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МВФ (1343) НБУ (1433)

Україна отримала $1,4 млрд від МВФ, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна отримала $1,4 млрд від МВФ, - НБУ

Міжнародний валютний фонд вже перерахував України 1,4 млрд доларів екстреної підтримки за інструментом Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ. Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України. Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом", - розповів він.

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🚘"Автоваз" 14 и 15 марта приостановит линии сборки Lada Granta и Lada Niva. Вместе с этим компания 14-18 марта приостановит сборку Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan, пишут российские СМИ.

Теперь только кони и велосипеды.
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10.03.2022 13:11 Відповісти
Покупайте ПВО,срочно.
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10.03.2022 13:13 Відповісти
а вот та помощь, которая уже пришла, куда она идёт? А то как в 2014г. волонтеры бегают трусы, носки, броники, амуницию, еду разыскивают/покупают/доставляют.
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10.03.2022 14:39 Відповісти
 
 