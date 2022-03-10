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Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках, - Зеленський. ВIДЕО
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Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля", - зауважив глава держави.
Топ коментарі
+18 Igr 44
показати весь коментар10.03.2022 13:55
+9 Nikolay Ivankov 071fa753
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+9 Igr 44
показати весь коментар10.03.2022 14:03
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Будь ласка, зачекайте...
На раисе почти вся официальная история - єто теория заговора. Я учился на мехмате мгу - так и там, потоку математиков, "историк" нес юйню про то, что єтруски - єто русские, шумерьі - єто русские. И єто еще даже не фоменковец бьіл.
мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
Есть мнение конца этой войны,но воздержусь.
Договор будет , т.к по другому никак.
и все же... собирайте доказательства для Гааги!
железобетонные доказательства!!! чтобы никакая **** не придралась к их правдивости !!!
никакая тварь чтоб не усомнилась !!!
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12 год
-Синачка ти как?
- Нормально, мам, взялі курятнік под Харьковом.
-Горжусь тобой, сина!
Британія та США як не як гаранти по Будапешту. От хто викликає в мене найбільшу повагу, це Польща.