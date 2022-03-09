Путін допустив чотири великі помилки в Україні, - Пайфер

Кремлівський лідер Володимир Путін допустився щонайменше чотирьох серйозних прорахунків, розв’язавши масштабний наступ на Україну, що множить на нуль будь-які можливості для його успіху.

Так прокоментував ситуацію колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Стівен Пайфер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кремль допустив багато прорахунків. Насамперед він суттєво недооцінив масштаб та інтенсивність супротиву в Україні", - зазначив експосол під час онлайн-включення, організованого в середу Американсько-українською діловою радою (USUBC).

У цьому контексті Пайфер нагадав, що більшість західних експертів наголошували, що українці чинитимуть потужний, рішучий та сміливий опір. Отже зараз дивує той факт, що в Москві не врахували цих попереджень у своїх планах.

"Другий промах Кремля полягає в реальній переоцінці російських військових можливостей", - зауважив експерт. І це, за його словами, призвело до серйозних проблем уже під час проведення операцій.

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Третім прорахунком, за словами Пайфера, стала неочікувана для РФ потужна й об’єднана реакція з боку Заходу. Це стосується і гуртування НАТО, і реальної військової допомоги Україні з боку щонайменше двох десятків країн Альянсу, і небачених раніше санкцій. "Думаю, росіяни не розраховували, що їхні банки почнуть відключати від SWIFT або санкції будуть запроваджені проти центробанку росії", - зауважив Пайфер.

На доказ цьому експосол навів факти, що путін серйозно зміцнював валютні резерви впродовж останнього десятиліття. Центробанк мав понад $600 мільярдів, і тепер більша частина цих коштів, які були розміщені в західних фінансових інституціях, заблоковані. Росія розраховувала також на власні золотовалютні резерви, але Захід зараз готує санкції й проти російського золота.

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На додачу економічному колапсу, який зараз охоплює росію, кремль допустив ще один прорахунок – він не передбачив масштабних втрат серед своїх військових. І як би не хотів режим приховати невиправдані жертви, негативна реакція суспільства починає проявлятися вже зараз.

Пайфер допустив, що ці промахи очільник кремля міг зробити через те, що його ближнє оточення подавало йому "дуже вузьку" інформацію та боялося говорити правду перед тим, як путін прийняв рішення про наступ. Крім того, експосол звернув увагу, що очільник кремля дуже змінився за останній час.

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"Я думаю, що нинішній Володимир Путін – це не той Путін, який існував десять або п’ятнадцять років тому", - зазначив Пайфер. Він пояснив, що раніше кремлівський лідер ретельно розраховував свої кроки, співставляв ціну та ризики перед тим, як прийняти рішення, і якщо він ішов на ризик, це було керованим процесом. Зараз же, за словами Пайфера, Путін перетворився на емоційно залежного й злісного ватажка, з проявами параної, пов’язаної з особистою безпекою.