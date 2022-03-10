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Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що експортний контроль, введений проти Росії США і їх союзниками у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну, "не має терміну дії".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо.

Вона додала, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії "стільки, скільки потрібно".

Раймондо наголосила, що терміну дії у цих санкції немає. "Ми в цьому, щоб перемогти, і наші союзники теж", - підкреслила вона.

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Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну. Зокрема це стосується Китаю. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.

"Тому ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо вони це зроблять, будуть наслідки", - сказала міністр.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Навсегда!
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10.03.2022 14:53
+17
very good. thank you America .
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10.03.2022 14:53
+15
Цель санкций убить Россию. Просто Россия еще это не поняла. Ну как бы дойдет до них. Потому что страны, которые вторгаются в независимые демократические государства не имеют права на существование. Пусть это запомнят все, кто думает что будет откат. Не будет отката.

Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.
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10.03.2022 14:54
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10.03.2022 14:53 Відповісти
God! Bless America! и Британскую Королеву с Борисом
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10.03.2022 15:01 Відповісти
ЦПД при РНБО України підтверджує факт,
що у великих містах рф
держслужбовців примушують
здавати пожертвування для біженців із Донбасу.
Кошти мають надходити до казни щомісяця із зарплатної картки працівників. Як кажуть, «нравится не нравится - плати, моя красавица!»😉
🔺Зазначене підтверджує, що західні економічні санкції проти рф призвели до нестачі коштів для фінансування військового вторгнення та підтримки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
🔺Аналогічним способом кошти пересічних росіян збирались для підтримки терористів на Донбасі у 2014 році.
🔺Так, росіяни розплачуються за злочинну політику свого президента та його оточення. Російська влада розуміє, що терпіння населення вичерпується, недарма мету "добровільних" відрахувань маскують під пожертвування для різних храмів РПЦ.
☝🏻Довіряйте лише перевіреній інформації
💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом!
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/614
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10.03.2022 15:07 Відповісти
very good. thank you America .
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10.03.2022 14:53 Відповісти
Цель санкций убить Россию. Просто Россия еще это не поняла. Ну как бы дойдет до них. Потому что страны, которые вторгаются в независимые демократические государства не имеют права на существование. Пусть это запомнят все, кто думает что будет откат. Не будет отката.

Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.
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10.03.2022 14:54 Відповісти
они все уже поняли - просто косят под дурачков - типа все нормально "китайы нам помогут"
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10.03.2022 15:02 Відповісти
Многие не поняли. Вот все эти Израили и грузины. Некоторые у нас думают в Россию переметнутся не понимая что это конец их будущему. Как раньше больше не будет.
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10.03.2022 15:04 Відповісти
поняли уже,даже россияне поняли кто поумнее-двоюродная сестра в Якутске работает ,то говорит очень большой шухер по товарам даже у них ,продукты скупают мешками ,электронику всю размели,цены начали поднимать потом видно в приказном порядке опустили
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10.03.2022 15:19 Відповісти
Залікова новина!
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10.03.2022 14:54 Відповісти
***** на покоління вперед забеспечів своїх років жерти використовуваний туалетний папір і слухати вічно кабзона
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10.03.2022 14:55 Відповісти
який та папiр, газета Правда, розiм'яв i вперед на очковий сортир, в атаку, якщо буде чим
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10.03.2022 14:59 Відповісти
Санції вічні, як і сама цистерна Бензозаправки. Але пуста.
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10.03.2022 14:57 Відповісти
Є економіка на Мокшандії - є проблеми. Немає економіки - немає і проблем. Ось і ладушки.
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10.03.2022 14:58 Відповісти
Лапті, щі і балалайка!
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10.03.2022 15:01 Відповісти
руская вотка, г@вно і сільотка
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10.03.2022 15:06 Відповісти
Сільотки не буде. Ягель - можливо. Як дозволять збирати.
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10.03.2022 15:25 Відповісти
НІКЧЕМНІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОГО НІКЧЕМНОГО ЛАПАТНОГО ЖИТТЯ БУДУТЬ ЛАПТЯМІ ЩІ ХЛЄБАТЬ ПРО ЦЬОМУ ПЛАТЯЧИ УКРАЇНІ РЕПАРАЦІЇЇ...
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10.03.2022 15:04 Відповісти
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10.03.2022 15:15 Відповісти
Американские производители обуви Crocs и Skechers приостановили поставки в РФ

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10.03.2022 15:25 Відповісти
Ось так технічно підвісили дамоклів меч над Китаєм. Подивимось як воно буде...
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10.03.2022 15:37 Відповісти
Чому до сіх пір,не позабирали церкви у МП???.Чому московських попів не погнали з Києвопечерської лаври і нен повернули її Україні.Гундяєв-генерал полковник ФСБ,це сатана в рясі.
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10.03.2022 16:11 Відповісти
 
 