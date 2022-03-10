На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу
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Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що на зустрічі в Анталії глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.
"Чавушоглу повідомив на зустрічі за участю Лаврова та Кулеби в Анталії, що обговорювалася також тема організації зустрічі президентів Росії та України", - повідомило агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
У свою чергу видання "Сабах" зазначало, що Чавушоглу вважав найбільш значущим результатом переговорів в Анталії встановлення контакту на такому міністерському рівні між РФ і Україною. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні.
Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.
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Дебилы, ***...
Засрашка має пробратися з УСІЄЇ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ Й СПЛОТИТЬ
КОМПЕНСАЦІЮ ЗА УСЕ ЩО НАРОБИЛИ!
Й то рашисстам вірити не можна. Візьмуть паузу щоб знову зібрати камікадзе рашарабів на металобрухті для нової атаки!
Західний бізнес тільки призупинив вихід....із збереженням ЗП робітників на 3 місяці.... Кожні наступні перемовини будуть тільки підкріплювати надію у цього бізнесу, що не варта покидати Росію назовсім....затягне повний вихід із ринку Росії цих фірм, а для самої України результату 0
Україні навпаки, вигідно щоб цей БІЗНЕС ПОВНІСТЮ ПОКИНУВ РАХУ.... ТІЛЬКИ НІЩІЙ І БІДНИЙ МОСКАЛЬ - ЦЕ ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ВІД МАЙБУТНІХ АГРЕСІЙ РОСІЇ....
Коли, при Єльцині...москаль був ніщєбродом, то він навіть не думав захоплювати чужі території....
Вся ця імперська фігня появилася, під час тучних НУЛЬОВИХ ...Коли Захід накачав раху нафтодоларами і кацап трохи розжирів....