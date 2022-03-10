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Санкции против РФ не имеют срока действия, - министр торговли США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Санкции против РФ не имеют срока действия, - министр торговли США

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", – сказала Раймондо.

Она добавила, что администрация Байдена готова соблюдать меры, призванные причинить экономический ущерб России "столько, сколько нужно".

Раймондо подчеркнула, что срока действия у этих санкций нет. "Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники тоже", – подчеркнула она.

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Раймондо также предупредила, что любая страна, не соблюдающая ограничение США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену. В частности, это касается Китая. Она сказала, что ее администрация готова, например, отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства полупроводников.

"Поэтому мы ожидаем, что Китай не нарушит правила, а если они это сделают, то будут последствия", - сказала министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Навсегда!
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10.03.2022 14:53
+17
very good. thank you America .
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10.03.2022 14:53
+15
Цель санкций убить Россию. Просто Россия еще это не поняла. Ну как бы дойдет до них. Потому что страны, которые вторгаются в независимые демократические государства не имеют права на существование. Пусть это запомнят все, кто думает что будет откат. Не будет отката.

Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.
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10.03.2022 14:54
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Навсегда!
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10.03.2022 14:53 Ответить
God! Bless America! и Британскую Королеву с Борисом
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10.03.2022 15:01 Ответить
ЦПД при РНБО України підтверджує факт,
що у великих містах рф
держслужбовців примушують
здавати пожертвування для біженців із Донбасу.
Кошти мають надходити до казни щомісяця із зарплатної картки працівників. Як кажуть, «нравится не нравится - плати, моя красавица!»😉
🔺Зазначене підтверджує, що західні економічні санкції проти рф призвели до нестачі коштів для фінансування військового вторгнення та підтримки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
🔺Аналогічним способом кошти пересічних росіян збирались для підтримки терористів на Донбасі у 2014 році.
🔺Так, росіяни розплачуються за злочинну політику свого президента та його оточення. Російська влада розуміє, що терпіння населення вичерпується, недарма мету "добровільних" відрахувань маскують під пожертвування для різних храмів РПЦ.
☝🏻Довіряйте лише перевіреній інформації
💪🇺🇦Боремо #інфотерор разом!
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/614
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10.03.2022 15:07 Ответить
very good. thank you America .
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10.03.2022 14:53 Ответить
Цель санкций убить Россию. Просто Россия еще это не поняла. Ну как бы дойдет до них. Потому что страны, которые вторгаются в независимые демократические государства не имеют права на существование. Пусть это запомнят все, кто думает что будет откат. Не будет отката.

Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.
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10.03.2022 14:54 Ответить
они все уже поняли - просто косят под дурачков - типа все нормально "китайы нам помогут"
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10.03.2022 15:02 Ответить
Многие не поняли. Вот все эти Израили и грузины. Некоторые у нас думают в Россию переметнутся не понимая что это конец их будущему. Как раньше больше не будет.
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10.03.2022 15:04 Ответить
поняли уже,даже россияне поняли кто поумнее-двоюродная сестра в Якутске работает ,то говорит очень большой шухер по товарам даже у них ,продукты скупают мешками ,электронику всю размели,цены начали поднимать потом видно в приказном порядке опустили
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10.03.2022 15:19 Ответить
Залікова новина!
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10.03.2022 14:54 Ответить
***** на покоління вперед забеспечів своїх років жерти використовуваний туалетний папір і слухати вічно кабзона
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10.03.2022 14:55 Ответить
який та папiр, газета Правда, розiм'яв i вперед на очковий сортир, в атаку, якщо буде чим
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10.03.2022 14:59 Ответить
Санції вічні, як і сама цистерна Бензозаправки. Але пуста.
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10.03.2022 14:57 Ответить
Є економіка на Мокшандії - є проблеми. Немає економіки - немає і проблем. Ось і ладушки.
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10.03.2022 14:58 Ответить
Лапті, щі і балалайка!
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10.03.2022 15:01 Ответить
руская вотка, г@вно і сільотка
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10.03.2022 15:06 Ответить
Сільотки не буде. Ягель - можливо. Як дозволять збирати.
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10.03.2022 15:25 Ответить
НІКЧЕМНІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОГО НІКЧЕМНОГО ЛАПАТНОГО ЖИТТЯ БУДУТЬ ЛАПТЯМІ ЩІ ХЛЄБАТЬ ПРО ЦЬОМУ ПЛАТЯЧИ УКРАЇНІ РЕПАРАЦІЇЇ...
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10.03.2022 15:04 Ответить
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10.03.2022 15:15 Ответить
Американские производители обуви Crocs и Skechers приостановили поставки в РФ

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10.03.2022 15:25 Ответить
Ось так технічно підвісили дамоклів меч над Китаєм. Подивимось як воно буде...
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10.03.2022 15:37 Ответить
Чому до сіх пір,не позабирали церкви у МП???.Чому московських попів не погнали з Києвопечерської лаври і нен повернули її Україні.Гундяєв-генерал полковник ФСБ,це сатана в рясі.
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10.03.2022 16:11 Ответить
 
 