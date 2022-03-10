Российская фабрика "Большевичка" из-за санкций расконсервирует советское оборудование для производства джинсов
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Одно из старейших швейных предприятий России, фабрика "Большевичка", объявило о расконсервации советского оборудования для производства джинсовой ткани. Первая продукция должна поступить в продажу уже в апреле этого года.
Об этом сообщил технолог фабрики Павел Голубь, передает Цензор.НЕТ.
"С начала 90-х годов на наш рынок хлынул поток джинсов из-за рубежа, цены на которые были существенно ниже рыночных — западные производители банально демпинговали с целью уничтожить российского производителя. Но мы не утилизировали своё оборудование, а законсервировали его до лучших времён. Сейчас мы уже заканчиваем монтаж и уже через 2-3 недели начнем поставки отечественных джинсов", — заявил Голубь.
Джинсовая продукция "Большевички" уже прошла обязательную сертификацию. Специалисты Роскачества отметили, что отечественные джинсы по всем параметрам превосходят западные аналоги.
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Ну що ж, кращі часи наступили...
Чтобы жопа не потела не кусали комары
Плачу......рыдаю, душа болит но вы своим постом умели меня расмешить)))
нашол отбойник, новенький, в коробке. тыщ 100 стоит, может довезу на дачу.......
не може звичайна людина збити в одну купу такі речення.
НЕ МОЖЕ!!!!!!!!!
вірнішу він був, але ховався, як єті....
9. Джинсы были изобретены латышом. Портной Jacob W. Davis, при рождении Jākobs Jufess, родился в Риге и эммигрировал в США в 1854. В 1870 году он получил заказ - сшить крепкие брюки для лесоруба. Его творение стало шаблоном для современных джинсов. Два года спустя, с помощью Levi Strauss, портной запатентовал свои супер-брюки.
https://vokrugsveta.ua/vokrugsveta/15-interesnyh-faktov-o-latvii-18-11-2016
сразу Сема Слепаков вспомнился
ну, он это в шутку пел, но ватопитеки, похоже, всерьез восприняли
и еще, возник вопрос:
"ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів" - то есть, по мнению лишнехромосомных, у них настали те самые лучшие времена?!))
https://back-in-ussr.com/2014/08/nashi-pervye-dzhinsy.html
Вы, наверное, ошибочно посчитали болгарские "Рила" советскими. Так были еще почти джинсы индийский "Miltun"s" и польская "ODRA"
Кстати как и сто лет назад в Одессе тоже шили и Леви и Ранглер и Монтану. И даже US Top для своих по большому блату
- с Украиной!?
- А против кого?