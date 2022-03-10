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Новини
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Шпигунів та пособників диверсантів виявили в ряді регіонів України, - СБУ

Шпигунів та пособників диверсантів виявили в ряді регіонів України, - СБУ

Служба безпеки України за минулу добу виявила та затримала російських інформаторів та посібників окупантів в Ужгороді, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях та у Києві.

Про це повідомили у телеграм-каналі спецслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"У Закарпатській області СБУ викрила мешканця так званої "ДНР", який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ. Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав "зливати" ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл", - йдеться у повідомленні.

За інформацією української спецслужби, російський інформатор "заліг" в Ужгороді і чекав на подальші вказівки від ворога, однак був схоплений СБУ.

У Харківській області, як йдеться у повідомленні СБУ, затримано громадянина РФ, який, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині, погодився на співпрацю з ФСБ РФ.

"За інформацією української спецслужби, російський інформатор "заліг" в Ужгороді і чекав на подальші вказівки від ворога, однак був схоплений СБУ.

Дивіться: Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО

У Харківській області, як йдеться у повідомленні СБУ, затримано громадянина РФ, який, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині, погодився на співпрацю з ФСБ РФ.

"На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві. ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блокпостів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння", - уточнюють в українській спецслужбі.

Також, як повідомляють в СБУ, на Донеччині затримано 23-річного місцевого жителя, який збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки, отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ при плануванні наступальних та терористичних операцій.

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Крім того, у держзраді підозрюють киянина, завербованого співробітником так званої "МДБ ЛНР".

"Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх та нинішніх співробітників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах РФ", - розповіли у спецслужбі.

Також СБУ повідомляє, що мешканець Дніпра за обіцяні окупантами $75 фотографував блокпости в області та наносив їх на гугл-картки.

"Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей з банківської карти у банкоматі. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту", - додали в СБУ.

Автор: 

СБУ (12770) шпигунство (984) диверсія (345)


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Топ коментарі
+6
Тільки розстріл, навіщо плодити нахлібників
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10.03.2022 13:58
+6
після допитів ,це лайно потрібно розстрілювати ,по законах війни ,як диверсантів, бо по суті вони такими і є!!!СЛАВА ВСУ!!!
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10.03.2022 14:00
+5
Jestj v prodazhe, djoshevo i polezno.

.800.jpg
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10.03.2022 13:59
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главное, чтобы сбу не забывало, что у нас военное время, поэтому товарищам оккупантов светит 15 с полной конфискацией и никак иначе
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10.03.2022 13:57 Відповісти
Тільки розстріл, навіщо плодити нахлібників
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10.03.2022 13:58 Відповісти
Jestj v prodazhe, djoshevo i polezno.

.800.jpg
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10.03.2022 13:59 Відповісти
Прутня в тиски, у руки пилку.
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10.03.2022 14:01 Відповісти
для их яиц?
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10.03.2022 14:04 Відповісти
nu da, razvjazivajet izik skotam na raz dva.
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10.03.2022 14:25 Відповісти
не....,лучше к столбу привязать (как мародеров) в тех районах, где они работали корректировщикамиили информаторами и ФСЕ.....
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10.03.2022 14:05 Відповісти
eto ne vikljuchajet odno vtorogo, mozhno i na ploshchadi davatj ljudjam krutitj, a chto?!
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10.03.2022 14:26 Відповісти
і їх більше немає.... (?)
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10.03.2022 13:59 Відповісти
після допитів ,це лайно потрібно розстрілювати ,по законах війни ,як диверсантів, бо по суті вони такими і є!!!СЛАВА ВСУ!!!
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10.03.2022 14:00 Відповісти
Допитали, зробили відео і розстріляли
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10.03.2022 14:05 Відповісти
bez video, a to potom idi objesnai chto pri popitke ubezhatj.
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10.03.2022 14:27 Відповісти
"Попросити" працювати на СБУ,виявити,чи звязатися з іншими групами.А найкраще зібрати всіх,хто прибув в міста за 1,2 місяці і зняв квартири. Люди в будинках знають.Нема організованої комунікації служби з людьми. По посадках шукали склади ***********,а про ДРГ ніхто і не думав...
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10.03.2022 14:33 Відповісти
Це одинаки-так звані марш агенти ( давній термін орків). Про нащадків психопата Фелікса можна сказати - засранці. Бо як інакше оцінювати, що СБУ відкрито публікує для застороги звичайно персоналії ФСБ з номерами п аспортів та телефонів кураторів. І вся сітка "мощної агентури", особливо її "центр" виявились звичайними шахраями як в Мертвих душах Гоголя. Чому цей центр так щвидко щез, бо шкурою відчували, що і тут приговорять і ті не подарують за воровство. І виникає питання, чому до цього часу не знята Держохорона для Бойка, Шуфрича та інших. Може керівництво МВС все жде "авось". І шо там скаже Антон.
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10.03.2022 14:57 Відповісти
розірвати гниляків між двома березами
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10.03.2022 14:04 Відповісти
кацапських колаборантів - дєрьмака і дємченко коли посадять?
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10.03.2022 14:07 Відповісти
Всі опзжо, і хто допоміг мертвечуку виїхати?
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10.03.2022 14:16 Відповісти
посібник - рос. "пособие"
а це все поплічники
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10.03.2022 14:08 Відповісти
Яких "посібників"?! Мама рідна...

Посібник - це така навчальна книжка!

Ті, про кого ви пишете, називаються ПОПЛІЧНИКИ або ПОСІПАКИ!

ВЧІТЬ МОВУ!
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10.03.2022 14:14 Відповісти
А де той Шуфрич, що теж намагався координати блок-посту отримати для чогось?
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10.03.2022 14:16 Відповісти
А вна ЗМІ пропіарилося на новині про Шуфрича,а що з гадом потім-ні гу-гу.Десь було що випустили,і ніяких відео,інтервью.Навіть ніхто в морду не дав.І соромно і гидко...
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10.03.2022 14:36 Відповісти
А до війни що робило сбу !
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10.03.2022 14:17 Відповісти
Стрелять по законам военного времени . Не фиг кормить и обогреватьс
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Ну так кордони були відкриті настєж стільки років, чого іще чекати?
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10.03.2022 15:20 Відповісти
 
 