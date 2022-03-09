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Путін прикривається жінками, як живим щитом, - Забужко виступила в Європарламенті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін прикривається жінками, як живим щитом, - Забужко виступила в Європарламенті

8 березня вперше в історії перед Європарламентом виступила людина, яка не є громадянином ЄС чи посадовцем, – відома українська письменниця та поетеса Оксана Забужко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель", літераторка розповіла, що доводиться переживати народу України через жорстоку політику Кремля, а особливо жінкам. Вона поділилася відео промови на Фейсбуку.

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На думку культурної діячки, президент-диктатор Путін використовує українок як живий щит.

Забужко звернулася до світових лідерів із проханням закрити небо над Україною, оскільки це єдиний шанс врятувати дитячі життя від ворожих ракет. Потужній промові письменниці аплодував стоячи весь зал.

"Українці – сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би там не було, ми вижили сталінський геноцид і голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом із чоловіками б'ються. Вони вступили в армію, змогли керувати постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів", – повідомила Забужко.

Вона нагадала членам Європарламенту, що Путін оголосив війну не лише Україні, а й усьому світу, а зараз нахабно ховається за тендітніми жіночими спинами, погрожуючи ядерною зброєю. 

"Проблема в тому, що бомби Путіна не можна зупинити силою духу. Діти, народжені у сховищах, помирають від сепсису. Коли Росія почала своє вторгнення, вона вважала, що буде бліцкриг. Ми підтвердили, що у будь-яких війнах жінки – найвразливіша мета. Жінки мають займатися тими, хто потребує допомоги – діти та люди похилого віку. І це саме той живий щит, який використовує Володимир Путін для того, щоб зламати українське героїчне протистояння", – продовжила спікерка.

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Письменниця впевнена, що перемогти гітлерівську риторику та фашистські прийоми агресора вийде лише в тому випадку, якщо проти нього об'єднається вся Європа. Вона зазначила, що кожна хвилина коливань щодо закриття неба вартує життя мирним громадянам України.
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Топ коментарі
+8
Так это мудаковатое **** ещё в 2014 заявляло, что они будут стоят за спиной женщин и детей.
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09.03.2022 20:31
+8
путлер уже покойник и смердит, вопрос только сколько он еще утянет за собой.
показати весь коментар
09.03.2022 20:42
+6
Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
Передавайте тим, хто в дорозі.

ЖИТЛО

Ужгород. (099) 546 32 15 Іван.
30 чоловік житло. Є душ, плита, туалет. Безкоштовно.

ліжкомісця в м.Ужгород 066 19 55 093

Ужгород. Євангельська церква
Жінок та дітей. Мукачівська, 44. Роберт Іванович тел. 0964175051

с. Шаян
вул. Котеджна, 8
Тел.: +38 (067) 312-66-95 (Готель Перлина )

"База відпочинку ""Легенда Шаян"" ул.Яблунева, 27,"
380968035949
380314259354

Поселення в гуртожитки у м. Ужгород
Гуртожиток №1:
380 (66) 031 35 26 Кляп Діана
380 (66) 530 97 16 Газдик Іванна
0951951931 - Борисенко Ольга
0959067164 Конепуд Сергій
Гуртожиток №2:
380 (97) 956 11 10 Настя Дорошенко
380 (68) 968 79 13 - Бестріцька Вікторія
Гуртожиток №3:
Сидорук Дмитро +380 (99) 957 25 18
934966380 Тетяна Олександрівна
38 (050) 279-38-02 Третьякова Таїсія,
38 (050) 279-38-02
Кумар Інеса 0983955144
Гуртожиток №4:
Саган Аня +380 (97) 653 51 38
Попп Ганна 0987669060
0953387417- Бугірь Наталія
0970684023-Мар'яна Ватрала
0675959415 - Мар'яна
965233458 Затилюк Юрій

Свалява 0994012723

м.Берегово
Оксана Василівна 050 81 34 700

Перечин
0950733863
0956045415 Галина

Виноградове
(03143)2-62-38
+380 (66) 629 08 13

с.Великі Береги вул.Раковці Ференца.58 ДНЗ 099 73 77 801
с.Нижні Ремети вул.Центральна,150 ДНЗ 099 26 42 050
с.Берегуйфалу вул.Ференца Раковці107 ДНЗ 063 38 61 207
с.Великі Береги вул.Раковці Ференца161/А ЗЗСО імені Добра Петра
Степан Степанович 099 55 68 840
В'ячеслав Васильович 099 46 80 858
Іван Іванович 050 19 24 271

Хуст:
0986039355 Анатолій Ільніцький

Середня ТГ (250 місць)
067 631 91 09
095 878 17 50

Баранинська ОТГ
0668222066 Костик Юрій

Холмківська ОТГ
050 5653261 Тетяна Юріївна

Сюртівська Отг
067 55 57 364

Рахівська ТГ
1. Олександр Орльонок - 0930338098

Великобичківська ТГ
1. Віталіна Гуцул - 0960270959
2. Віола Телегазій - 0960270959

Богданська ТГ
1. Іван Цубера - 0678826828
2. Оксана Томашук - 0678826822

Ясінянська ТГ
1. Вікторія Сов'як - 0971844147
2. Анна Грегірчак - 0980572083

Бакошський ліцей .
Забезпечуємо трьохразове харчування.
+380 95 523 18 10, Анжеліка
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09.03.2022 20:33
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жаль не потроллили ***** с кадыркиным...залужному надо было прывитаты уйопкив з мижнародным женским днём...
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09.03.2022 20:30 Відповісти
Так это мудаковатое **** ещё в 2014 заявляло, что они будут стоят за спиной женщин и детей.
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09.03.2022 20:31 Відповісти


Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

12 ч. ·

Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.

Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)

Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...

Слава Україні.
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09.03.2022 20:50 Відповісти
Віддайте її матері, чий син загинув у цій війні, - астронавт з США повернув Медведєву медаль.
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09.03.2022 20:32 Відповісти
Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
Передавайте тим, хто в дорозі.

ЖИТЛО

Ужгород. (099) 546 32 15 Іван.
30 чоловік житло. Є душ, плита, туалет. Безкоштовно.

ліжкомісця в м.Ужгород 066 19 55 093

Ужгород. Євангельська церква
Жінок та дітей. Мукачівська, 44. Роберт Іванович тел. 0964175051

с. Шаян
вул. Котеджна, 8
Тел.: +38 (067) 312-66-95 (Готель Перлина )

"База відпочинку ""Легенда Шаян"" ул.Яблунева, 27,"
380968035949
380314259354

Поселення в гуртожитки у м. Ужгород
Гуртожиток №1:
380 (66) 031 35 26 Кляп Діана
380 (66) 530 97 16 Газдик Іванна
0951951931 - Борисенко Ольга
0959067164 Конепуд Сергій
Гуртожиток №2:
380 (97) 956 11 10 Настя Дорошенко
380 (68) 968 79 13 - Бестріцька Вікторія
Гуртожиток №3:
Сидорук Дмитро +380 (99) 957 25 18
934966380 Тетяна Олександрівна
38 (050) 279-38-02 Третьякова Таїсія,
38 (050) 279-38-02
Кумар Інеса 0983955144
Гуртожиток №4:
Саган Аня +380 (97) 653 51 38
Попп Ганна 0987669060
0953387417- Бугірь Наталія
0970684023-Мар'яна Ватрала
0675959415 - Мар'яна
965233458 Затилюк Юрій

Свалява 0994012723

м.Берегово
Оксана Василівна 050 81 34 700

Перечин
0950733863
0956045415 Галина

Виноградове
(03143)2-62-38
+380 (66) 629 08 13

с.Великі Береги вул.Раковці Ференца.58 ДНЗ 099 73 77 801
с.Нижні Ремети вул.Центральна,150 ДНЗ 099 26 42 050
с.Берегуйфалу вул.Ференца Раковці107 ДНЗ 063 38 61 207
с.Великі Береги вул.Раковці Ференца161/А ЗЗСО імені Добра Петра
Степан Степанович 099 55 68 840
В'ячеслав Васильович 099 46 80 858
Іван Іванович 050 19 24 271

Хуст:
0986039355 Анатолій Ільніцький

Середня ТГ (250 місць)
067 631 91 09
095 878 17 50

Баранинська ОТГ
0668222066 Костик Юрій

Холмківська ОТГ
050 5653261 Тетяна Юріївна

Сюртівська Отг
067 55 57 364

Рахівська ТГ
1. Олександр Орльонок - 0930338098

Великобичківська ТГ
1. Віталіна Гуцул - 0960270959
2. Віола Телегазій - 0960270959

Богданська ТГ
1. Іван Цубера - 0678826828
2. Оксана Томашук - 0678826822

Ясінянська ТГ
1. Вікторія Сов'як - 0971844147
2. Анна Грегірчак - 0980572083

Бакошський ліцей .
Забезпечуємо трьохразове харчування.
+380 95 523 18 10, Анжеліка
показати весь коментар
09.03.2022 20:33 Відповісти
Тоді чого у всіх військових сутичках найбільше смертей серед чоловіків? Ні, мені шкода усіх, і я розумію що на чоловіків по всьому світу начхати, але ну щоб прямо так?
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09.03.2022 20:36 Відповісти
ТОму що вбиваючи чоловіка - вбивають минуле А вбиваючи жінку - вбивають майбутнє Чоловіки ще дітей народжувать не навчилися!
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09.03.2022 20:48 Відповісти
У нас рівень народжуваності 1.1, за 30 років - минус 15 мільйонів населення, чого тоді родильної повинності нема, а військова є? народжуваність в Україні виглядає як 1 дитина в 35 і все, яке там народжують?
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10.03.2022 09:06 Відповісти
А хто тобі заважав дітей робить два десятки років тому?
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10.03.2022 09:42 Відповісти
Оксана чинить дуже розумно натискаючи на чутливі зони європейських політиків.
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10.03.2022 00:28 Відповісти
Були б чоловіки такой "чутливою зоною", війну б ніхто навіть не почав би, а так мабуть вам подобається що війни є, головне щоб помирали тільки чоловіки?
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10.03.2022 09:07 Відповісти
неправильне, якесь дитяче, розуміння ситуації. Чоловік завжди у всі часи був оборонцем для своєї сім'ї. Ще з козацьких і докозацьких часів. Запліднити жінок може й підліток чи старий дід. А от жінок треба берегти. Бо чоловіки народжувати нездатні.
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10.03.2022 09:24 Відповісти
так не народжують же, просто не хочуть і їх ніхто не заставляє і не заставе, нє? ще раз минус 15 мільйонів населення за 30 років, ніякої родильної повинності не ввели, ніяких змін в конституцію не ввели чи законів. тобто нація вимирає тому що не народжують - жінок заставляти не можна, у нас "рівні" права а як війна то всьо, жінки "ражают", і рівні права ніякі не рівні, і так далі. Я б зрозумів якби як у чеченів там чи інших мусульман - у них зрозуміло чому на чоловіків і жінок різні закони по різному діють, а у нас повинності тільки у чоловіків, а для жінок рівні права, тіки мабуть з богами рівні права, але точно не з чоловіками...
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10.03.2022 09:39 Відповісти
нормальні - народжують. правда одне-двоє. Що є мало з точки зору відтворення популяції. Але спробуйте утримувати і виховувати дитину за сім тисяч мінімальної зарплати будучи вихователем дитячого садка ( з вищою освітою між іншим). Ще й зелена влада вигнала з роботи за небажання вакцинуватися. А це вже з початком російської агресії подзвонили: йди мовляв на роботу, бо вже відмінили той дурнуватий указ. Діти - вдома під наглядом бабусі, а вона і сьогодні ось пішла працювати на виготовлення консервів для армії і тероборони. Всі садіки і школи працюють на заготовці консервації. А там - в більшості жінки, які таку роботу в цілому виконують краще за чоловіків.
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10.03.2022 09:48 Відповісти
В африці народжують по 5-6, там зарплатні більші? Ні, діло в привілейованому становищі, а не в рівні життя. Не треба придумувати казок, тут як з літаками з нато - було б бажання. А бажання бути корисною - нема, зате є бажання бути привілейованою і жити чисто в своє задоволення, тоді як чоловіків ЗАСТАВЛЯЮТЬ виконувати "чоловічу функцію", і в наслідку одні живуть по законам 21 сторіччя і живуть чисто в своє задоволення, і якщо не дай бог програємо по європах будуть жити, а інші помруть за "рожаючих" нерожаючих. Я не хочу робити голосних висновків - але це просто факт, це реальність, не треба уподібнюватись путіну і називати брехню правдою, війну спецоперацією або навіть миром, а привілейоване становище жінок і дискриміноване чоловіків "рівними правами" - це просто гидко, дякую.
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10.03.2022 09:53 Відповісти
шо, суфражистки не дають? Відстань зі своєю рівністю. Африку він сюди суне. В африці - по-різному. Жінку ще треба викупити у племені. Але доріанам про це нічого не відомо.
Коли буде справді українська влада, то всі феміністки і інші подібні будуть перебувати у великій непошані у суспільстві. А зараз - війна.
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10.03.2022 10:24 Відповісти
"ахаха не дають", господи яке ж ти примітивне... Я йому про тепле, він мені про м"ягке... Я говорю що нема зв"язку між народжуваністю та рівнем життя, просто бажання і ВСЕ. А ти побачиш після війни, або не побачиш як і я, тому що ми стать яку не шкода, що після війни жінки отримають ще більше привілеїв, а народжуваність буде ще меншою, як було КОЖНОГО РАЗУ. Зрозуміло що зараз на першому плані виживання країни, я згоден що СЬОГОДНІ не час щось змінювати, я говорю це все, щоб такі як ти після війни не забули, що у жінок привілеї, а у чоловіків дискримінація, а не навпаки, тому що не дуже весело помирати за країну, в якій після твоєї смерті такі як ти будут називатися "привілейованими скотами" і будуть втрачати невелику кількість залишившихся прав, от і все))
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10.03.2022 10:46 Відповісти
Гарного дня і бережи себе.
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10.03.2022 10:48 Відповісти
не дописав. так от, одні живуть по законам 21 сторіччя і все по власному бажанню, а інші по законам 19 сторіччя і вибору немає, якщо для вас це здається справедливим, то я навіть не знаю що вам сказати. Історія повторюється, суфражистки отримали право голосу роздаючи пера "боягузства" чоловікам, а чоловіки здобували право голоса вмираючи в окопах. Зараз жінки отримують євросоюз уже сидячи в євросоюзі, а чоловіки вмираючи в окопах і без права на бігство від війни. Знову таки, я не хочу робити висновків, мені воно не треба, але побачиш як після війни, феміністки, ті що повернуться з польщі будуть знову голосити які чоловіки привілейовані, а жінки пригнічені, і як чоловіки повинні "відмовлятись від привілеїв" і як жінкам потрібні квоти на місця гендиректоринь, бо це "справедливо"...
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10.03.2022 09:58 Відповісти
А що ви бажали від хворої істоти...************.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 20:39 Відповісти
путлер уже покойник и смердит, вопрос только сколько он еще утянет за собой.
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09.03.2022 20:42 Відповісти
 
 