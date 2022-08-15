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Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон у четвер вранці зателефонували президентові Росії Володимиру Путіну.
Про це розповіли джерела в уряді Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
У розмові Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні.
Вони наполягали, що будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією.
Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що під час розмови лідери "продовжили обговорювати тему України", не надавши додаткових подробиць.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар10.03.2022 14:36
+11 Яукр
показати весь коментар10.03.2022 14:32
+9 Nick Nau
показати весь коментар10.03.2022 14:32
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Будь ласка, зачекайте...
А для того чтобы заявить - что они ему ПРЕДЛАГАЛИ прекратить огонь.
Чтобы все знали потом - что России предлагали прекратить огонь- а она этого не сделала.
.....от этого он ещё больше агрессивным становится.......
І скинув 1000 тон на Маріуполь.
Ох, путяра, будут тебя бить ногами в живот, даже если ты камня на камне от Украины не оставишь. Они даже от испуга теперь будут коллективно валить твою россию, потому что не хотят уже обсираться от того, что ты на их границы потихоньку выползать собрался . . .
Я думаю, что боязнь "не надо валить россию, чтобы ядерное оружие не расползлось по 15-20 непонятным феодальным княжествам" потихоньку проходит и приходит понимание, что "надо валить россию, а у феодальных княжеств мы как-нибудь за еду ядерные бомбы выменяем".
Його стан зараз схожий на малого чучхе - он як заявив придворним бізнесам - того хто хоче здриснути з тонучого корабля, посажу як шахрая. А чучхе тоже періодично стріляє своїх родичів -укріпляє дух нації.
Іноді розмова з самогубцями допомагає...
-- Фофа , ти в курсі , що вже майже 5 тисяч !
-- Кава 5 тисяч ?!
-- Смаженних тарганів в лаптях , Фофа , твоїх вже мертвих орків !
-- Ета прапаганДа украдіверсантов і наркАманафф !
-- Ні , Фофа , вони якраз стверджують , що тарганів вже під 13 тисяч , а ми індентефікували тільки 5 , такщо ми об"єктивно рахуємо, хоча й розуміємо , що в українців більше інформації й можливо їх цифра близче до правди , ніж наша .
-- Ви всьо врьотє ... Где тут моя красная кнопка ! Шойгу : рузький фаєнний міністер -- іді ***** !
-- Добре , Фофа , тоді йще побалакаєм , коли їх буде по нашим данним 15 тисяч , а по українським 30 .
Поки пострілів у бункері а ні Шольц , а ні Макрон не почули ...
Виборці тиснуть, вимагають якихось дій.
Вони типу прореагували і "діють".
Ну не можна ж просто взяти і перестати купувати нафту й газ. Не для того ж їм рашка нафтодоларові валізи щомісяця завозила, ге?
Удачі вам пацани на наступних виборах люди добренько все запам'ятають, гарантія.
"...Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні..."
А не сказали - а то що?
Тобто заморожування конфлікту.. Якщо це станеться то триндець..
"Ихтамнет" или "а я не знал"?