зроблений після того, як в середу Київ попередив про небезпеку витоку радіації на Чорнобильській АЕС у зв'язку з відключенням електроенергії на об'єкті, розташованому недалеко від кордону України з Білоруссю.

"Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Треба її негайно відновити... доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відремонтувати електропостачання на ЧАЕС готове "Укренерго". Але потрібен зелений коридор

Він також наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України". Вони, як стверджує Лукашенко,"переміщаються вздовж білоруського кордону в бік Чорнобиля".

"Ми не знаємо, чому вони йдуть у бік Чорнобильської станції", - заявив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
забздела **** усатая
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10.03.2022 13:06
+17
****...міратворєц
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10.03.2022 13:07
+16
Єсаул виявився представником єврейського козачєства?))) Обрізання робитиме тільки собі чи і коню?
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10.03.2022 13:11
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забздела **** усатая
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10.03.2022 13:06 Відповісти
"куда?! куда полез, хамелеон несчастный?!"
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10.03.2022 13:27 Відповісти
****...міратворєц
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10.03.2022 13:07 Відповісти
В СМИ появилась информация о том, что российский артист Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля, передает УНИАН.
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10.03.2022 13:09 Відповісти
он что думает что там украинцев нет ?:
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10.03.2022 13:10 Відповісти
Єсаул виявився представником єврейського козачєства?))) Обрізання робитиме тільки собі чи і коню?
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10.03.2022 13:11 Відповісти
еврейское кизячество - это нонсенс
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10.03.2022 13:26 Відповісти
Так треба "єсаулу" перед тим зробить "обрізання"! По саму шию!
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10.03.2022 13:18 Відповісти
Есаул, есаул доедает коня...
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10.03.2022 13:25 Відповісти
бросит в Припять белорусскую БТГр (электрики) для подключения "резервной" линии.
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10.03.2022 13:10 Відповісти
Та ні мабуть! Може "дійшло" що якщо "гупне" то йому ніким буде править - засере радіацією всю Білорусь Та й пробує "індульгенцію" виторгувать - відчуває що "наближається піз*ец"!!!
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10.03.2022 13:21 Відповісти
нихера там не дошло. Как вылетали из Мачулищ, так и продожают. Там хронический азарёнок головного мозга.
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10.03.2022 14:02 Відповісти
Ну хоч трохи мозгу ще лешилося
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10.03.2022 13:10 Відповісти
откуда у Вас такие иллюзии?? Думаете , стоит позвонить ему и предупредить, что "вагнеровцы автобусами заехали на территорию Белоруссии"?
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10.03.2022 14:08 Відповісти

Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов
"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - заявил Кудинов.
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10.03.2022 13:11 Відповісти
"Приїхали"! Залишилась Росія навіть без китайських запчастин А самі вже робить розучилися!
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10.03.2022 13:23 Відповісти
А они думали что Китай им все даст - им не нужен лишний геморрой , Китай только может что то забрать у мордора
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10.03.2022 13:29 Відповісти
Ще місяць тому (коли стало відомо що Пиня перекидає з Східного Сибіру найбільш боєздатні частини з технікою до кордонів України) я написав : "Китай вичікує Якщо Путін почне війну в Україні то "зав"язне" в ній надовго І поки ми "перемелюватимемо" його війська Китай спокійно може займать південні райони Східного Сибіру Навть "блискавичний мир" і перекидання військ назад в Сибір не врятує: в тилу УР (укріпрайонів) китайські "трактористи" масово заселилися По "зеленому свистку" підірвуть мости на Транссибі і БАМі і війська застрягнуть на півдорозі
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10.03.2022 13:49 Відповісти
Вітаю вусатого голову колгоспу, тепер він має в розпорядженні найнебезпечнішу споруду в світі. ЗСУ її навіть визволяти не буде.
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10.03.2022 13:11 Відповісти
Лука , такий самий злочинець як і "капутін" ,котрий віддав територпію Білорусії ,під пристановисько рашистських терористів і вбивць ,котрі руйнують Київ, обстрілюють ракетами українські міста ,сіють смерть і розруху в Україні,
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10.03.2022 13:12 Відповісти
терористу-електрику лукашенкє багато розуму не треба - один кабель перебити, а потім другий - підключити
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10.03.2022 13:14 Відповісти
Ну бацька розуміє, що основна радіація повалить до нього... Ну що, догрався? Побачив, що москалям насрать і на тебе, і на білорусів? Але ж воно все одно продовжить лизати їм зад...
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10.03.2022 13:14 Відповісти
От петли это усатого не спасёт.
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10.03.2022 13:14 Відповісти
Забегал падло.... Сашко ты не бойся,радиация не повлияет на жизнь колорадского жука.
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10.03.2022 13:16 Відповісти
Ригорич,вже пізно гратися у миротворця,будеш з ****** на одній голяці висіти.
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10.03.2022 13:16 Відповісти
просто ради прикола...где ж эта экоактивиста Грета Тумберг???
шото не слыхать ее пламенных речей в защиту экологии и гуманитарной катастрофы в Украине...
не так это интересно, да девочка?
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10.03.2022 13:18 Відповісти
у дупі разом з нато и о-о-н
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10.03.2022 13:22 Відповісти
Вася! Тут недавно показували її фото у "домашній обстановці" Поряд мама сидить Але головне не в цьому - матуся розвалилася у кріслі відомої фірми Фірма робить "ексклюзив"! І одна з "фішок" та, що крісла обтягуються натуральною шкірою От тобі і "борцуни за екологію"!!!
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10.03.2022 13:27 Відповісти
на електричний стилець хай подасть собі
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10.03.2022 13:22 Відповісти
Якби ти не дозволив зі своєї території бомбити Україну, то було б легше перекинути ЗСУ на інші ділянки кордонів
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10.03.2022 13:25 Відповісти
Курва! Злякався за Колєньку?!

Не забудь ще распорядіться, щоб літаки та іскандери не летіли з твоїх болот. Кожної години повітряна тривога та гул від цих літаючих вбивць.
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10.03.2022 13:28 Відповісти
А чого цей самозванець розпоряджається на нашій території, не зрозуміло...
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10.03.2022 13:28 Відповісти
Та вже "допоміг" - рашистськими військами і авіацією, хамелеон грьобаний.
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10.03.2022 13:50 Відповісти
лукашенко уже держит наготове клинику с пластическими хирургами( заодно и волосы пересадить надо бы , а то парик могут и сорвать) . Ну и ****** где-то под магадан...
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10.03.2022 13:56 Відповісти
Спаситель хренов!
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10.03.2022 15:08 Відповісти
Пустив мулу в штани старий таракан. Нехочется здохнуть.
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10.03.2022 16:27 Відповісти
 
 