Російська фабрика "Большевичка" через санкції розконсервує радянське обладнання для виробництва джинсів

Одне з найстаріших швейних підприємств Росії, фабрика "Большевичка", оголосило про розконсервацію радянського обладнання для виробництва джинсової тканини. Перша продукція фабрика має надійти у продаж уже у квітні цього року.

Про це повідомив технолог фабрики Павло Голуб, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку 90-х років на наш ринок ринув потік джинсів з-за кордону, ціни на які були значно нижчими від ринкових — західні виробники банально демпінгували з метою знищити російського виробника. Але ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів. Зараз ми вже закінчуємо монтаж і вже за 2-3 тижні почнемо постачання вітчизняних джинсів", - заявив Голуб.

Джинсова продукція "Большевичка" вже нібито пройшла обов'язкову сертифікацію, а фахівці Роскачества навіть запевняють, що вітчизняні джинси за всіма параметрами перевершують західні аналоги.

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