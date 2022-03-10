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Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти російських пропагандистів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти російських пропагандистів

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

"Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їх погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і запровадити дзеркальні санкції", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пропонується застосувати санкції до Олега Добродєєва (генеральний директор ВДТРК), Костянтина Ернста (генерального директора "Первого канала"), Володимира Тюліна (генерального директора ТОВ "Акцепт", телеканала "Рен ТВ"), Олександра Жарова (генерального директора АТ "Газпром-Медіа Холдинг"), Тіни Канделакі (телеведуча, виконувач обов'язків директора каналу ТНТ), Арама Габрелямова (голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор та президент видавничого дому News Media), Дмитра Кисельова (генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Міжнародне інформаційне агентство "Россия сенгодня"), Тетяни Міткової (заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ), Маргарити Симоньян (головний редактор Russia Today), Ольги Скабєєвої (телеведуча каналу "Россия-1"), Володимира Соловйова (ведучий "Соловйов Live").

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Серед юридичних осіб санкції чекають на акціонерне товариство "Первый канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня", АТ "Газпром-Медіа Холдинг", Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Національний рекламний альянс", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ Плюс".
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Топ коментарі
+8
Що з нашими пропагандистами і колаборантами ?
Одного ківу розшукують. Це взагалі поза межою мого розуміння.
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10.03.2022 16:48
+7
а не зарано це? Може ще почекати?
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10.03.2022 16:48
+6
які санкції - звинувачення за розпалювання війни в Гаагу !
онучат немитих гебельса
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10.03.2022 17:02
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а не зарано це? Може ще почекати?
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10.03.2022 16:48 Відповісти
які санкції - звинувачення за розпалювання війни в Гаагу !
онучат немитих гебельса
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10.03.2022 17:02 Відповісти
Що з нашими пропагандистами і колаборантами ?
Одного ківу розшукують. Це взагалі поза межою мого розуміння.
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10.03.2022 16:48 Відповісти
А где там шарий с его диверсантами?
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10.03.2022 17:48 Відповісти
Не маю поняття.
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10.03.2022 17:54 Відповісти
Нужен Отто Скорцени какой-нибудь.
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10.03.2022 17:57 Відповісти
А Якубовича чого там немає? Ще те брехло!

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10.03.2022 16:48 Відповісти
Та нафига эти старого дуба желуди? Ему уже прогулы на кладбище ставят. Есть поважнее цели.
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10.03.2022 16:56 Відповісти
неужели??? а я думал их ввели еще в 19-м!
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10.03.2022 16:49 Відповісти
na 8oi god voini spohvatilis
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10.03.2022 16:52 Відповісти
невже !!!... прозрійте вже зрештою
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10.03.2022 16:57 Відповісти
Один из водителей на польско-белорусском пропускном пункте «Кукурики» рассказывает, что через него уже несколько дней из ЕС в россию направляются десятки и сотни фур с российской и белорусской регистрацией, которые везут продовольствие, лекартсва, оборудование и запчасти из Германии.

На вопросы что везете, водители отвечают «Военная тайна».
https://t.me/charter97_org/65874
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10.03.2022 16:59 Відповісти
Вся верховна рада стадо безкорисних нероб, повинні бути введені всі можливі санкції, заборонені все російські **********, введений візовий режим, будь-хто хто з росії та білорусі перетинає кордон повинен ставати злочинцем автоматично. Тищенків з компанією по під польський кордон по базах відпочинку ловіть і на фронт.
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10.03.2022 17:00 Відповісти
крім пропагандонів крупного калібру є ще безліч дрібних і дрібненьких..

Їх всіх теж треба брати на облік, особливо тих, що живуть у Європі..

таких як це чмо

https://www.youtube.com/channel/UCz63ar5uANqYTKJIwnUQucw
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10.03.2022 17:02 Відповісти
А хиба вони вже не під санкціями ЄС та США?
Це українська влада, як завжди, гальмує.
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10.03.2022 17:09 Відповісти
Полнейшие неадекваты
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10.03.2022 17:25 Відповісти
О каких санкциях идёт речь ? Интересно вы там с головой вообще дружите ??? Эти пропагандоны чуть ли не самое опасное оружие россии ....их уже давно нужно было уничтожить...ведь они как инструмент информационной войны только одним своим видом .... являются НЛП - персонами, которые ежедневно зомбируют своих (и даже некоторых наших) граждан ( это как по примеру Кашперовского и Чумака) .... И если наши украинские власти этого не понимают .... ну тогда они просто тупые ....Хотя Зеленский это понимает ... но пугать наложением ареста на их мелкое имущество .....это тоже самое что пугать их уколоть иголкой в задницу ... Этих пропагандонов нужно СРОЧНО физически ликвидировать .... Неужели у нас нет для этого соответствующих подразделений сил специальных операций ?????
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10.03.2022 17:44 Відповісти
закрити їх від всього світу і нехай сидять в своєму болоті тому зомбіленду!
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10.03.2022 17:53 Відповісти
Вы это серьёзно? Вам там делать нех-р? Тратить время во время войны на тупое бла бла которое не поможет победить ни спасёт жизни - преступление.....
Может вы там ещё улицы переименовать собираетесь.....
Праздники новые.....
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11.03.2022 00:05 Відповісти
Уголовное дело
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03.05.2022 10:24 Відповісти
 
 