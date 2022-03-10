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громадянство (911) Геращенко Антон (925) ДМС (44)

Понад 300 росіян виявили бажання відмовитись від російського громадянства,- Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 24 лютого Державна міграційна служба України отримала понад 300 заявок від росіян, що проживають в Україні, які хочуть відмовитись від громадянства Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Їм соромно і гірко за те, на що зараз перетворилася Росія.
Усі подані заяви після відповідної перевірки  будуть задоволені", - говорить Антон Геращенко після розмови з очільницею ДМС Наталією Науменко.

"Україна має давати притулок та громадянство всім росіянам, які публічно засудили фашистський режим Путіна та захотіли жити, захищати та допомагати Україні всіма способами", - додав Геращенко.

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Топ коментарі
+19
І Гера вже розплескався в обіймах.
НЕ ХОЧУ БАЧИТИ ТУТ ЖОДНОЇ КАЦАПСЬКОЇ МОРДИ.

Ну скільки вже можна ????
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10.03.2022 15:41
+14
10 лет проживания на територии Украины, уплата всех налогов, посильный вклад в развитие общества, экзамен на знание языка и законов. Вот условия получения гражданства Украины.
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10.03.2022 15:44
+11
Це можливо диверсанти. Чи ті, які вболівали за фуйла.
Нехай їдуть додому.
Оставити лише після ретельної перевірки і на певних умовах.
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10.03.2022 15:42
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І Гера вже розплескався в обіймах.
НЕ ХОЧУ БАЧИТИ ТУТ ЖОДНОЇ КАЦАПСЬКОЇ МОРДИ.

Ну скільки вже можна ????
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10.03.2022 15:41 Відповісти
Це можливо диверсанти. Чи ті, які вболівали за фуйла.
Нехай їдуть додому.
Оставити лише після ретельної перевірки і на певних умовах.
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10.03.2022 15:42 Відповісти
Росія це тонучий корабль... Їм піз... да
https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
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10.03.2022 15:42 Відповісти
10 лет проживания на територии Украины, уплата всех налогов, посильный вклад в развитие общества, экзамен на знание языка и законов. Вот условия получения гражданства Украины.
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10.03.2022 15:44 Відповісти
а кацапские гены куда им девать? это они от страха готовы, как только освоятся вспомнят кто они. Это троянский конь.
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10.03.2022 17:09 Відповісти
"Україна має давати притулок та громадянство всім росіянам, які публічно засудили фашистський режим Путіна та захотіли жити, захищати та допомагати Україні всіма способами", - додав Геращенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3323620
.... этого мало!
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10.03.2022 15:45 Відповісти
це сміття нікому не потрібно...
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10.03.2022 15:45 Відповісти
Щоб у нас тут була Росія-2? Удома хай роблять щось людське, якщо вони справді засуджують режим Путіна.
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10.03.2022 15:46 Відповісти
рускай карабль - шо там далі
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10.03.2022 15:46 Відповісти
не вірте жодному слову - вони брешуть як дишать.
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10.03.2022 15:47 Відповісти
15 років трудових робіт,а тоді можна і відпустити на родіну в тайгу
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10.03.2022 15:47 Відповісти
а таких буде більшати...

⚡️На кордоні між Миколаївщиною та Херсонщиною стоять російські війська, які не можуть відступити, бо в такому випадку їм погрожують розстрілами, - Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

"Вони по селах стоять. І ні туди, і ні сюди. І розмовляти не хочуть, і піти не можуть. Я буду звертатися нагору з пропозицією організувати "зелений коридор" для росіян. Тих, хто не стріляв, не здійснював злочин проти мирного населення. Це не буде розповсюджуватися на артилеристів, ракетчиків. Їм або бігти, або в землю. Для інших організуємо гарячу лінію з інструкціями", - зазначив він. https://t.me/UkraineNow/4627
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10.03.2022 15:48 Відповісти
какие ваши доказательства?(с), что вы не заражены вирусом-кацапства?
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10.03.2022 15:56 Відповісти
Правильно!
От коли людство винайде тест на виявлення кацаповіруса - тоді можна, в разі негативного результату.
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10.03.2022 16:04 Відповісти
****.Зло розбирає.Як вже набридло нахабство цих покидьків.
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10.03.2022 16:05 Відповісти
Може досі Геращенку адвокувати за тих росіян. То в нього кацапські ваєниє "іскрєніє" та "насправді не знали", то бачте ці раптом чогось захотіли. Це вони зараз такі розумні та їм соромно, а як небезпека мине, то де гарантія, що з них знов не полізе "нє всьо так адназначна"? Скільки росіян по світу отримали громадянство інших країн та тим не менш залишилися кацапами?
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10.03.2022 16:08 Відповісти
Люди розказували про такого одного, приїхав тимчасово в Київ 2 роки тому як айтішнік спец з Москви , короче через пів року став бендерівцем , подав документи на притулок отримав посвідку , начебто зараз в тро ******* кацапів , отак буває
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10.03.2022 16:09 Відповісти
Не бреши ! Люди якісь тобі розказували ...
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10.03.2022 16:13 Відповісти
Они не меняются. Может первое время и будут держать свой язык на привязи, а как поймут что в безопасности, сразу из них попрёт всё их "величие", советы, недовольство всем вокруг и требования. Они не ассимилируются абсолютно. Видно какой-то национальный деффект генный. Проверено на личном опыте в течение более 10 лет. Их категорически нельзя сюда пускать. Пусть свою "родину" поднимают. П. С. У бабци на улице (там только частные домад была соседка-кацапка за забором больше 40 лет. Кроме неё жили украинцы, поляки, евреи, молдаване. И только кацапка была со всеми на ножах и всех ненавидела. Остальные прекрасно уживались. И дом с огородом только у неё был запущенный. Там много с ней ситуаций было разных. Но факт один - 40 лет эту дуру не изменили.
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10.03.2022 19:50 Відповісти
Хієм по писку 300 разів.
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10.03.2022 16:09 Відповісти
Какой хер принимает такое решение ? Вы , падлы спросили у народа Украины , которого прямо сейчас уничтожают кацапы ? Эти 300 , на хер с Украины !!!
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10.03.2022 16:09 Відповісти
Це до цих 400 звертається президент у кожному виступу?
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10.03.2022 16:13 Відповісти
гнати їх в шию, а не громадянство давати, то мерзота пристосуванська, потім буде тут гадити, 99% агенти фесебешні
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10.03.2022 16:15 Відповісти
Падлы приняли соответствующий закон об упрощении процедуры отримання громадянства кацапами , ждем миллионных потоков лишнехромосомных на нашу территорию ...
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10.03.2022 16:20 Відповісти
Надати їм громадянство Монголії або Північної Кореї
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10.03.2022 16:37 Відповісти
у нас тут шо, склад??? ***** тут биологический мусор собирать!
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10.03.2022 16:40 Відповісти
А может это путлеровские шпионы перекрашиваются, ждали, ждали, не идут дела, надо шухериться. Москалям верить нельзя!
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10.03.2022 16:46 Відповісти
вы что **..лись? никому гражданство не давать
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10.03.2022 17:07 Відповісти
 
 