Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США
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Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що експортний контроль, введений проти Росії США і їх союзниками у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну, "не має терміну дії".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо.
Вона додала, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії "стільки, скільки потрібно".
Раймондо наголосила, що терміну дії у цих санкції немає. "Ми в цьому, щоб перемогти, і наші союзники теж", - підкреслила вона.
Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну. Зокрема це стосується Китаю. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.
"Тому ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо вони це зроблять, будуть наслідки", - сказала міністр.
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що у великих містах рф
держслужбовців примушують
здавати пожертвування для біженців із Донбасу.
Кошти мають надходити до казни щомісяця із зарплатної картки працівників. Як кажуть, «нравится не нравится - плати, моя красавица!»😉
🔺Зазначене підтверджує, що західні економічні санкції проти рф призвели до нестачі коштів для фінансування військового вторгнення та підтримки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
🔺Аналогічним способом кошти пересічних росіян збирались для підтримки терористів на Донбасі у 2014 році.
🔺Так, росіяни розплачуються за злочинну політику свого президента та його оточення. Російська влада розуміє, що терпіння населення вичерпується, недарма мету "добровільних" відрахувань маскують під пожертвування для різних храмів РПЦ.
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💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом!
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Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.