Из-за действий оккупантов ЧАЭС и Славутич обесточены, - Укрэнерго

Из-за действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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"В результате враждебных действий оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.