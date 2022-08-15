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Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон у четвер вранці зателефонували президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це розповіли джерела в уряді Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

У розмові Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні.

Вони наполягали, що будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією.

Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.

Читайте: Путін допустив чотири великі помилки в Україні, - Пайфер

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що під час розмови лідери "продовжили обговорювати тему України", не надавши додаткових подробиць.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
А кабаєв відповів, що ніхто не стріляє.
І скинув 1000 тон на Маріуполь.
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10.03.2022 14:36
+11
Чого з трупом розмовляти.
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10.03.2022 14:32
+9
А той такий рраз - і припинив вогонь, ага?
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10.03.2022 14:32
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А той такий рраз - і припинив вогонь, ага?
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10.03.2022 14:32 Відповісти
Каже їм "о друзі, я не знав шо ви так глибоко стурбовані! але ж як таке діло шо ви ото вже дзвоните то я прямо зараз поїду тай скажу аби не стріляли більше!"
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10.03.2022 14:36 Відповісти
суки лучше бы не звонили Одесса почти 2 суток ночь и день без сирен...а после их звонков опять сейчас слушаем ууууууууууууу
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10.03.2022 15:05 Відповісти
Сумашедшее пуйло совершало вращательные движения на своем детородном органе на требования озабоченного бюргера и лягушатника прекратить огонь. В Спортлото позвоните и там потребуйте.
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10.03.2022 15:23 Відповісти
і шо ***** відповіло?
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10.03.2022 14:32 Відповісти
А що воно могло відповісти? Воно ж війну не починало... типу... чи вони просять припинити "визвольну" операцію? Падло смердюче...
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10.03.2022 14:43 Відповісти
ну і нашо було в тапки пригати і на труси краватку вдівати дзвонити?
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10.03.2022 14:48 Відповісти
Они звонили не для того - чтобы слушать ответы *****.

А для того чтобы заявить - что они ему ПРЕДЛАГАЛИ прекратить огонь.

Чтобы все знали потом - что России предлагали прекратить огонь- а она этого не сделала.
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10.03.2022 15:18 Відповісти
Чого з трупом розмовляти.
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10.03.2022 14:32 Відповісти
spiritism, nu uvlekajetsia, chto podelajesh.
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10.03.2022 14:37 Відповісти
На колени вставали?
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10.03.2022 14:33 Відповісти
.......***, ну сколько можно увещевать отмороженного психопата........
.....от этого он ещё больше агрессивным становится.......
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10.03.2022 14:33 Відповісти
смешно.
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10.03.2022 14:33 Відповісти
І шо їм цей їпанутий карлик відповів?
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10.03.2022 14:33 Відповісти
Маразматичний карлік відповів, що він ні на кого не збирається нападати, він і на Україну не нападав...
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10.03.2022 14:46 Відповісти
А кабаєв відповів, що ніхто не стріляє.
І скинув 1000 тон на Маріуполь.
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10.03.2022 14:36 Відповісти
Так це ж не стрільба , воно скаже.
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10.03.2022 14:39 Відповісти
Реальные **** ДЕБИЛЫ ...
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10.03.2022 14:36 Відповісти
В рельсу позвоніть, той самий результат буде.
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10.03.2022 14:36 Відповісти
І що, важко стукати в двері бункера.
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10.03.2022 14:37 Відповісти
Імітація миротворчої діяльності від месьє та гера((((
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10.03.2022 14:39 Відповісти
Толку то, они тешат его самолюбие, это ж диктатор. С террористами переговоров не ведут, пока они сами не попросят.
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10.03.2022 14:39 Відповісти
Уявляю, як воно торжествує, коли європоцівські пацюки плазують перед ним.
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Как бы Европа ни хотела "не лезть на рожон", но представляю себе мысли и Шольца, и Макрона, когда они ему что-то говорят, а он им врёт в глаза или просто нах... посылает. Какой бы "путинферштейер" на другом конце провода не сидел, но любого человека черти возьмут, когда над тобой тупо издеваются. Они, несмотря на весь свой страх перед придурком с ядерной бомбой, всё равно закипают всё больше и больше.

Ох, путяра, будут тебя бить ногами в живот, даже если ты камня на камне от Украины не оставишь. Они даже от испуга теперь будут коллективно валить твою россию, потому что не хотят уже обсираться от того, что ты на их границы потихоньку выползать собрался . . .

Я думаю, что боязнь "не надо валить россию, чтобы ядерное оружие не расползлось по 15-20 непонятным феодальным княжествам" потихоньку проходит и приходит понимание, что "надо валить россию, а у феодальных княжеств мы как-нибудь за еду ядерные бомбы выменяем".
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10.03.2022 14:39 Відповісти
Точно так. У России должна происходить программа денецификации - ядерное оружие против продовольствия. После полной освобождении всей Украины вместе с Крымом.
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10.03.2022 15:00 Відповісти
там ще є другий інтерес. Француз (так його називає *****) підняв свій рейтинг удвічі, до того як подав заяву на пост преза. прості жабоїди трохи переймаються. Ну а калбасник-тому похер, подзвонив *****, позвонив кетайцам-проявив озабоченность, та і по всьому. Недаром при вирішення питання про німеччину після війни рузвельт (а в нього були німецьки корені) пропонував розділити її на пять держав, тому що німці різні за світоглядом (так звані дунайські держави). Черчіль був проти, бо може зявитися новий гегемон всередині і буде реванш, а Сталін, ясна раіч, був проти .щоб одним махом під шумок комунізувати всю Німеччину. Ну а ***** завжди підтримує в німеччині дух гегемона.
Його стан зараз схожий на малого чучхе - он як заявив придворним бізнесам - того хто хоче здриснути з тонучого корабля, посажу як шахрая. А чучхе тоже періодично стріляє своїх родичів -укріпляє дух нації.
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10.03.2022 15:44 Відповісти
Знову" АЗАБОЧЕНОСТЬ"
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10.03.2022 14:41 Відповісти
І що, допомогло? Ви головне далі газ купуйте...
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10.03.2022 14:42 Відповісти
Тим більше, що "наш" Нафтогаз, чи хто там, його продовжує транспортувати по українській ГТС.
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10.03.2022 14:45 Відповісти
Жабоїд Макарон і німецький єврофашист Шольц вже з"трах"ли! Хтось вломить їм по мордасам накінець!?
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10.03.2022 14:43 Відповісти
Ці два адійота там у себе президенти, а в Україні вони ледь-ледь поци.
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10.03.2022 14:44 Відповісти
Вони не ідіоти. Просто вони за євроцент вдавляться.
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10.03.2022 14:46 Відповісти
Нех закликати Фюрера до миру він х*й на вас толєрастів клав. Припиняйте купувати газ та жижу.. так до нього краще дойде
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10.03.2022 14:45 Відповісти
2 дебіла
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10.03.2022 14:45 Відповісти
Лавров же сказав їм що раша ні на кого не нападала, що ж вони такі дураки ці шольц та макрон.
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10.03.2022 14:48 Відповісти
Чорноморськ. Люфталярм, виють сирени. Дружина з сином подались в бомбосховище. Я залишився з котами дома.
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.
Іноді розмова з самогубцями допомагає...
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10.03.2022 14:57 Відповісти
Я вангую , що розмова була приблизна така :
-- Фофа , ти в курсі , що вже майже 5 тисяч !
-- Кава 5 тисяч ?!
-- Смаженних тарганів в лаптях , Фофа , твоїх вже мертвих орків !
-- Ета прапаганДа украдіверсантов і наркАманафф !

-- Ні , Фофа , вони якраз стверджують , що тарганів вже під 13 тисяч , а ми індентефікували тільки 5 , такщо ми об"єктивно рахуємо, хоча й розуміємо , що в українців більше інформації й можливо їх цифра близче до правди , ніж наша .
-- Ви всьо врьотє ... Где тут моя красная кнопка ! Шойгу : рузький фаєнний міністер -- іді ***** !
-- Добре , Фофа , тоді йще побалакаєм , коли їх буде по нашим данним 15 тисяч , а по українським 30 .

Поки пострілів у бункері а ні Шольц , а ні Макрон не почули ...
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10.03.2022 14:58 Відповісти
Це називається: імітація діяльності.
Виборці тиснуть, вимагають якихось дій.
Вони типу прореагували і "діють".
Ну не можна ж просто взяти і перестати купувати нафту й газ. Не для того ж їм рашка нафтодоларові валізи щомісяця завозила, ге?

Удачі вам пацани на наступних виборах люди добренько все запам'ятають, гарантія.
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10.03.2022 15:01 Відповісти
Шо-то я запамятовал: А Рузвельт там или Трумен звонили Гитлеру?
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10.03.2022 15:20 Відповісти
Два поца.
"...Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні..."

А не сказали - а то що?
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10.03.2022 15:21 Відповісти
А то ще сильніше виразять стурбованість! І може, навіть, ще раз попросять перестати стріляти!
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10.03.2022 15:54 Відповісти
Можу прогнозувати, що німці, а може і французи будуть заставляти зєлю на перемовини з "припиненням вогню".
Тобто заморожування конфлікту.. Якщо це станеться то триндець..
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10.03.2022 15:24 Відповісти
Уговаривали хищника кушать траву...
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10.03.2022 15:27 Відповісти
Моя думка така , що ці регулярні розмови потрібні хоча б тому , що він від них й тільки від них може почути якусь інфу про реальний стан на фронті , а не той в якому його запевняє його генштаб !
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10.03.2022 15:33 Відповісти
Что ответил?
"Ихтамнет" или "а я не знал"?
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10.03.2022 15:54 Відповісти
Ванька есть да и смеется
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10.03.2022 16:07 Відповісти
Они его еще признают?! Давно пора объявить его изгоем!
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10.03.2022 16:36 Відповісти
А пані Меркель, в якої "особливі відносини" з парашею, не хоче подзвонити. Розумію, що вона вже демобілізована, але її вклад в розв`язування війни неоціненний і чекає свого розслідування. Заодно про доплату від "газпрому" побазарить...
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10.03.2022 16:39 Відповісти
 
 