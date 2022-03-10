Санкции против РФ не имеют срока действия, - министр торговли США
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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", – сказала Раймондо.
Она добавила, что администрация Байдена готова соблюдать меры, призванные причинить экономический ущерб России "столько, сколько нужно".
Раймондо подчеркнула, что срока действия у этих санкций нет. "Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники тоже", – подчеркнула она.
Раймондо также предупредила, что любая страна, не соблюдающая ограничение США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену. В частности, это касается Китая. Она сказала, что ее администрация готова, например, отрезать Китай от американского или европейского оборудования и программного обеспечения, необходимых для производства полупроводников.
"Поэтому мы ожидаем, что Китай не нарушит правила, а если они это сделают, то будут последствия", - сказала министр.
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що у великих містах рф
держслужбовців примушують
здавати пожертвування для біженців із Донбасу.
Кошти мають надходити до казни щомісяця із зарплатної картки працівників. Як кажуть, «нравится не нравится - плати, моя красавица!»😉
🔺Зазначене підтверджує, що західні економічні санкції проти рф призвели до нестачі коштів для фінансування військового вторгнення та підтримки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
🔺Аналогічним способом кошти пересічних росіян збирались для підтримки терористів на Донбасі у 2014 році.
🔺Так, росіяни розплачуються за злочинну політику свого президента та його оточення. Російська влада розуміє, що терпіння населення вичерпується, недарма мету "добровільних" відрахувань маскують під пожертвування для різних храмів РПЦ.
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Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.