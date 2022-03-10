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Окупанти відпустили викрадену в Мелітополі депутатку Ібрагімову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти відпустили викрадену в Мелітополі депутатку Ібрагімову

Російські окупанти відпустили викрадену вранці 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.

Про це повідомив п’ятий президент Петро Порошенко у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лейла є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирав людей та виходив на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь - український. Лейла вже вдома, але зв‘язку з нею немає", - зауважив Порошенко.

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Зламали зуби об залізну жінку! 👍
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10.03.2022 13:39 Відповісти
Вытрусили денег и отпустили
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10.03.2022 14:00 Відповісти
слава Богу
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10.03.2022 13:40 Відповісти
Оперативно. Только вот на пресс конференции коню вопрос задали и вот уже позвонили дебилам
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10.03.2022 13:46 Відповісти
 
 