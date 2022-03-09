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Путин допустил четыре большие ошибки в Украине, - Пайфер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин допустил четыре большие ошибки в Украине, - Пайфер

Кремлевский лидер Владимир Путин допустил по меньшей мере четыре серьезных просчета, развязав масштабное наступление на Украину, что умножает на ноль любые возможности для его успеха.

Так прокомментировал ситуацию бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль допустил много просчетов. В первую очередь, он существенно недооценил масштаб и интенсивность сопротивления в Украине", - отметил экспосол во время онлайн-включения, организованного в среду Американско-украинским деловым советом (USUBC).

В этом контексте Пайфер напомнил, что большинство западных экспертов отмечали, что украинцы будут оказывать мощное, решительное и смелое сопротивление. Так что сейчас удивляет тот факт, что в Москве не учли эти предупреждения в своих планах.

"Второй промах Кремля заключается в реальной переоценке российских военных возможностей", – отметил эксперт. И это, по его словам, привело к серьезным проблемам уже во время проведения операций.

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Третьим просчетом, по словам Пайфера, стала неожиданная для РФ мощная и объединенная реакция со стороны Запада. Это касается и объединения НАТО, и реальной военной помощи Украине со стороны, по меньшей мере, двух десятков стран Альянса, и невиданных ранее санкций. "Думаю, россияне не рассчитывали, что их банки начнут отключать от SWIFT или санкции будут введены против центробанка россии", – отметил Пайфер.

В доказательство этому экспосол привел факты, что путин серьезно укреплял валютные резервы на протяжении последнего десятилетия. Центробанк имел более $600 миллиардов, и теперь большая часть этих средств, размещенных в западных финансовых институтах, заблокирована. Россия рассчитывала также на свои золотовалютные резервы, но Запад сейчас готовит санкции и против российского золота.

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Вдобавок к экономическому коллапсу, охватывающему сейчас россию, кремль допустил еще один просчет – он не предусмотрел масштабных потерь среди своих военных. И как бы ни хотел режим скрыть неоправданные жертвы, негативная реакция общества начинает проявляться уже сейчас.

Пайфер допустил, что эти промахи глава кремля мог совершить из-за того, что его ближнее окружение предоставляло ему "очень узкую" информацию и боялось говорить правду перед тем, как путин принял решение о наступлении. Кроме того, экспосол обратил внимание, что глава кремля очень изменился за последнее время.

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"Я думаю, что нынешний Владимир Путин – это не тот Путин, который был десять или пятнадцать лет назад", – отметил Пайфер. Он объяснил, что ранее кремлевский лидер тщательно рассчитывал свои шаги, сопоставлял цену и риски перед тем, как принять решение, и если он шел на риск, это было управляемым процессом. Сейчас же, по словам Пайфера, Путин превратился в эмоционально зависимого и злостного предводителя, с проявлениями паранойи, связанной с личной безопасностью.
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Топ комментарии
+37
Він зробив одну помилку- що взагалі народився. Та українці її виправлять.
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09.03.2022 20:53
+34
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09.03.2022 20:53
+32
Максим Панов

22 год ·

Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під'їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю'ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
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09.03.2022 21:01
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Шановний, не на часі.
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09.03.2022 20:55 Ответить
Ні ви ні я не знаємо, нажаль, реальний стан справ переговорів по/з НАТО. Тому залишимо суперечки довкола доріг. Зараз треба зосередитись на боротьбі із загарбниками і підтримувати один одного. Суперечки відбирають сили та вносять розбрат.
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09.03.2022 21:09 Ответить
Давай зачекаємо з тим сраним будівництвом. ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ розберемось
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09.03.2022 21:04 Ответить
Nick mytriiev@NDmytriiev" target="_BLANK">Dmytriiev@NDmytriiev

Наші військові вже почали бронювати номери в москві для участі в параді 9 травня👍😂 https://twitter.com/NDmytriiev/status/1501595676211400716?cxt=HHwWmMC-zfnT3tYpAAAA
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09.03.2022 21:06 Ответить
Головна помилка це невірна оцінка особи Зеленського. Коли все почалося, дружина панікувала, бо Зеленський "дуже слабкий". Я їй тоді зауважив, що він не дуже чиста на руку людина, трохи балобол, не дуже освічений, АЛЕ ВІН СПРАВЖНІЙ БЛАЗЕНЬ. А я особисто, проживжи більше 60 років на Землі, НЕ БАЧИВ ЖОДНОГО ДОБРОГО БЛАЗНЯ, усі професійні блазні у приватному спілкуванні абсолютно не кумедні і не юмористичні, з жорстким і важким характером і мстиві, не пробачаючі образ. Я дружині тоді сказав, що особистий характер Зеленського це вирок для успіху підступної і агресивної політики Путіна. Чиста психологія, і я не помилився.
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09.03.2022 20:52 Ответить
Цікаво. Дійсно цікавий аналіз.
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09.03.2022 20:56 Ответить
ви ще нам розкажіть , яку таку видатну роль відіграв і відіграє зеленський у захисті України?
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09.03.2022 21:00 Ответить
Це я залишу для Історіії, на Вашу ласку.
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09.03.2022 21:01 Ответить
вибачте звичайно-але курчат рахують осінню я прожив більше 70років і Зеленський не має довіри. Дуже рано йому почали рукоплескати і чіпляти ордени. Держава Україна вистоїть навалу орди. населення України організувалися самі в кожнім селі місті сам я в селі і такий патріотизм що мама не горюй але ви краще придивіться на діїї Зеленського і його оточення як би не добробати які були готові по першому сигналу вийти на передову побачили б другу картину. Саме батальйнів добробатів боїться і ***** то й же Зеленський зрозумів що його зметуть зразу
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09.03.2022 21:13 Ответить
Маленька ремарка, не "населення", а Громадяни України, як би воно пафосно не було!
А населення якраз здриснуло у колиби Закарпаття та шашликами там депресію розганяє.
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09.03.2022 21:32 Ответить
А ти де? Примазався до терробони на Львівщині?)
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09.03.2022 22:59 Ответить
Допомагаю тер.обороні Вінниці, військовим у Калинівці, що під Вінницею. Відправив вчора 10 жилетів розвантаження волонтером у Харків. А що, ти міряєш по собі?
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10.03.2022 13:23 Ответить
Дуже сумнівний як на мене висновок щодо Зеленого. Воно просто нікчемне сцикло і ми побачимо це ще не раз. На жаль...Він артист, клоун і це його зірковий час. Зараз він кайфує від успіху. Йому аплодують стоячи Але це успіх не його. Це успіх існує тільки завдяки мужності ВСУ і підтримці цивілізованого світу. Зе це абсолютно нікчемна ,погано освідчена людина з купою комплексів. Тобто звичайна посередність обрана такою самою сірою масою. Плюнете мені на мою лисину якщо це не так. Просто багато хто цього не розуміє по тій-же причині що і решта 73%. На жаль...
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09.03.2022 21:46 Ответить
А я судив Зеленського суто за фізіогномікою. І теж припускав, що це дуже цілеспрямована, жорстка і образлива особистість. Він не з тих, хто пробачить образу навіть задля бізнесу. До речі, на відміну від Порошенка, який може втертися і заради бізнесу переступити через самого себе, хоча теж тип дуже злопамятний, але не чистолюбивий, на відміну від Зеленського. І зараз всі бояться, що Зеленський наполягає на особистій зустрічі з пуйло і програє перемовини. Але я переконаний, що Зеленський зараз на куражі і хоче просто знищити пуйла публічно. Це вже буде не заглчдання в очі в пошуках миру, а показова порка з елементами садизму у виконанні безжального кату.
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09.03.2022 21:47 Ответить
ХА-ХА-ХА
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09.03.2022 21:52 Ответить
Може він хоче в історію увійти і при зустрічі пояс шахіда рванути))
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09.03.2022 23:01 Ответить
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09.03.2022 23:47 Ответить
ТИРАДА-2 - високопріоритетна ціль!
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09.03.2022 20:53 Ответить
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09.03.2022 20:53 Ответить
а можна тут же покласти фото жєкі кашевова з "*****"!
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09.03.2022 21:06 Ответить
Він зробив одну помилку- що взагалі народився. Та українці її виправлять.
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09.03.2022 20:53 Ответить
нахіба ти тут?
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09.03.2022 21:00 Ответить
Шановні громадяни України, ця фашистська тварюка зламала нам та нашим дітям не майбутнє, а сьогодення. Тому треба усім ще більше згуртуватися та викинути кровожерливого звіра в пекло.
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09.03.2022 20:55 Ответить
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09.03.2022 20:55 Ответить
Зачем вытащили?
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09.03.2022 21:05 Ответить
Может для Суда в Гааге ? 😀😀😀
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09.03.2022 21:07 Ответить
Такі як Медведчук ніколи не накладають на себе руки-люди без честі.
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09.03.2022 21:06 Ответить
шо, краданутий мільярд під санкції попав?
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09.03.2022 21:19 Ответить
😀😀😀
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09.03.2022 21:20 Ответить
....................................................Nestlé...............................................................................................................................
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09.03.2022 20:56 Ответить
та ***** уже , какие он ошибки допустил, убитых детей и стариков не вернуть , анализаторы *****.
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09.03.2022 20:56 Ответить
Ну, шо , РАШИСТЫ начали убиваться , как когда-то гитлеровцы
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09.03.2022 20:57 Ответить
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09.03.2022 20:58 Ответить
Це той , котрому український матрос яхту в Іспанії підпалив?
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09.03.2022 21:39 Ответить
Не виключено що "мав рильце в пушку" на "відкатах"
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09.03.2022 21:42 Ответить
Максим Панов

22 год ·

Пишуть селяни:
Історії про долбойобів.
На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. Місцеві сидять по хатам спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села. Місцеві вибігли встромили в танки прапори України і чкурнула по хатам, сидять чекають. Повертаються перші два танки (видно топливо нарили) бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхєрачіли танки, під'їхали поняли що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху тихенько.
2 танки , що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і обвалю'ється міст, танк клює носом в річку тоне весь з екіпажем. Місцеві уже в голос ржуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, найшов ров і перевернувся там. Виліз екіпаж штовхав штовхав, так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.
Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.
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09.03.2022 21:01 Ответить
Вибачте що «щтовхав» екіпаж? Хороша історія але про «штовхання» танка звело все нанівець.
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09.03.2022 21:08 Ответить
ну штовхання танка, то вже перебор
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09.03.2022 21:41 Ответить
це байка
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10.03.2022 00:10 Ответить
фотодоказ

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09.03.2022 21:08 Ответить
бачите, розумна людина назвала 4 причини, але серед них немає "фактора зеленського!" , про який волають наші деграданти! бо чи є зєля, чи нема - один хрін!
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09.03.2022 21:03 Ответить
Путин просто *****!!,КАК И ВСЕ МОСКОВИТЫ!
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09.03.2022 21:10 Ответить
не у Ху*ла раг мозга ему не долго осталось
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09.03.2022 22:13 Ответить
https://chng.it/x9j6hkJR
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09.03.2022 21:12 Ответить
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09.03.2022 21:12 Ответить
Потому что надо смотреть и понимать с кем дело имеете.. и не молча хавать бесланы, Грузии, Крым, Донбасс, молчу уже про чеченские войны и взорванные дома в подмосковье.. тем более этот куйлан особо никогда и не скрывал своих планов и свои извращённые фантазии..
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09.03.2022 21:27 Ответить
збудеться прогноз покійного Березовського про те що його повісять.
Це скажена тварина і її треба безжально знищити
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09.03.2022 21:28 Ответить
Ще раз наголошую - СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
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09.03.2022 21:32 Ответить
путя завжди був тупим чмом, а америкоси завжди шукають в дебілах наявність розуму
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09.03.2022 22:57 Ответить
 
 