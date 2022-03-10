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Російська фабрика "Большевичка" через санкції розконсервує радянське обладнання для виробництва джинсів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська фабрика

Одне з найстаріших швейних підприємств Росії, фабрика "Большевичка", оголосило про розконсервацію радянського обладнання для виробництва джинсової тканини. Перша продукція фабрика має надійти у продаж уже у квітні цього року.

Про це повідомив технолог фабрики Павло Голуб, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку 90-х років на наш ринок ринув потік джинсів з-за кордону, ціни на які були значно нижчими від ринкових — західні виробники банально демпінгували з метою знищити російського виробника. Але ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів. Зараз ми вже закінчуємо монтаж і вже за 2-3 тижні почнемо постачання вітчизняних джинсів", - заявив Голуб.

Джинсова продукція "Большевичка" вже нібито пройшла обов'язкову сертифікацію, а фахівці Роскачества навіть запевняють, що вітчизняні джинси за всіма параметрами перевершують західні аналоги. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+84
Все одне фуфайка вийде.
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10.03.2022 14:45
+51
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10.03.2022 14:50
+39
розконсервовуйте вже й лаптяне виробництво, і онучне, воно також значно перевищує закордонні аналоги)
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10.03.2022 14:47
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Все одне фуфайка вийде.
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10.03.2022 14:45 Відповісти
не скажи.. будут пока выпускать помочь на штаны .. а дальше прейдут на пятилетки и соцсоревнования на западе еще челюсти отпадут
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10.03.2022 14:53 Відповісти
Від цієї новини на Заході вже щелепи падають. На арену випустили конкурента.
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10.03.2022 14:56 Відповісти
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10.03.2022 14:58 Відповісти
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10.03.2022 14:46 Відповісти
"...Але ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів...".
...
Ну що ж, кращі часи наступили...
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10.03.2022 14:58 Відповісти
дайош "чортову шкіру", яка в кутку стоїть-не падає
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10.03.2022 15:21 Відповісти
aha ha a shto s tualetnoi bumagoi budete delatj ? pora uze "pravdu" pechatatj shtob bylo chem podteretsa
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10.03.2022 14:46 Відповісти
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10.03.2022 14:47 Відповісти
розконсервовуйте вже й лаптяне виробництво, і онучне, воно також значно перевищує закордонні аналоги)
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10.03.2022 14:47 Відповісти
И на жопе у него топорщились штаны от фабрики "Большевичка"))))
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10.03.2022 14:47 Відповісти
Еволюція на Швабростані зупинилась і потопала у зворотньому напрямку. Уря!
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10.03.2022 14:47 Відповісти
Вона там і не розпочиналася. Через гидливість обминула стороною.
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10.03.2022 15:01 Відповісти
Ідіоти. Їм мало китайських і турецьких джинсів ? Хай краще покажуть шо вони там розконцервують для воготовлення серверів і мікрочіпів.
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10.03.2022 14:47 Відповісти
Молоти і наковальні.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Просто они не смогут уже покупать за доллары ничего. А китайцам и туркам их рубли нах не нужны
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10.03.2022 17:04 Відповісти
а "Меншовичка" шо? нехай доєднується!
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10.03.2022 14:48 Відповісти
"Москвашвея, признание Америки, "Примус", еще парочку!"
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10.03.2022 14:50 Відповісти
No togda nado pokupatj sahar u Cubi, a te zhe za srubli uzhe ni i ne.
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10.03.2022 14:56 Відповісти
Мама сшила мне штаны из березовой коры
Чтобы жопа не потела не кусали комары
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10.03.2022 14:48 Відповісти
Нужно покупать турбо и педро. Чую, скоро, кое-кто за них начнёт душу продавать, как в старые "добрые" времена )))
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10.03.2022 14:49 Відповісти
Якщо воно було законсервовано більш ніж тридцять років, то не факт що зберегло працездатність
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10.03.2022 14:49 Відповісти
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10.03.2022 14:49 Відповісти
Ваша проблема это ткани, которые вам больше никто не привезет.
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10.03.2022 14:49 Відповісти
Из кирзы будут шить!
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10.03.2022 15:30 Відповісти
😀😀😀Вперёд и с песней..наконец то мечта «пу»хоть в этом исполнилась…»ссср
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10.03.2022 14:49 Відповісти
*****, брати китайці завезуть
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10.03.2022 14:50 Відповісти
nu neuveren, vedj za srubli ne otpustjat a deneg u srusni ostalos fig da nefiga.
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10.03.2022 14:55 Відповісти
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10.03.2022 14:50 Відповісти
О, чудова новина про експорт, нарешті російський труд став дешевше вьєтнамського та китайського
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10.03.2022 14:50 Відповісти
кацапи так мріяли про СССР що мрії здійснюються на очах в лічені дні
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10.03.2022 14:50 Відповісти
у відповідь на колонізацію марса та винахід ліків від раку росія заявила, що винайшла машину часу. на підтвердження всією державою стрибнули на початок 90-х минулого сторіччя.
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10.03.2022 14:50 Відповісти
це скоріше початок 70-х.
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10.03.2022 15:28 Відповісти
А для виготовлення процесорів і високотехнічного обладнання що розконсервуєте? Завод "Прогресс"? Ідіоти. Мозок свій краще розконсервуйте, їбаньки.
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10.03.2022 14:50 Відповісти
У них же есть запасы суперкомпьютеров Электроника БК-0010.
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10.03.2022 14:54 Відповісти
Давай Linux для БК-0010. Даже не смеюсь - хочется увидеть на что остатки инженерных и компютерных наук в России ещё способны.
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10.03.2022 17:10 Відповісти
Линукс? Зачем это западное недоразумение если на них уже есть скрепный Фокал.
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10.03.2022 19:35 Відповісти
Кацапи вертаються на початок 90тих.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
tak oni eto hoteli, prjam molilis na eto.
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10.03.2022 14:54 Відповісти
расея возвращается в родную говень.... ))
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Спасибо, поржал. Даже при совке и тотальном дефиците их говно никто не покупал, все гонялись хотя бы за турецкими джинсами. О каком качестве они бредят если с того времени это никчемное оборудование стало лишь более ржавым и еще более бесполезным.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
nu a chto teperj, v vatnih shtaninah rusnje na tanci hoditj, tak zharko zhe.
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10.03.2022 14:53 Відповісти
opanjkiii, opjatj budet procvetatj dzjunsi MONTANA, kstati znaju kto ih shil, nu v smisle kto rukovodil etim biznesom. I jesli chto, mnogije potom udivljalis, chto amerikaci neznajet o sushchetsvovanije takova brenda.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Ну ,что сказать ,рады мы конечно за москалей ,с голой жопой не останутся . Просто молодцы как то быстро и расконсервировали и сертифицировались ,сырье нашли , и теток взрослых набрали кто помнит как на этом оборудовании работать .
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Та не джинсів, а портків... про джинси вже забудьте
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10.03.2022 14:52 Відповісти
Ну все, дрожите мировые бренды! Большевичка проснулась
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10.03.2022 14:53 Відповісти
.....
Плачу......рыдаю, душа болит но вы своим постом умели меня расмешить)))
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10.03.2022 15:55 Відповісти
Це так років через 10-20 цапи будуть розповідати своїм дітям, що вони колись бургери їли і айфони мали.
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10.03.2022 14:53 Відповісти
Tak u nekotorih budet i foto:



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10.03.2022 15:06 Відповісти
імпортозаміщення
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10.03.2022 14:54 Відповісти
дорогая, в лесу 700 трупов наших. я еле ноги унес.
нашол отбойник, новенький, в коробке. тыщ 100 стоит, может довезу на дачу.......
не може звичайна людина збити в одну купу такі речення.
НЕ МОЖЕ!!!!!!!!!
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10.03.2022 14:54 Відповісти
так. це новий різновид твари з,явився в сіті.
вірнішу він був, але ховався, як єті....
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10.03.2022 16:03 Відповісти
В смысле джинсы?! Почему скрепная фабрика хочет выпускать вражеские джинсы? Инагенты что ли?!
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10.03.2022 14:54 Відповісти
У 70-х в союхі певний чам існувало названня доки, від докера, Але хто захоче бути докером, та й шили іх із звичайної тканини для спецодягу тільки блакитного коліру
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10.03.2022 14:59 Відповісти
Vobshe to dzinsi pridumal hlopec iz Latviji - potom prodal patent Levis Straus

9. Джинсы были изобретены латышом. Портной Jacob W. Davis, при рождении Jākobs Jufess, родился в Риге и эммигрировал в США в 1854. В 1870 году он получил заказ - сшить крепкие брюки для лесоруба. Его творение стало шаблоном для современных джинсов. Два года спустя, с помощью Levi Strauss, портной запатентовал свои супер-брюки.

https://vokrugsveta.ua/vokrugsveta/15-interesnyh-faktov-o-latvii-18-11-2016
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10.03.2022 15:09 Відповісти
А до чого тут ця інформація? Ви ще росіянцам напишить, що радіо вигадали якись Х'юз та Тесла, а не москаль Попов. Може хтось помре від виносу мізка
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10.03.2022 15:22 Відповісти
ti naverno zabil chto ti napisal, hotja ok, ti ne ukazal kakogo veka - togda prijmi kak utochnenija i ne boleje. Chto zadelo togda??
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10.03.2022 16:31 Відповісти
Какие проблемы установить на комп расклад укр.-рус. для клавы? Я не собираюсь читать твоих "пляшущих человечков".
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10.03.2022 16:38 Відповісти
В западе в свободной продаже нет клавиатур с кириллицой. От слова "совсем". Можно только заказать, что морочно.
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10.03.2022 17:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI

сразу Сема Слепаков вспомнился
ну, он это в шутку пел, но ватопитеки, похоже, всерьез восприняли

и еще, возник вопрос:
"ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів" - то есть, по мнению лишнехромосомных, у них настали те самые лучшие времена?!))
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Може ще хтось пам'ятає оті перші москальські "дщинсі" під назвою "Тверь". Але і тоді їх робили із імпортоного матеріалу і фурнітури Тай дізайн лейблі, хвісно, крадений
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10.03.2022 14:55 Відповісти
Первые с чебурашкой были) середина 70-х)
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10.03.2022 14:57 Відповісти
После Олимпиады 80, проходившей в Москве, джинсы стали производить и в СССР. Первые фабричные советские джинсы шились из индийской ткани и назывались "Тверь".
https://back-in-ussr.com/2014/08/nashi-pervye-dzhinsy.html
Вы, наверное, ошибочно посчитали болгарские "Рила" советскими. Так были еще почти джинсы индийский "Miltun"s" и польская "ODRA"
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10.03.2022 15:11 Відповісти
ооо, мрія савєцкава чєлавєка - джинси "рило" кольору марганцівки...
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10.03.2022 15:25 Відповісти
Нее! были в конце 70-х подобия джинсов. Были сшиты по лекалу обычных брюк, только с накладными карманами. на заднице лейбл с Чебурашкой)
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10.03.2022 17:25 Відповісти
ну цеховики с Кавказа шили что хочешь . Хоть с Чебурашкой, хоть Вини Пухом
Кстати как и сто лет назад в Одессе тоже шили и Леви и Ранглер и Монтану. И даже US Top для своих по большому блату
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10.03.2022 18:01 Відповісти
Тепер будуть шити з середньоазійського коттону, туркменбаші підкине
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10.03.2022 15:01 Відповісти
Они даже терлись
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10.03.2022 15:09 Відповісти
Смішні люди- а бавовну для цього обладнання де будуть брати, чим оплачувати.Рашистам багато чого тепер прийдеться розконсервовувати ( якщо залишилося) згадають вони і за дискові телефонні аппарати, і за праски на спіралі, і зубний порошок, і за лікування зубів у стомоталога без анальгетиків, усе це буде але поступово
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10.03.2022 14:55 Відповісти
А вони туркменбаші "гопстопнуть" (ну й інші сусідні "республіки"). Скажуть "не будете віддавати нам безкоштовно бавовну - жахнемо по вас ядрьонною ракєтою."
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10.03.2022 15:02 Відповісти
Да-да. Помню савецкие джинсы. С чебурашкой вместо эмблемы фирмы) кацапы так ностальгировали по сэсэру и места, кажись, сбывается)
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10.03.2022 14:56 Відповісти
кацапы давно заслужили усмирительные рубашки от "большевички"
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10.03.2022 14:58 Відповісти
А ми казали що Рашка йде до Північної Кореї... А вона походу вже давно там!
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10.03.2022 14:58 Відповісти
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10.03.2022 15:02 Відповісти
- с кем воюете?
- с Украиной!?
- А против кого?
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10.03.2022 15:36 Відповісти
Дождались
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10.03.2022 15:05 Відповісти
росияне были бедными, стали нищими
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10.03.2022 15:08 Відповісти
Молодці ! Тепер розконсервуйте обладння і починайте сов"єтські гандони випускати . Там же ж гума ОГОГО . Якість - бімба .
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10.03.2022 15:10 Відповісти
Модный приговор, НКВД стиль
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10.03.2022 15:11 Відповісти
Очередной АналоГовнет💩
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10.03.2022 15:20 Відповісти
джинси анало говнет
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10.03.2022 15:26 Відповісти
И сказала пропасть стране: Ты пол-неба закрыла мне ...
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10.03.2022 15:26 Відповісти
До слез🤣 особенно про конкурентоспособность и демпинг. Дрожи, мир моды, завидуй молча
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10.03.2022 15:28 Відповісти
"а законсервували його до кращих часів" -добре. Фуфайка. Валянки.
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10.03.2022 15:33 Відповісти
Ще одне анало говнєт!
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10.03.2022 15:34 Відповісти
Пхахахахаха.
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10.03.2022 15:37 Відповісти
швей расконсервируйте с кладбища.
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10.03.2022 15:40 Відповісти
Это с сайта "Панорама"
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10.03.2022 16:19 Відповісти
вам кацапам гробы делать треба для ваших 200 тых!
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10.03.2022 16:19 Відповісти
Тут главное приловчиться китайские лейблы аккуратно срезать и жизнь наладится.
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10.03.2022 16:25 Відповісти
Не производила "Большевичка" джинсовую ткань, никогда. Ткань была индийская на тех штанах.
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10.03.2022 17:02 Відповісти
Разконсервируйте и телефоны с дисковым номеронабирателем и ламповые телевизоры.
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10.03.2022 17:16 Відповісти
Правильно расконсервируйте,надож комуто саваны делать
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10.03.2022 17:55 Відповісти
 
 