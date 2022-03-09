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ЧАЕС знеструмлена. Варварська війна РФ загрожує всій Європі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЧАЕС знеструмлена. Варварська війна РФ загрожує всій Європі, - Кулеба

Українська сторона закликає міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання ЧАЕС.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання", - зауважив він.

За його словами, резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин.

"Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно", - додав Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через дії окупантів ЧАЕС і місто Славутич знеструмлені, - Укренерго

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
то що через 48 годин армагедець ??? чекаемо що скажуть особливо занепокоэннi"
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09.03.2022 15:25
+3
А говорили, что С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет в конце 2022 года. Опять намахали .
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09.03.2022 15:36
+1
Міжнародне співтовариство від страху перед кремлівський маньяком перебуває в прострації.
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09.03.2022 15:26
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то що через 48 годин армагедець ??? чекаемо що скажуть особливо занепокоэннi"
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09.03.2022 15:25 Відповісти
А що вони тобі мають сказати? можеш не чекати і піди відразу засунь голову в реактор)
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09.03.2022 15:54 Відповісти
Пальчиком пригрозят, фу, фу, плахой, плахой
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09.03.2022 16:16 Відповісти
Та ні, він тіпа погрожує бездіяльністю щодо своїх ядерних об'єктів, якщо захід не візьме участі у війні через закриття неба
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09.03.2022 16:55 Відповісти
Міжнародне співтовариство від страху перед кремлівський маньяком перебуває в прострації.
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09.03.2022 15:26 Відповісти
Ну то нехай Чорнобиль стане для них холодним душем . Не захочуть жити у ядерній пустелі - кацапню за 24 години погасять .
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09.03.2022 18:06 Відповісти
А говорили, что С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 выйдет в конце 2022 года. Опять намахали .
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09.03.2022 15:36 Відповісти
Йодомарин купив ?
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09.03.2022 18:07 Відповісти
Дідько - які ж вони дикуни!

Навіть мавпи, і ті набагато розумніші!
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09.03.2022 17:10 Відповісти
це тому що кацапи інша гілка еволюції аніж людство , до того ж та що веде в глухий кут
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09.03.2022 18:10 Відповісти
 
 