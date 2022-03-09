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Путін допустив чотири великі помилки в Україні, - Пайфер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін допустив чотири великі помилки в Україні, - Пайфер

Кремлівський лідер Володимир Путін допустився щонайменше чотирьох серйозних прорахунків, розв’язавши масштабний наступ на Україну, що множить на нуль будь-які можливості для його успіху.

Так прокоментував ситуацію колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Стівен Пайфер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кремль допустив багато прорахунків. Насамперед він суттєво недооцінив масштаб та інтенсивність супротиву в Україні", - зазначив експосол під час онлайн-включення, організованого в середу Американсько-українською діловою радою (USUBC).

У цьому контексті Пайфер нагадав, що більшість західних експертів наголошували, що українці чинитимуть потужний, рішучий та сміливий опір. Отже зараз дивує той факт, що в Москві не врахували цих попереджень у своїх планах.

"Другий промах Кремля полягає в реальній переоцінці російських військових можливостей", - зауважив експерт. І це, за його словами, призвело до серйозних проблем уже під час проведення операцій.

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Третім прорахунком, за словами Пайфера, стала неочікувана для РФ потужна й об’єднана реакція з боку Заходу. Це стосується і гуртування НАТО, і реальної військової допомоги Україні з боку щонайменше двох десятків країн Альянсу, і небачених раніше санкцій. "Думаю, росіяни не розраховували, що їхні банки почнуть відключати від SWIFT або санкції будуть запроваджені проти центробанку росії", - зауважив Пайфер.

На доказ цьому експосол навів факти, що путін серйозно зміцнював валютні резерви впродовж останнього десятиліття. Центробанк мав понад $600 мільярдів, і тепер більша частина цих коштів, які були розміщені в західних фінансових інституціях, заблоковані. Росія розраховувала також на власні золотовалютні резерви, але Захід зараз готує санкції й проти російського золота.

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На додачу економічному колапсу, який зараз охоплює росію, кремль допустив ще один прорахунок – він не передбачив масштабних втрат серед своїх військових. І як би не хотів режим приховати невиправдані жертви, негативна реакція суспільства починає проявлятися вже зараз.

Пайфер допустив, що ці промахи очільник кремля міг зробити через те, що його ближнє оточення подавало йому "дуже вузьку" інформацію та боялося говорити правду перед тим, як путін прийняв рішення про наступ. Крім того, експосол звернув увагу, що очільник кремля дуже змінився за останній час.

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"Я думаю, що нинішній Володимир Путін – це не той Путін, який існував десять або п’ятнадцять років тому", - зазначив Пайфер. Він пояснив, що раніше кремлівський лідер ретельно розраховував свої кроки, співставляв ціну та ризики перед тим, як прийняти рішення, і якщо він ішов на ризик, це було керованим процесом. Зараз же, за словами Пайфера, Путін перетворився на емоційно залежного й злісного ватажка, з проявами параної, пов’язаної з особистою безпекою.
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Топ коментарі
+37
Він зробив одну помилку- що взагалі народився. Та українці її виправлять.
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09.03.2022 20:53
+34
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09.03.2022 20:53
+32
Максим Панов

22 год ·

Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під'їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю'ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
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09.03.2022 21:01
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Шановний, не на часі.
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09.03.2022 20:55 Відповісти
Ні ви ні я не знаємо, нажаль, реальний стан справ переговорів по/з НАТО. Тому залишимо суперечки довкола доріг. Зараз треба зосередитись на боротьбі із загарбниками і підтримувати один одного. Суперечки відбирають сили та вносять розбрат.
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09.03.2022 21:09 Відповісти
Давай зачекаємо з тим сраним будівництвом. ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ розберемось
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09.03.2022 21:04 Відповісти
Nick mytriiev@NDmytriiev" target="_BLANK">Dmytriiev@NDmytriiev

Наші військові вже почали бронювати номери в москві для участі в параді 9 травня👍😂 https://twitter.com/NDmytriiev/status/1501595676211400716?cxt=HHwWmMC-zfnT3tYpAAAA
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09.03.2022 21:06 Відповісти
Головна помилка це невірна оцінка особи Зеленського. Коли все почалося, дружина панікувала, бо Зеленський "дуже слабкий". Я їй тоді зауважив, що він не дуже чиста на руку людина, трохи балобол, не дуже освічений, АЛЕ ВІН СПРАВЖНІЙ БЛАЗЕНЬ. А я особисто, проживжи більше 60 років на Землі, НЕ БАЧИВ ЖОДНОГО ДОБРОГО БЛАЗНЯ, усі професійні блазні у приватному спілкуванні абсолютно не кумедні і не юмористичні, з жорстким і важким характером і мстиві, не пробачаючі образ. Я дружині тоді сказав, що особистий характер Зеленського це вирок для успіху підступної і агресивної політики Путіна. Чиста психологія, і я не помилився.
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09.03.2022 20:52 Відповісти
Цікаво. Дійсно цікавий аналіз.
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09.03.2022 20:56 Відповісти
ви ще нам розкажіть , яку таку видатну роль відіграв і відіграє зеленський у захисті України?
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09.03.2022 21:00 Відповісти
Це я залишу для Історіії, на Вашу ласку.
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09.03.2022 21:01 Відповісти
вибачте звичайно-але курчат рахують осінню я прожив більше 70років і Зеленський не має довіри. Дуже рано йому почали рукоплескати і чіпляти ордени. Держава Україна вистоїть навалу орди. населення України організувалися самі в кожнім селі місті сам я в селі і такий патріотизм що мама не горюй але ви краще придивіться на діїї Зеленського і його оточення як би не добробати які були готові по першому сигналу вийти на передову побачили б другу картину. Саме батальйнів добробатів боїться і ***** то й же Зеленський зрозумів що його зметуть зразу
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09.03.2022 21:13 Відповісти
Маленька ремарка, не "населення", а Громадяни України, як би воно пафосно не було!
А населення якраз здриснуло у колиби Закарпаття та шашликами там депресію розганяє.
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09.03.2022 21:32 Відповісти
А ти де? Примазався до терробони на Львівщині?)
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09.03.2022 22:59 Відповісти
Допомагаю тер.обороні Вінниці, військовим у Калинівці, що під Вінницею. Відправив вчора 10 жилетів розвантаження волонтером у Харків. А що, ти міряєш по собі?
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10.03.2022 13:23 Відповісти
Дуже сумнівний як на мене висновок щодо Зеленого. Воно просто нікчемне сцикло і ми побачимо це ще не раз. На жаль...Він артист, клоун і це його зірковий час. Зараз він кайфує від успіху. Йому аплодують стоячи Але це успіх не його. Це успіх існує тільки завдяки мужності ВСУ і підтримці цивілізованого світу. Зе це абсолютно нікчемна ,погано освідчена людина з купою комплексів. Тобто звичайна посередність обрана такою самою сірою масою. Плюнете мені на мою лисину якщо це не так. Просто багато хто цього не розуміє по тій-же причині що і решта 73%. На жаль...
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09.03.2022 21:46 Відповісти
А я судив Зеленського суто за фізіогномікою. І теж припускав, що це дуже цілеспрямована, жорстка і образлива особистість. Він не з тих, хто пробачить образу навіть задля бізнесу. До речі, на відміну від Порошенка, який може втертися і заради бізнесу переступити через самого себе, хоча теж тип дуже злопамятний, але не чистолюбивий, на відміну від Зеленського. І зараз всі бояться, що Зеленський наполягає на особистій зустрічі з пуйло і програє перемовини. Але я переконаний, що Зеленський зараз на куражі і хоче просто знищити пуйла публічно. Це вже буде не заглчдання в очі в пошуках миру, а показова порка з елементами садизму у виконанні безжального кату.
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09.03.2022 21:47 Відповісти
ХА-ХА-ХА
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09.03.2022 21:52 Відповісти
Може він хоче в історію увійти і при зустрічі пояс шахіда рванути))
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09.03.2022 23:01 Відповісти
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09.03.2022 23:47 Відповісти
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09.03.2022 20:53 Відповісти
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09.03.2022 20:53 Відповісти
а можна тут же покласти фото жєкі кашевова з "*****"!
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09.03.2022 21:06 Відповісти
Він зробив одну помилку- що взагалі народився. Та українці її виправлять.
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09.03.2022 20:53 Відповісти
нахіба ти тут?
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09.03.2022 21:00 Відповісти
Шановні громадяни України, ця фашистська тварюка зламала нам та нашим дітям не майбутнє, а сьогодення. Тому треба усім ще більше згуртуватися та викинути кровожерливого звіра в пекло.
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09.03.2022 20:55 Відповісти
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09.03.2022 20:55 Відповісти
Зачем вытащили?
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09.03.2022 21:05 Відповісти
Может для Суда в Гааге ? 😀😀😀
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09.03.2022 21:07 Відповісти
Такі як Медведчук ніколи не накладають на себе руки-люди без честі.
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09.03.2022 21:06 Відповісти
шо, краданутий мільярд під санкції попав?
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09.03.2022 21:19 Відповісти
😀😀😀
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09.03.2022 21:20 Відповісти
....................................................Nestlé...............................................................................................................................
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09.03.2022 20:56 Відповісти
та ***** уже , какие он ошибки допустил, убитых детей и стариков не вернуть , анализаторы *****.
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09.03.2022 20:56 Відповісти
Ну, шо , РАШИСТЫ начали убиваться , как когда-то гитлеровцы
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09.03.2022 20:57 Відповісти
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09.03.2022 20:58 Відповісти
Це той , котрому український матрос яхту в Іспанії підпалив?
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09.03.2022 21:39 Відповісти
Не виключено що "мав рильце в пушку" на "відкатах"
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09.03.2022 21:42 Відповісти
Максим Панов

22 год ·

Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під'їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю'ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
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09.03.2022 21:01 Відповісти
Вибачте що «щтовхав» екіпаж? Хороша історія але про «штовхання» танка звело все нанівець.
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09.03.2022 21:08 Відповісти
ну штовхання танка, то вже перебор
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09.03.2022 21:41 Відповісти
це байка
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10.03.2022 00:10 Відповісти
фотодоказ

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09.03.2022 21:08 Відповісти
бачите, розумна людина назвала 4 причини, але серед них немає "фактора зеленського!" , про який волають наші деграданти! бо чи є зєля, чи нема - один хрін!
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09.03.2022 21:03 Відповісти
Путин просто *****!!,КАК И ВСЕ МОСКОВИТЫ!
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09.03.2022 21:10 Відповісти
не у Ху*ла раг мозга ему не долго осталось
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09.03.2022 22:13 Відповісти
https://chng.it/x9j6hkJR
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09.03.2022 21:12 Відповісти
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09.03.2022 21:12 Відповісти
Потому что надо смотреть и понимать с кем дело имеете.. и не молча хавать бесланы, Грузии, Крым, Донбасс, молчу уже про чеченские войны и взорванные дома в подмосковье.. тем более этот куйлан особо никогда и не скрывал своих планов и свои извращённые фантазии..
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09.03.2022 21:27 Відповісти
збудеться прогноз покійного Березовського про те що його повісять.
Це скажена тварина і її треба безжально знищити
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09.03.2022 21:28 Відповісти
Ще раз наголошую - СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
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09.03.2022 21:32 Відповісти
путя завжди був тупим чмом, а америкоси завжди шукають в дебілах наявність розуму
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09.03.2022 22:57 Відповісти
 
 