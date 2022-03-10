63 українські лікарні обстріляно російськими військами, - Ляшко

Ситуація з закладами охорони здоров’я контрольована в тій частині, де ми можемо контролювати,зокрема ті, які не піддавались обстрілам терористів.

Про це в ефірі Новини. LIVE заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, на сьогодні вже 63 лікарні було обстріляно російськими терористами в Україні: "На жаль, через ці обстріли ми втратити п’ятьох медичних працівників, понад 10 важко поранених не можуть працювати. Є й легкопоранені, які невдовзі зможуть приступати до виконання своїх службових обов’язків".

За словами Віктора Ляшка, якщо необхідна медична допомога, то громадяни можуть звертатись в лікарню за місцем проживання, чи за місцем тимчасового проживання.

"Система охорони здоров’я зараз переорієнтувалась і надає медичну допомогу всім, хто її потребує, в тому місці, де вона необхідна людині. Це не стосується тільки зони бойових дій. Там ситуація, на жаль, зовсім інакша. Хоча наші працівники екстреної медичної допомоги там, де дозволяє ситуація, виїжджають на всі виклики, доставляють як поранених, так і травмованих, а також з іншими хворобами, які потребують госпіталізації", - прояснив міністр.

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Також він порадив у випадках, коли людина не може звернутись до будь-якої медичної установи, телефонувати на номер 0 800 60 20 19, за яким можна отримати дистанційну консультацію різнопрофільних лікарів.