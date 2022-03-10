Росія може втратити своє місце у СОТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Світова організація торгівлі (WTO) може виключити Росію. Це буде перший такий випадок в історії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За даними видання, Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі, і такий випадок буде вперше в історії.
Наразі США вже ведуть переговори з іншим країнами СОТ щодо виключення Росії з цієї організації.
Світова організація торгівлі - інтеграційна організація, яка була створена в 1995 році з метою регулювання міжнародної торгівлі та торговельно-політичних відносин держав-членів. Наразі в цій організації - 160 держав.
Топ коментарі
+16 Aleksey NotBad
показати весь коментар10.03.2022 17:13
+10 VPYL
показати весь коментар10.03.2022 17:16
+4 Козак Мамай 328e507b
показати весь коментар10.03.2022 17:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А у кобзона з хором алєксандрова і так вже аншлаг (дякувати нашим ЗСУ та ТерОбам, бережи їх Бог!).
Стійкості воїнам, спокою всім. Все буде Україна!