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Через дії окупантів ЧАЕС і місто Славутич знеструмлені, - Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через дії окупантів ЧАЕС і місто Славутич знеструмлені, - Укренерго

Через дій російських окупантів Чорнобильська АЕС є повністю знеструмленою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НЕК "Укренерго".

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"В результаті ворожих дій окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. "Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", - йдеться в повідомленні.
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