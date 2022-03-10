Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що експортний контроль, введений проти Росії США і їх союзниками у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну, "не має терміну дії".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо.

Вона додала, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії "стільки, скільки потрібно".

Раймондо наголосила, що терміну дії у цих санкції немає. "Ми в цьому, щоб перемогти, і наші союзники теж", - підкреслила вона.

Читайте: Російська фабрика "Большевичка" через санкції розконсервує радянське обладнання для виробництва джинсів

Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну. Зокрема це стосується Китаю. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.

"Тому ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо вони це зроблять, будуть наслідки", - сказала міністр.

Також читайте: Такої економічної війни проти нашої країни ще не було, - Пєсков про санкційний тиск