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Макрон и Шольц позвонили Путину с требованием прекратить огонь
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг утром позвонили по телефону президенту России Владимиру Путину.
Об этом рассказали источники в правительстве Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
В разговоре Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине.
Они настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.
Источники отметили, что главы трех государств хотят оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время разговора лидеры "продолжили обсуждать тему Украины", не предоставив дополнительных подробностей.
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий10.03.2022 14:36
+11 Яукр
показать весь комментарий10.03.2022 14:32
+9 Nick Nau
показать весь комментарий10.03.2022 14:32
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Пожалуйста, подождите...
А для того чтобы заявить - что они ему ПРЕДЛАГАЛИ прекратить огонь.
Чтобы все знали потом - что России предлагали прекратить огонь- а она этого не сделала.
.....от этого он ещё больше агрессивным становится.......
І скинув 1000 тон на Маріуполь.
Ох, путяра, будут тебя бить ногами в живот, даже если ты камня на камне от Украины не оставишь. Они даже от испуга теперь будут коллективно валить твою россию, потому что не хотят уже обсираться от того, что ты на их границы потихоньку выползать собрался . . .
Я думаю, что боязнь "не надо валить россию, чтобы ядерное оружие не расползлось по 15-20 непонятным феодальным княжествам" потихоньку проходит и приходит понимание, что "надо валить россию, а у феодальных княжеств мы как-нибудь за еду ядерные бомбы выменяем".
Його стан зараз схожий на малого чучхе - он як заявив придворним бізнесам - того хто хоче здриснути з тонучого корабля, посажу як шахрая. А чучхе тоже періодично стріляє своїх родичів -укріпляє дух нації.
Іноді розмова з самогубцями допомагає...
-- Фофа , ти в курсі , що вже майже 5 тисяч !
-- Кава 5 тисяч ?!
-- Смаженних тарганів в лаптях , Фофа , твоїх вже мертвих орків !
-- Ета прапаганДа украдіверсантов і наркАманафф !
-- Ні , Фофа , вони якраз стверджують , що тарганів вже під 13 тисяч , а ми індентефікували тільки 5 , такщо ми об"єктивно рахуємо, хоча й розуміємо , що в українців більше інформації й можливо їх цифра близче до правди , ніж наша .
-- Ви всьо врьотє ... Где тут моя красная кнопка ! Шойгу : рузький фаєнний міністер -- іді ***** !
-- Добре , Фофа , тоді йще побалакаєм , коли їх буде по нашим данним 15 тисяч , а по українським 30 .
Поки пострілів у бункері а ні Шольц , а ні Макрон не почули ...
Виборці тиснуть, вимагають якихось дій.
Вони типу прореагували і "діють".
Ну не можна ж просто взяти і перестати купувати нафту й газ. Не для того ж їм рашка нафтодоларові валізи щомісяця завозила, ге?
Удачі вам пацани на наступних виборах люди добренько все запам'ятають, гарантія.
"...Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні..."
А не сказали - а то що?
Тобто заморожування конфлікту.. Якщо це станеться то триндець..
"Ихтамнет" или "а я не знал"?