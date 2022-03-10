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Компанія Абрамовича у Лондоні впала на торгах після санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Компанія Абрамовича у Лондоні впала на торгах після санкцій

Акції компанії Evraz, яку контролює російський олігарх Роман Абрамович, обвалилися після того, як Великобританія запровадила нові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на  Економічну правду ,про це пише  Financial Times.Так, вранці 10 березня, Британія наклала санкції на Абрамовича, який дотепер не потрапляв ані під обмеження у США, ані ЄС. Його звинуватили у причетності до "дестабілізації України та підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через Євраз".

Evraz – лондонська металургійна компанія, контрольована Романом Абрамовичем. Уряд Сполученого Королівства заявив, що вона потенційно брала участь у "поставках сталі для російських військових, яка могла використовуватися у виробництві танків".

Акції компанії впали на 14% на торгах після заяви британського уряду.

Днем раніше, у середу, Evraz намагався заспокоїти інвесторів щодо можливості санкцій. Компанія заявила, що "не вважає себе юридичною особою, що належить або діє від імені чи за вказівкою будь-яких осіб, пов’язаних з Росією і, таким чином, підпадає під дію такого законодавства".

У лютому Абрамович взяв під прямий контроль свою частку в 28,6% Evraz, яку він раніше володів через Greenleas International Holdings, компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах.

Також читайте: Абрамович на прохання Києва допомагає в українсько-російських переговорах, - The Jerusalem Post
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Топ коментарі
+19
Вперед у пекло, чмо х@ловське!
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10.03.2022 13:44
+8
obodratj do poslednevo centa uroda !
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10.03.2022 13:45
+7
Evraz, это кара небесная за литеры V и Z в твоем названии.
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10.03.2022 13:48
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Вперед у пекло, чмо х@ловське!
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10.03.2022 13:44 Відповісти
obodratj do poslednevo centa uroda !
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10.03.2022 13:45 Відповісти
Абрамович кошелёк *****.
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10.03.2022 13:45 Відповісти
мне кажется абрамович уже не знает как от этого х..йла отделаться и он (вместе с юмашевым и дочкой ельцина) уже 1000 раз пожалели что привели эту падлу к власти
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10.03.2022 14:08 Відповісти
ти правий....
воні пожаліли тільки про то що не встигли зіскочити вчасно.. а так і зараз би бабло косили і плакали..
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10.03.2022 14:13 Відповісти
Они просто упали...
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10.03.2022 13:46 Відповісти
Evraz, это кара небесная за литеры V и Z в твоем названии.
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10.03.2022 13:48 Відповісти
Не подобається -14%..
завтра буде -41%..
усі питання до Фуйла
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10.03.2022 13:49 Відповісти
Корманы отчистить от денег и активов и за кораблем--бегом на свою помойку
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10.03.2022 13:49 Відповісти
nu vot kak vsio prosto, kstati, chto imejem v rezuljtate, ivan dobival resursi, ihnij barin vjoz dengi za resursi nam (na zapad), platil vse nalogi itd, teperj mi otbirajem jevo investiciji i vihodit - nam resursi i pritom darom, pljus nalogi za prozhivanije. Klasnij hod, nenahodite.
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10.03.2022 13:49 Відповісти
Рома, на ті гроші, що залишилися, наймай терміново кіллера, а то буде пізно!!!
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10.03.2022 13:50 Відповісти
"Каселёк-каселёк! Нету у вас сресвов против Ромы Абрамовича !"
А виявилось - що Є...
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10.03.2022 13:50 Відповісти
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10.03.2022 13:51 Відповісти
А это еще конотопские ведтмы не ворожили
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10.03.2022 14:00 Відповісти
Жаль що португальське громадянство йому не відкатять, бо отримав як єврей, а не через золоту візу.
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10.03.2022 14:07 Відповісти
а что португалы дают гражданство иудеям?
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10.03.2022 14:09 Відповісти
Ну він там створив фонд і пропихнув закон по репатріації сефардских євреїв, які були вигнані в 14 століттті з іберійського півострова, і фонд підтвердив, що він нащадок тих євреїв ось така схема
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10.03.2022 14:13 Відповісти
Ну звісно за пропихування закона точно невідомо, то я додумав, а от що він спонсор тої спільноти, що видає сертифікати такі, новина була.
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10.03.2022 14:14 Відповісти
мда.. я бы этому чуваку пальцы в рот бы не поклал
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10.03.2022 14:36 Відповісти
Да євраз тиждень назад був вдвічі дешевший, хоча і зараз коштує 20 % що було січні.
на цій войнушці хтось добре нагріється.
Якщо Кумпанія переживе це, то 100 % на вкладений євро з опцією, що курс відновиться
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10.03.2022 14:41 Відповісти
але майже 70 000 кацапів залишаться без роботи.
До речі в цю фірму входять і українські заводи, але їх приватизують))
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10.03.2022 14:44 Відповісти
Ще треба забрати у нього Челсі. Він хотів продати за більш ніж 4 лярдів доларів, але йому стількі не дають. То треба конфіскувати кліб та продати на аукціоні
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10.03.2022 15:59 Відповісти
 
 