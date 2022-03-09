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Новости Война в Украине
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ЧАЭС обесточена. Варварская война РФ угрожает всей Европе, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЧАЭС обесточена. Варварская война РФ угрожает всей Европе, - Кулеба

Украинская сторона призывает международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение ЧАЭС.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией - повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение", - отметил он.

По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов.

"Потом отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, это будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ угрожает всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно", – добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий оккупантов ЧАЭС и Славутич обесточены, - Укрэнерго
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Топ комментарии
+3
то що через 48 годин армагедець ??? чекаемо що скажуть особливо занепокоэннi"
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09.03.2022 15:25
+3
А говорили, что С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет в конце 2022 года. Опять намахали .
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09.03.2022 15:36
+1
Міжнародне співтовариство від страху перед кремлівський маньяком перебуває в прострації.
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09.03.2022 15:26
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то що через 48 годин армагедець ??? чекаемо що скажуть особливо занепокоэннi"
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09.03.2022 15:25 Ответить
А що вони тобі мають сказати? можеш не чекати і піди відразу засунь голову в реактор)
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09.03.2022 15:54 Ответить
Пальчиком пригрозят, фу, фу, плахой, плахой
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09.03.2022 16:16 Ответить
Та ні, він тіпа погрожує бездіяльністю щодо своїх ядерних об'єктів, якщо захід не візьме участі у війні через закриття неба
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09.03.2022 16:55 Ответить
Міжнародне співтовариство від страху перед кремлівський маньяком перебуває в прострації.
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09.03.2022 15:26 Ответить
Ну то нехай Чорнобиль стане для них холодним душем . Не захочуть жити у ядерній пустелі - кацапню за 24 години погасять .
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09.03.2022 18:06 Ответить
А говорили, что С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет в конце 2022 года. Опять намахали .
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09.03.2022 15:36 Ответить
Йодомарин купив ?
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09.03.2022 18:07 Ответить
Дідько - які ж вони дикуни!

Навіть мавпи, і ті набагато розумніші!
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09.03.2022 17:10 Ответить
це тому що кацапи інша гілка еволюції аніж людство , до того ж та що веде в глухий кут
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09.03.2022 18:10 Ответить
 
 