УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11366 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 695 33
армія РФ (13467) війна (56365) Зеленський (17428) Маріуполь (2820) обстріл (21033) Росія (47196)

Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля", - зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, шістьом із них - посмертно

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
тут такая хрень. мордва и удмурты разгоняют такую инфу что с мацквабада утек монголоид шойга и сами свинособаки не могут его найти. по ходу крыга скресла.
показати весь коментар
10.03.2022 13:55
+9
Сейчас им скажут, что сахара никогда и не бьіло - завтра уже поверят.
показати весь коментар
10.03.2022 14:01
+9
дерьмак никто и зовут его никак.
мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
показати весь коментар
10.03.2022 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тут такая хрень. мордва и удмурты разгоняют такую инфу что с мацквабада утек монголоид шойга и сами свинособаки не могут его найти. по ходу крыга скресла.
показати весь коментар
10.03.2022 13:55 Відповісти
так его же х..йло захотел арестовать - так как он типа провалил "операцыю Ы"
показати весь коментар
10.03.2022 13:58 Відповісти
короче русня начинает стрелки персонально на ***** переводить, типа это только педофил виноват в их вяличии и што он рептилоидам продался чтобы нароисюжку навперду извести.
показати весь коментар
10.03.2022 14:00 Відповісти
Знаешь, вот у меня мудрая жена-українка. Она мне сказала: "Какая разница, каких они там потом жидо-рептилоидов наплетут. Вьірвать им зубьі - и пусть тогда шамкают своим беззубьім хлебалом вааще что хотят".

На раисе почти вся официальная история - єто теория заговора. Я учился на мехмате мгу - так и там, потоку математиков, "историк" нес юйню про то, что єтруски - єто русские, шумерьі - єто русские. И єто еще даже не фоменковец бьіл.
показати весь коментар
10.03.2022 14:07 Відповісти
Хорошо бы, чтобы именно Кожедупович первым рванул когти, но они все как крысиный король хвостами переплетены. Они сами не дадут кому-нибудь соскочить с Путаника.
показати весь коментар
10.03.2022 13:59 Відповісти
краще б від придушив *****
показати весь коментар
10.03.2022 14:01 Відповісти
*він
показати весь коментар
10.03.2022 14:01 Відповісти
А накуды КАЗЛАбековичу бежать??? На ПАРАШЕ его найдут, в цивилизованном мире оно изгой и тоже повяжут. Разве что к плохишу в сев. корею, но там у него кантактафф нету. Скорее всего КУЙло его того.....бритвой по горлу и в колодец
показати весь коментар
10.03.2022 14:27 Відповісти
А втой же час в росії щез цукор. Розсосався
показати весь коментар
10.03.2022 13:57 Відповісти
будет мордве и сахар и соль, и зеленка для намазывание лба.
показати весь коментар
10.03.2022 13:59 Відповісти
Сейчас им скажут, что сахара никогда и не бьіло - завтра уже поверят.
показати весь коментар
10.03.2022 14:01 Відповісти
буде як за совку, ти мені цукор, я тобі туфлі чи куфайку кремплінову
показати весь коментар
10.03.2022 17:19 Відповісти
Водка є завжди найстабільнішою валютою.
показати весь коментар
10.03.2022 17:42 Відповісти
говорящая голова .. спамер какой-то
показати весь коментар
10.03.2022 13:57 Відповісти
Ермак заговорил о новом договоре безопасности Украины. На каких условиях мы придем к этому договору,можно только догадываться.
показати весь коментар
10.03.2022 14:00 Відповісти
дерьмак никто и зовут его никак.
мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
показати весь коментар
10.03.2022 14:03 Відповісти
Если он такое говорит,значит он "кто-то".
Есть мнение конца этой войны,но воздержусь.
Договор будет , т.к по другому никак.
показати весь коментар
10.03.2022 14:06 Відповісти
по другому только ермаку на гилляку. его ведь и сбушные вертухаи охранять не станут.
показати весь коментар
10.03.2022 14:11 Відповісти
Як москалів почали #издити, воно заговоріло о договорьонностях. А де він був два тижні, сидів і чекав команди з кремля?
показати весь коментар
10.03.2022 14:16 Відповісти
Елдаку надо заткнуться и сидеть тихо-тихо там где он прятался прошедшие 2 недели. Ему здесь не рады
показати весь коментар
10.03.2022 20:59 Відповісти
Contra spem spero

и все же... собирайте доказательства для Гааги!
железобетонные доказательства!!! чтобы никакая **** не придралась к их правдивости !!!
никакая тварь чтоб не усомнилась !!!
показати весь коментар
10.03.2022 14:03 Відповісти
леди гаага тоже до сраки. русне и их выводкам и самкам только пеньковый галстук или кувалдой по загривку или освежевание без применения обезболивающих медикаментов.
показати весь коментар
10.03.2022 14:08 Відповісти
@OstAnatoliy

·
12 год



-Синачка ти как?
- Нормально, мам, взялі курятнік под Харьковом.
-Горжусь тобой, сина!
показати весь коментар
10.03.2022 14:06 Відповісти
Да ,****** кацапью в Украине приходит полный а это всё уже агония ,не более того . Кацапы ,вас ВСЕХ в Украине ждёт СМЕРТЬ а потом мы придём к вам ,надо будет дебит с кредитом свести ..
показати весь коментар
10.03.2022 14:09 Відповісти
короче самозавезенная русня и зеленые гэбнявые зайцы ***** на крыме за вчерашний день резко решили продать свою недвижимость на крыме. но к их сожалению покупателей ( дураков) нима. Через ппару дней за апартаменты будут просить целую 20 л.канистру бензина, чтобы до моста хватило доехать. а там как повезет.
показати весь коментар
10.03.2022 14:15 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 14:18 Відповісти
Аграрії є? Цього вже достатньо для посівної, чи потрібно ще добрив?
показати весь коментар
10.03.2022 14:26 Відповісти
якщо можна, більше 200-х саме бурятів, грунт потребує фосфору.
показати весь коментар
10.03.2022 14:48 Відповісти
У лаптеногих очередная сакральная дата 18 марта, будут сотни путлеровцев и "мяса" из дыре гнать на убой чтобы доложить окурку недофюреру хоть про какую нибудь пабеду.
показати весь коментар
10.03.2022 14:29 Відповісти
Значить Херсон і атомні були не ключевими
показати весь коментар
10.03.2022 14:41 Відповісти
з закритим небом наші хлопці за добу б вибороли перемогу!
показати весь коментар
10.03.2022 19:19 Відповісти
З закритим небом, звісно було легше, але кожен лідер країни відповідає в першу чергу за свій народ, тому реакція очікувана.
Британія та США як не як гаранти по Будапешту. От хто викликає в мене найбільшу повагу, це Польща.
показати весь коментар
10.03.2022 22:07 Відповісти
Пишаюсь Нашим Президентом! Він дуже сміливий, переживає за свою країну більше чим за себе, тому і не втік, коли йому пропонували. Він відповідальний за весь Український народ. Бажаю, щоб Бог надав йому мудрості.
показати весь коментар
10.03.2022 22:01 Відповісти
 
 