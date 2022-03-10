Україна отримала $1,4 млрд від МВФ, - НБУ

Міжнародний валютний фонд вже перерахував України 1,4 млрд доларів екстреної підтримки за інструментом Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ. Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України. Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом", - розповів він.

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