Росія може втратити своє місце у СОТ

Світова організація торгівлі (WTO) може виключити Росію. Це буде перший такий випадок в історії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Росія може втратити своє місце у Світовій організації торгівлі, і такий випадок буде вперше в історії.

Наразі США вже ведуть переговори з іншим країнами СОТ щодо виключення Росії з цієї організації.

Світова організація торгівлі - інтеграційна організація, яка була створена в 1995 році з метою регулювання міжнародної торгівлі та торговельно-політичних відносин держав-членів. Наразі в цій організації - 160 держав.

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