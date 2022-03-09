РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10555 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 863 0
ЧАЭС (522) Тарифы на электроэнергию (1904)

Из-за действий оккупантов ЧАЭС и Славутич обесточены, - Укрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за действий оккупантов ЧАЭС и Славутич обесточены, - Укрэнерго

Из-за действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации на Чернобыльской АЭС

"В результате враждебных действий оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 