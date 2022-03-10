Понад 300 росіян виявили бажання відмовитись від російського громадянства,- Геращенко
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З 24 лютого Державна міграційна служба України отримала понад 300 заявок від росіян, що проживають в Україні, які хочуть відмовитись від громадянства Росії.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Їм соромно і гірко за те, на що зараз перетворилася Росія.
Усі подані заяви після відповідної перевірки будуть задоволені", - говорить Антон Геращенко після розмови з очільницею ДМС Наталією Науменко.
"Україна має давати притулок та громадянство всім росіянам, які публічно засудили фашистський режим Путіна та захотіли жити, захищати та допомагати Україні всіма способами", - додав Геращенко.
Топ коментарі
+19 Xenia
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+14 Sviatoslav Shulga
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+11 Xenia
показати весь коментар10.03.2022 15:42
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Будь ласка, зачекайте...
НЕ ХОЧУ БАЧИТИ ТУТ ЖОДНОЇ КАЦАПСЬКОЇ МОРДИ.
Ну скільки вже можна ????
Нехай їдуть додому.
Оставити лише після ретельної перевірки і на певних умовах.
https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
.... этого мало!
⚡️На кордоні між Миколаївщиною та Херсонщиною стоять російські війська, які не можуть відступити, бо в такому випадку їм погрожують розстрілами, - Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
"Вони по селах стоять. І ні туди, і ні сюди. І розмовляти не хочуть, і піти не можуть. Я буду звертатися нагору з пропозицією організувати "зелений коридор" для росіян. Тих, хто не стріляв, не здійснював злочин проти мирного населення. Це не буде розповсюджуватися на артилеристів, ракетчиків. Їм або бігти, або в землю. Для інших організуємо гарячу лінію з інструкціями", - зазначив він. https://t.me/UkraineNow/4627
От коли людство винайде тест на виявлення кацаповіруса - тоді можна, в разі негативного результату.