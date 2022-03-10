Російська фабрика "Большевичка" через санкції розконсервує радянське обладнання для виробництва джинсів
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Одне з найстаріших швейних підприємств Росії, фабрика "Большевичка", оголосило про розконсервацію радянського обладнання для виробництва джинсової тканини. Перша продукція фабрика має надійти у продаж уже у квітні цього року.
Про це повідомив технолог фабрики Павло Голуб, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку 90-х років на наш ринок ринув потік джинсів з-за кордону, ціни на які були значно нижчими від ринкових — західні виробники банально демпінгували з метою знищити російського виробника. Але ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів. Зараз ми вже закінчуємо монтаж і вже за 2-3 тижні почнемо постачання вітчизняних джинсів", - заявив Голуб.
Джинсова продукція "Большевичка" вже нібито пройшла обов'язкову сертифікацію, а фахівці Роскачества навіть запевняють, що вітчизняні джинси за всіма параметрами перевершують західні аналоги.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну що ж, кращі часи наступили...
Чтобы жопа не потела не кусали комары
Плачу......рыдаю, душа болит но вы своим постом умели меня расмешить)))
нашол отбойник, новенький, в коробке. тыщ 100 стоит, может довезу на дачу.......
не може звичайна людина збити в одну купу такі речення.
НЕ МОЖЕ!!!!!!!!!
вірнішу він був, але ховався, як єті....
9. Джинсы были изобретены латышом. Портной Jacob W. Davis, при рождении Jākobs Jufess, родился в Риге и эммигрировал в США в 1854. В 1870 году он получил заказ - сшить крепкие брюки для лесоруба. Его творение стало шаблоном для современных джинсов. Два года спустя, с помощью Levi Strauss, портной запатентовал свои супер-брюки.
https://vokrugsveta.ua/vokrugsveta/15-interesnyh-faktov-o-latvii-18-11-2016
сразу Сема Слепаков вспомнился
ну, он это в шутку пел, но ватопитеки, похоже, всерьез восприняли
и еще, возник вопрос:
"ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів" - то есть, по мнению лишнехромосомных, у них настали те самые лучшие времена?!))
https://back-in-ussr.com/2014/08/nashi-pervye-dzhinsy.html
Вы, наверное, ошибочно посчитали болгарские "Рила" советскими. Так были еще почти джинсы индийский "Miltun"s" и польская "ODRA"
Кстати как и сто лет назад в Одессе тоже шили и Леви и Ранглер и Монтану. И даже US Top для своих по большому блату
- с Украиной!?
- А против кого?