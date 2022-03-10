УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11366 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 304 5
біржа (31) Росія (47196) санкції (6841)

Біржа фрілансерів Fiverr призупиняє свою діяльність у РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біржа фрілансерів Fiverr призупиняє свою діяльність у РФ

Користувачі з Росії не зможуть реєструвати нові облікові записи або використовувати вже створені акаунти для купівлі або продажу на платформі.

Про це у своєму телеграм-каналі пише Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ. 

"Окрім обмежень російським користувачам, компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.

Fiverr — один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі та зокрема в Росії. Сотні тисяч фрілансерів тепер не зможуть надавати свої послуги", - пише міністр цифрової трансформації України.

"Наші серця розриваються за народ України, і ми приєднуємося до світової скорботи за втраченими життями, втраченими і знищеними внаслідок безглуздого і невиправданого насильства", - йдеться в офіційній заяві Fiverr.

Читайте також: "Впала з 5 хвилин": Українські IT-фахівці обвалили сайт Московської біржі
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем им биржа???? если уже скоро не будет работи??
на лесоповал- Китай хочет леса!!!
показати весь коментар
10.03.2022 14:22 Відповісти
всю жизнь месил гавно Гаврила
но стать он брокером хотел....
показати весь коментар
10.03.2022 14:24 Відповісти
YouTube повністю відключив монетизацію для мокшанських користувачів. Зараз вимкнули фрілансерів. Може , ще інтернет вимкнуть пацакам....
показати весь коментар
10.03.2022 14:26 Відповісти
Чого я дійсно боюся, це многоходовочки Владіміра Владіміровича: якщо ві безробітні РФ підуть в Україну щоб здатися в полон, то нам точно хана, бо не зможемо таку ораву прокормить.
показати весь коментар
10.03.2022 14:32 Відповісти
Були фрілансери
стали Фуйлоянсери сри..сри....
показати весь коментар
10.03.2022 17:27 Відповісти
 
 