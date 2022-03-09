Путин допустил четыре большие ошибки в Украине, - Пайфер

Кремлевский лидер Владимир Путин допустил по меньшей мере четыре серьезных просчета, развязав масштабное наступление на Украину, что умножает на ноль любые возможности для его успеха.

Так прокомментировал ситуацию бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль допустил много просчетов. В первую очередь, он существенно недооценил масштаб и интенсивность сопротивления в Украине", - отметил экспосол во время онлайн-включения, организованного в среду Американско-украинским деловым советом (USUBC).

В этом контексте Пайфер напомнил, что большинство западных экспертов отмечали, что украинцы будут оказывать мощное, решительное и смелое сопротивление. Так что сейчас удивляет тот факт, что в Москве не учли эти предупреждения в своих планах.

"Второй промах Кремля заключается в реальной переоценке российских военных возможностей", – отметил эксперт. И это, по его словам, привело к серьезным проблемам уже во время проведения операций.

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Третьим просчетом, по словам Пайфера, стала неожиданная для РФ мощная и объединенная реакция со стороны Запада. Это касается и объединения НАТО, и реальной военной помощи Украине со стороны, по меньшей мере, двух десятков стран Альянса, и невиданных ранее санкций. "Думаю, россияне не рассчитывали, что их банки начнут отключать от SWIFT или санкции будут введены против центробанка россии", – отметил Пайфер.

В доказательство этому экспосол привел факты, что путин серьезно укреплял валютные резервы на протяжении последнего десятилетия. Центробанк имел более $600 миллиардов, и теперь большая часть этих средств, размещенных в западных финансовых институтах, заблокирована. Россия рассчитывала также на свои золотовалютные резервы, но Запад сейчас готовит санкции и против российского золота.

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Вдобавок к экономическому коллапсу, охватывающему сейчас россию, кремль допустил еще один просчет – он не предусмотрел масштабных потерь среди своих военных. И как бы ни хотел режим скрыть неоправданные жертвы, негативная реакция общества начинает проявляться уже сейчас.

Пайфер допустил, что эти промахи глава кремля мог совершить из-за того, что его ближнее окружение предоставляло ему "очень узкую" информацию и боялось говорить правду перед тем, как путин принял решение о наступлении. Кроме того, экспосол обратил внимание, что глава кремля очень изменился за последнее время.

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"Я думаю, что нынешний Владимир Путин – это не тот Путин, который был десять или пятнадцать лет назад", – отметил Пайфер. Он объяснил, что ранее кремлевский лидер тщательно рассчитывал свои шаги, сопоставлял цену и риски перед тем, как принять решение, и если он шел на риск, это было управляемым процессом. Сейчас же, по словам Пайфера, Путин превратился в эмоционально зависимого и злостного предводителя, с проявлениями паранойи, связанной с личной безопасностью.