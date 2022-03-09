Путін прикривається жінками, як живим щитом, - Забужко виступила в Європарламенті
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
8 березня вперше в історії перед Європарламентом виступила людина, яка не є громадянином ЄС чи посадовцем, – відома українська письменниця та поетеса Оксана Забужко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель", літераторка розповіла, що доводиться переживати народу України через жорстоку політику Кремля, а особливо жінкам. Вона поділилася відео промови на Фейсбуку.
На думку культурної діячки, президент-диктатор Путін використовує українок як живий щит.
Забужко звернулася до світових лідерів із проханням закрити небо над Україною, оскільки це єдиний шанс врятувати дитячі життя від ворожих ракет. Потужній промові письменниці аплодував стоячи весь зал.
"Українці – сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би там не було, ми вижили сталінський геноцид і голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом із чоловіками б'ються. Вони вступили в армію, змогли керувати постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів", – повідомила Забужко.
Вона нагадала членам Європарламенту, що Путін оголосив війну не лише Україні, а й усьому світу, а зараз нахабно ховається за тендітніми жіночими спинами, погрожуючи ядерною зброєю.
"Проблема в тому, що бомби Путіна не можна зупинити силою духу. Діти, народжені у сховищах, помирають від сепсису. Коли Росія почала своє вторгнення, вона вважала, що буде бліцкриг. Ми підтвердили, що у будь-яких війнах жінки – найвразливіша мета. Жінки мають займатися тими, хто потребує допомоги – діти та люди похилого віку. І це саме той живий щит, який використовує Володимир Путін для того, щоб зламати українське героїчне протистояння", – продовжила спікерка.
Письменниця впевнена, що перемогти гітлерівську риторику та фашистські прийоми агресора вийде лише в тому випадку, якщо проти нього об'єднається вся Європа. Вона зазначила, що кожна хвилина коливань щодо закриття неба вартує життя мирним громадянам України.
Будь ласка, зачекайте...
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
12 ч. ·
Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.
Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)
Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...
Слава Україні.
Передавайте тим, хто в дорозі.
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Коли буде справді українська влада, то всі феміністки і інші подібні будуть перебувати у великій непошані у суспільстві. А зараз - війна.
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Слава нації
Смерть москалям.