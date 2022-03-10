Компанія Абрамовича у Лондоні впала на торгах після санкцій
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Акції компанії Evraz, яку контролює російський олігарх Роман Абрамович, обвалилися після того, як Великобританія запровадила нові санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Економічну правду ,про це пише Financial Times.Так, вранці 10 березня, Британія наклала санкції на Абрамовича, який дотепер не потрапляв ані під обмеження у США, ані ЄС. Його звинуватили у причетності до "дестабілізації України та підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через Євраз".
Evraz – лондонська металургійна компанія, контрольована Романом Абрамовичем. Уряд Сполученого Королівства заявив, що вона потенційно брала участь у "поставках сталі для російських військових, яка могла використовуватися у виробництві танків".
Акції компанії впали на 14% на торгах після заяви британського уряду.
Днем раніше, у середу, Evraz намагався заспокоїти інвесторів щодо можливості санкцій. Компанія заявила, що "не вважає себе юридичною особою, що належить або діє від імені чи за вказівкою будь-яких осіб, пов’язаних з Росією і, таким чином, підпадає під дію такого законодавства".
У лютому Абрамович взяв під прямий контроль свою частку в 28,6% Evraz, яку він раніше володів через Greenleas International Holdings, компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах.
Будь ласка, зачекайте...
воні пожаліли тільки про то що не встигли зіскочити вчасно.. а так і зараз би бабло косили і плакали..
завтра буде -41%..
усі питання до Фуйла
А виявилось - що Є...
на цій войнушці хтось добре нагріється.
Якщо Кумпанія переживе це, то 100 % на вкладений євро з опцією, що курс відновиться
До речі в цю фірму входять і українські заводи, але їх приватизують))