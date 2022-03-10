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Московський аеропорт "Шереметьєво" закриває пасажирський термінал

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Московський аеропорт

Російський аеропорт "Шереметьєво" з 15 березня тимчасово припиняє роботу пасажирського терміналу D. Тепер там працюватимуть лише два термінали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Адміністрація пояснює таке рішення умовами вимушених обмежень у сфері міжнародних авіаперевезень та оптимізацією.

"Міжнародний аеропорт "Шереметьєво" в умовах обмежень у сфері міжнародних авіаперевезень та з метою оптимізації та концентрації виробничої діяльності у Північному термінальному комплексі (термінали В та С) зупиняє обслуговування пасажирів у терміналі D від 00:00 мск 15 березня поточного року", - сказано в повідомленні.

У терміналі F зараз триває реконструкція, термінал Е закрили ще під час пандемії. Працювати продовжать внутрішній термінал і міжнародний C.

Читайте також: Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ
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Топ коментарі
+44
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10.03.2022 16:21
+38
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10.03.2022 16:23
+35
Готовятся принимать Ан-2 с северокорейской делегацией на борту )
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10.03.2022 16:20
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budet novy ***** aerodrom opjatj
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10.03.2022 16:19 Відповісти
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10.03.2022 16:21 Відповісти
"Танцуй, пока молодой !" А-а-а........ Ти вже, стерво, здохло ... Земля склобетоном !
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10.03.2022 16:26 Відповісти
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10.03.2022 16:35 Відповісти
https://****.com/view/aop9d

Отак з акомпаныментом
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10.03.2022 16:41 Відповісти
В тренді буде гужовий транспорт
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10.03.2022 17:48 Відповісти
без кобылы
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10.03.2022 20:24 Відповісти
Фсе - страна 404. Идем шить лапти.
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10.03.2022 16:19 Відповісти
А шо такоє?!
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10.03.2022 16:19 Відповісти
ui znajet, samoljotikov vrodi kak nema, tak zachem aeroport.
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10.03.2022 16:24 Відповісти
Готовятся принимать Ан-2 с северокорейской делегацией на борту )
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10.03.2022 16:20 Відповісти
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10.03.2022 16:27 Відповісти
Навіщо вам кацапи аеропорти,якщо нема літаків? І головне ніхто вас ніде не чекає
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10.03.2022 16:20 Відповісти
Полную жопу, они заменили словом оптимизация
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10.03.2022 16:20 Відповісти
Будет винторогий скот летать из шереметьева в домодедово...и обратно...
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10.03.2022 16:20 Відповісти
Краще в Биково. Побикувати.
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10.03.2022 16:28 Відповісти
Скоро на ВПП того аэропорта будут проводить чемпионат по метанию коровьего дерьма.
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10.03.2022 16:21 Відповісти
Гадаю, що і Мінськ теж невдовзі стане "закордоном"...
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10.03.2022 16:22 Відповісти
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10.03.2022 16:23 Відповісти
Щось подивився флайтрадар і помітив, що багато стало літаків на росії з країною реєстрації Bermuda.
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10.03.2022 16:23 Відповісти
У іх зараз уся краіна - Бермуда. Дакладней, Бермудскі трохкутнік...
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10.03.2022 16:29 Відповісти
..а псячі літаки завжди літали з бермудською... ірландською...регістраціями. Дуже мало літаків з руснявою регістрацією RA... Нічого не змінилося. Сккоро всі стануть..бо літати можна буде лише по смердячій..а за кордон тільки на RA і тільки на схід.... А на RA у них дві сотні ГовноДжетів та й ті на 50 відсотків несправні....
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10.03.2022 17:11 Відповісти
Налітались, тепер "опять по шпалам, опять по шпалам я іду к тебе по-привичке"
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10.03.2022 16:33 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбоу,
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда!
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10.03.2022 16:34 Відповісти
Тепер тільки на тєлєгах.
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10.03.2022 16:35 Відповісти
Все правильно, ні ви, ні до вас кацапів літати не будуть.
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10.03.2022 16:34 Відповісти
Ну а куди? Грозний або Чєлябінск?
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10.03.2022 16:36 Відповісти
Росія закриває термінали "Сибір", "Кавказ", "Кубань" та оптимізується до "Північна Раха".
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10.03.2022 16:39 Відповісти
Ну что кацапоиды, хотели Украину денацифицировать а сами получили оптимизацию
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10.03.2022 16:41 Відповісти
Шере...мать його мене більш цікавить, як ціль до знищення
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10.03.2022 17:02 Відповісти
Раньше империи разрушались веками а тут счёт идёт на недели.Видимо на Украину те не пытались напасть.
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10.03.2022 18:16 Відповісти
 
 