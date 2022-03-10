Шпигунів та пособників диверсантів виявили в ряді регіонів України, - СБУ

Служба безпеки України за минулу добу виявила та затримала російських інформаторів та посібників окупантів в Ужгороді, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях та у Києві.

Про це повідомили у телеграм-каналі спецслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"У Закарпатській області СБУ викрила мешканця так званої "ДНР", який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ. Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав "зливати" ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл", - йдеться у повідомленні.

За інформацією української спецслужби, російський інформатор "заліг" в Ужгороді і чекав на подальші вказівки від ворога, однак був схоплений СБУ.

У Харківській області, як йдеться у повідомленні СБУ, затримано громадянина РФ, який, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині, погодився на співпрацю з ФСБ РФ.

"За інформацією української спецслужби, російський інформатор "заліг" в Ужгороді і чекав на подальші вказівки від ворога, однак був схоплений СБУ.

Дивіться: Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО

У Харківській області, як йдеться у повідомленні СБУ, затримано громадянина РФ, який, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині, погодився на співпрацю з ФСБ РФ.

"На момент початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві. ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блокпостів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння", - уточнюють в українській спецслужбі.

Також, як повідомляють в СБУ, на Донеччині затримано 23-річного місцевого жителя, який збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки, отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ при плануванні наступальних та терористичних операцій.

Також читайте: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за держзраду та диверсію

Крім того, у держзраді підозрюють киянина, завербованого співробітником так званої "МДБ ЛНР".

"Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх та нинішніх співробітників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах РФ", - розповіли у спецслужбі.

Також СБУ повідомляє, що мешканець Дніпра за обіцяні окупантами $75 фотографував блокпости в області та наносив їх на гугл-картки.

"Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей з банківської карти у банкоматі. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту", - додали в СБУ.