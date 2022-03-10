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Росія може втратити своє місце у СОТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія може втратити своє місце у СОТ

Світова організація торгівлі (WTO) може виключити Росію. Це буде перший такий випадок в історії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі, і такий випадок буде вперше в історії.

Наразі США вже ведуть переговори з іншим країнами СОТ щодо виключення Росії з цієї організації.

Світова організація торгівлі - інтеграційна організація, яка була створена в 1995 році з метою регулювання міжнародної торгівлі та торговельно-політичних відносин держав-членів. Наразі в цій організації - 160 держав.

Читайте також: Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США
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Топ коментарі
+16
Это не исключение, а специальная операция по улучшению экономики раиси.
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10.03.2022 17:13
+10
Росія має втратити своє місце на планеті Земля, а не лише в СОТ...
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10.03.2022 17:16
+4
пам`ятаю істерику московитів коли при Ющенку у 2008 році Україну прийняли до цієї організації. Їх самих прийняли тільки у 2012
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10.03.2022 17:26
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Это не исключение, а специальная операция по улучшению экономики раиси.
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10.03.2022 17:13 Відповісти
...ааа, с языка снял)
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10.03.2022 18:34 Відповісти
У меня другой вопрос. Как они вообще туда полезли? Еще проверить надо, не было коррупции при принятии решения.
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Росія має втратити своє місце на планеті Земля, а не лише в СОТ...
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10.03.2022 17:16 Відповісти
А чому " може" її взагалі не повинно там бути
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10.03.2022 17:18 Відповісти
Скільки вже всілякого "корисного" для вялікоскрєпних навантажено на той рускій ваєнньій карабль: і санкції, і чпорт, і культурні заходи... Скільки той кораблик протримається на плаву?
А у кобзона з хором алєксандрова і так вже аншлаг (дякувати нашим ЗСУ та ТерОбам, бережи їх Бог!).

Стійкості воїнам, спокою всім. Все буде Україна!
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10.03.2022 17:24 Відповісти
Гарна ідея - як обхідний і більш дієвий маневр із виключенням із сраної ООН.
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10.03.2022 17:25 Відповісти
пам`ятаю істерику московитів коли при Ющенку у 2008 році Україну прийняли до цієї організації. Їх самих прийняли тільки у 2012
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10.03.2022 17:26 Відповісти
Як я вже казав Пуйло у бажанні ЛЮБОЮ ЦІНОЮ захопити Україну плює на наслідки. Це спочатку було його козирем. Але поступово війна своє взяла, до того ж військові РФ у власній доктрині "тактикі випаленої землі" вступили у протиріччя із політичним лицемірством Пуйла. Далі від люті Пуйло почав як завше ставити на терор. Відповідно РФ скотилась у геноцид українців. Світ це жахіття бачить й не хоче втручатись. Але відповзання від РФ і Пуйла це вже ознака визнання геноциду. Пуйло й на це плює, вбачаючи у цьому козир. Але поки що невторопа що ця карта вже не працює. Він не розуміє що вже навіть для Китаю маратися у геноциді незручно
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Все правильно, потрібно допогти російській п"дорасії активніше зайнятись імпортозаміщенням. Нехай "очумелиє ручкі" навчать російських фашиків ліпити айфон з гівна й соні плейстейшн з кори!
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10.03.2022 17:37 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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10.03.2022 17:59 Відповісти
 
 