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На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що на зустрічі в Анталії глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

"Чавушоглу повідомив на зустрічі за участю Лаврова та Кулеби в Анталії, що обговорювалася також тема організації зустрічі президентів Росії та України", - повідомило агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу видання "Сабах" зазначало, що Чавушоглу вважав найбільш значущим результатом переговорів в Анталії встановлення контакту на такому міністерському рівні між РФ і Україною. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні.

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Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.
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Топ коментарі
+8
пуйло не приїде- занадто бздливе.
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10.03.2022 15:34
+6
или пошлет своего двойника..., или тройника
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10.03.2022 15:35
+4
Нічого доброго ці перемовини Україні не дадуть.....Це ФІКТИВНІ ПЕРЕМОВИНИ ..Хитрий хід Кремля, щоб зупинити втечу західного інвестора із Росії..... Для цього і бомбилися міста, щоб Україна погодилася на перемовини....

Західний бізнес тільки призупинив вихід....із збереженням ЗП робітників на 3 місяці.... Кожні наступні перемовини будуть тільки підкріплювати надію у цього бізнесу, що не варта покидати Росію назовсім....затягне повний вихід із ринку Росії цих фірм, а для самої України результату 0
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10.03.2022 15:54
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пуйло не приїде- занадто бздливе.
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10.03.2022 15:34 Відповісти
или пошлет своего двойника..., или тройника
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10.03.2022 15:35 Відповісти
Удлинителя пошлет, чмо карликовое
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10.03.2022 15:37 Відповісти
.......гарант Турция????????.....
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10.03.2022 15:34 Відповісти
Да чаушоглу-фамилия соответствует проффессии
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10.03.2022 15:34 Відповісти
Ни о чём.
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10.03.2022 15:34 Відповісти
такая она политика- у тебя рвотный рефлекс, а разговаривать надо...
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10.03.2022 15:36 Відповісти
Зеля багато чого наобіцяв в Омані - треба виконувати!
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10.03.2022 18:15 Відповісти
Переговори коли міста України рівняють з землею....Політики ,невже люди ніщо, тільки рейтинги.
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10.03.2022 15:34 Відповісти
Ну да... Самое время поговорить о сотрудничестве...
Дебилы, ***...
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10.03.2022 15:36 Відповісти
Які розмови?!
Засрашка має пробратися з УСІЄЇ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ Й СПЛОТИТЬ
КОМПЕНСАЦІЮ ЗА УСЕ ЩО НАРОБИЛИ!
Й то рашисстам вірити не можна. Візьмуть паузу щоб знову зібрати камікадзе рашарабів на металобрухті для нової атаки!
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10.03.2022 15:41 Відповісти
Сустрэча Пуціна і Зяленскага сам на сам: Пуцін у танке, Зяленскі - з Джавелінам.
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10.03.2022 15:51 Відповісти
Х...ло швидше зутрінеться з порошенком ніж Зеленським бо це для нього принизливо
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10.03.2022 15:53 Відповісти
Нічого доброго ці перемовини Україні не дадуть.....Це ФІКТИВНІ ПЕРЕМОВИНИ ..Хитрий хід Кремля, щоб зупинити втечу західного інвестора із Росії..... Для цього і бомбилися міста, щоб Україна погодилася на перемовини....

Західний бізнес тільки призупинив вихід....із збереженням ЗП робітників на 3 місяці.... Кожні наступні перемовини будуть тільки підкріплювати надію у цього бізнесу, що не варта покидати Росію назовсім....затягне повний вихід із ринку Росії цих фірм, а для самої України результату 0
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10.03.2022 15:54 Відповісти
кацапи хочуть застовбити ті території України,які на даний час вони займають,їх потім не сковирнеш,заговорити хочуть і крим з водою тоді і коридор
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10.03.2022 16:01 Відповісти
Погоджуюся... І військові, і економічні резони для Росії.... Але більше економічні .... Це сигнал західному бізнесу, що можливе мирне врегулювання....що краще не поспішати покидати Росію.....що все "УСТАКАНІТСЯ" як москалі кажуть...

Україні навпаки, вигідно щоб цей БІЗНЕС ПОВНІСТЮ ПОКИНУВ РАХУ.... ТІЛЬКИ НІЩІЙ І БІДНИЙ МОСКАЛЬ - ЦЕ ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ВІД МАЙБУТНІХ АГРЕСІЙ РОСІЇ....
Коли, при Єльцині...москаль був ніщєбродом, то він навіть не думав захоплювати чужі території....
Вся ця імперська фігня появилася, під час тучних НУЛЬОВИХ ...Коли Захід накачав раху нафтодоларами і кацап трохи розжирів....
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10.03.2022 16:19 Відповісти
Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні. - турок повітряний простір для рашистських літаків не закрив, але закрив Босфор після того, як рашист натаскав в Чорне море своїх кораблів , зброї і т .д...Робить все, щоб рашист міг воювати з Україною ,але набивається в гаранти припинення вогню.Припинення вогню і виведення рашистських війск ,в тому числі із Криму. Весь рашистський непотріб має негайно відправитися з України, до єдиного кацапа ,за рашистським кораблем.Інакше ніяких переговорів з рашистом.Історія вчить - ні один договір з рашистом не вартий паперу на котрому він написаний.Для чого Україна в котре збирається марати папір в присутності турка, коли рашист підтер свою смерючу з,,ницю будапештським папером з американськими,англійськими гарантами ?
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10.03.2022 16:16 Відповісти
О чем можно говорить с лошадью?
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10.03.2022 22:03 Відповісти
 
 