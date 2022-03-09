ЧАЭС обесточена. Варварская война РФ угрожает всей Европе, - Кулеба

Украинская сторона призывает международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение ЧАЭС.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией - повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение", - отметил он.

По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов.

"Потом отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, это будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ угрожает всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно", – добавил Кулеба.

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