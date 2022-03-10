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Российская фабрика "Большевичка" из-за санкций расконсервирует советское оборудование для производства джинсов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская фабрика

Одно из старейших швейных предприятий России, фабрика "Большевичка", объявило о расконсервации советского оборудования для производства джинсовой ткани. Первая продукция должна поступить в продажу уже в апреле этого года.

Об этом сообщил технолог фабрики Павел Голубь, передает Цензор.НЕТ.

"С начала 90-х годов на наш рынок хлынул поток джинсов из-за рубежа, цены на которые были существенно ниже рыночных — западные производители банально демпинговали с целью уничтожить российского производителя. Но мы не утилизировали своё оборудование, а законсервировали его до лучших времён. Сейчас мы уже заканчиваем монтаж и уже через 2-3 недели начнем поставки отечественных джинсов", — заявил Голубь.

Джинсовая продукция "Большевички" уже прошла обязательную сертификацию. Специалисты Роскачества отметили, что отечественные джинсы по всем параметрам превосходят западные аналоги. 

Также читайте: Такой экономической войны против нашей страны еще не было, - Песков о санкционном давлении

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+84
Все одне фуфайка вийде.
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10.03.2022 14:45
+51
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10.03.2022 14:50
+39
розконсервовуйте вже й лаптяне виробництво, і онучне, воно також значно перевищує закордонні аналоги)
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10.03.2022 14:47
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Все одне фуфайка вийде.
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10.03.2022 14:45 Ответить
не скажи.. будут пока выпускать помочь на штаны .. а дальше прейдут на пятилетки и соцсоревнования на западе еще челюсти отпадут
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10.03.2022 14:53 Ответить
Від цієї новини на Заході вже щелепи падають. На арену випустили конкурента.
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10.03.2022 14:56 Ответить
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10.03.2022 14:58 Ответить
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10.03.2022 14:46 Ответить
"...Але ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів...".
...
Ну що ж, кращі часи наступили...
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10.03.2022 14:58 Ответить
дайош "чортову шкіру", яка в кутку стоїть-не падає
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10.03.2022 15:21 Ответить
aha ha a shto s tualetnoi bumagoi budete delatj ? pora uze "pravdu" pechatatj shtob bylo chem podteretsa
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10.03.2022 14:46 Ответить
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10.03.2022 14:47 Ответить
розконсервовуйте вже й лаптяне виробництво, і онучне, воно також значно перевищує закордонні аналоги)
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10.03.2022 14:47 Ответить
И на жопе у него топорщились штаны от фабрики "Большевичка"))))
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10.03.2022 14:47 Ответить
Еволюція на Швабростані зупинилась і потопала у зворотньому напрямку. Уря!
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10.03.2022 14:47 Ответить
Вона там і не розпочиналася. Через гидливість обминула стороною.
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10.03.2022 15:01 Ответить
Ідіоти. Їм мало китайських і турецьких джинсів ? Хай краще покажуть шо вони там розконцервують для воготовлення серверів і мікрочіпів.
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10.03.2022 14:47 Ответить
Молоти і наковальні.
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10.03.2022 14:51 Ответить
Просто они не смогут уже покупать за доллары ничего. А китайцам и туркам их рубли нах не нужны
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10.03.2022 17:04 Ответить
а "Меншовичка" шо? нехай доєднується!
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10.03.2022 14:48 Ответить
"Москвашвея, признание Америки, "Примус", еще парочку!"
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10.03.2022 14:50 Ответить
No togda nado pokupatj sahar u Cubi, a te zhe za srubli uzhe ni i ne.
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10.03.2022 14:56 Ответить
Мама сшила мне штаны из березовой коры
Чтобы жопа не потела не кусали комары
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10.03.2022 14:48 Ответить
Нужно покупать турбо и педро. Чую, скоро, кое-кто за них начнёт душу продавать, как в старые "добрые" времена )))
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10.03.2022 14:49 Ответить
Якщо воно було законсервовано більш ніж тридцять років, то не факт що зберегло працездатність
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10.03.2022 14:49 Ответить
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10.03.2022 14:49 Ответить
Ваша проблема это ткани, которые вам больше никто не привезет.
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10.03.2022 14:49 Ответить
Из кирзы будут шить!
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10.03.2022 15:30 Ответить
😀😀😀Вперёд и с песней..наконец то мечта «пу»хоть в этом исполнилась…»ссср
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10.03.2022 14:49 Ответить
*****, брати китайці завезуть
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10.03.2022 14:50 Ответить
nu neuveren, vedj za srubli ne otpustjat a deneg u srusni ostalos fig da nefiga.
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10.03.2022 14:55 Ответить
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10.03.2022 14:50 Ответить
О, чудова новина про експорт, нарешті російський труд став дешевше вьєтнамського та китайського
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10.03.2022 14:50 Ответить
кацапи так мріяли про СССР що мрії здійснюються на очах в лічені дні
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10.03.2022 14:50 Ответить
у відповідь на колонізацію марса та винахід ліків від раку росія заявила, що винайшла машину часу. на підтвердження всією державою стрибнули на початок 90-х минулого сторіччя.
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10.03.2022 14:50 Ответить
це скоріше початок 70-х.
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10.03.2022 15:28 Ответить
А для виготовлення процесорів і високотехнічного обладнання що розконсервуєте? Завод "Прогресс"? Ідіоти. Мозок свій краще розконсервуйте, їбаньки.
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10.03.2022 14:50 Ответить
У них же есть запасы суперкомпьютеров Электроника БК-0010.
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10.03.2022 14:54 Ответить
Давай Linux для БК-0010. Даже не смеюсь - хочется увидеть на что остатки инженерных и компютерных наук в России ещё способны.
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10.03.2022 17:10 Ответить
Линукс? Зачем это западное недоразумение если на них уже есть скрепный Фокал.
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10.03.2022 19:35 Ответить
Кацапи вертаються на початок 90тих.
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10.03.2022 14:51 Ответить
tak oni eto hoteli, prjam molilis na eto.
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10.03.2022 14:54 Ответить
расея возвращается в родную говень.... ))
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10.03.2022 14:51 Ответить
Спасибо, поржал. Даже при совке и тотальном дефиците их говно никто не покупал, все гонялись хотя бы за турецкими джинсами. О каком качестве они бредят если с того времени это никчемное оборудование стало лишь более ржавым и еще более бесполезным.
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10.03.2022 14:51 Ответить
nu a chto teperj, v vatnih shtaninah rusnje na tanci hoditj, tak zharko zhe.
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10.03.2022 14:53 Ответить
opanjkiii, opjatj budet procvetatj dzjunsi MONTANA, kstati znaju kto ih shil, nu v smisle kto rukovodil etim biznesom. I jesli chto, mnogije potom udivljalis, chto amerikaci neznajet o sushchetsvovanije takova brenda.
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10.03.2022 14:51 Ответить
Ну ,что сказать ,рады мы конечно за москалей ,с голой жопой не останутся . Просто молодцы как то быстро и расконсервировали и сертифицировались ,сырье нашли , и теток взрослых набрали кто помнит как на этом оборудовании работать .
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10.03.2022 14:51 Ответить
Та не джинсів, а портків... про джинси вже забудьте
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10.03.2022 14:52 Ответить
Ну все, дрожите мировые бренды! Большевичка проснулась
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10.03.2022 14:53 Ответить
.....
Плачу......рыдаю, душа болит но вы своим постом умели меня расмешить)))
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10.03.2022 15:55 Ответить
Це так років через 10-20 цапи будуть розповідати своїм дітям, що вони колись бургери їли і айфони мали.
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10.03.2022 14:53 Ответить
Tak u nekotorih budet i foto:



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10.03.2022 15:06 Ответить
імпортозаміщення
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10.03.2022 14:54 Ответить
дорогая, в лесу 700 трупов наших. я еле ноги унес.
нашол отбойник, новенький, в коробке. тыщ 100 стоит, может довезу на дачу.......
не може звичайна людина збити в одну купу такі речення.
НЕ МОЖЕ!!!!!!!!!
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10.03.2022 14:54 Ответить
так. це новий різновид твари з,явився в сіті.
вірнішу він був, але ховався, як єті....
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10.03.2022 16:03 Ответить
В смысле джинсы?! Почему скрепная фабрика хочет выпускать вражеские джинсы? Инагенты что ли?!
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10.03.2022 14:54 Ответить
У 70-х в союхі певний чам існувало названня доки, від докера, Але хто захоче бути докером, та й шили іх із звичайної тканини для спецодягу тільки блакитного коліру
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10.03.2022 14:59 Ответить
Vobshe to dzinsi pridumal hlopec iz Latviji - potom prodal patent Levis Straus

9. Джинсы были изобретены латышом. Портной Jacob W. Davis, при рождении Jākobs Jufess, родился в Риге и эммигрировал в США в 1854. В 1870 году он получил заказ - сшить крепкие брюки для лесоруба. Его творение стало шаблоном для современных джинсов. Два года спустя, с помощью Levi Strauss, портной запатентовал свои супер-брюки.

https://vokrugsveta.ua/vokrugsveta/15-interesnyh-faktov-o-latvii-18-11-2016
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10.03.2022 15:09 Ответить
А до чого тут ця інформація? Ви ще росіянцам напишить, що радіо вигадали якись Х'юз та Тесла, а не москаль Попов. Може хтось помре від виносу мізка
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10.03.2022 15:22 Ответить
ti naverno zabil chto ti napisal, hotja ok, ti ne ukazal kakogo veka - togda prijmi kak utochnenija i ne boleje. Chto zadelo togda??
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10.03.2022 16:31 Ответить
Какие проблемы установить на комп расклад укр.-рус. для клавы? Я не собираюсь читать твоих "пляшущих человечков".
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10.03.2022 16:38 Ответить
В западе в свободной продаже нет клавиатур с кириллицой. От слова "совсем". Можно только заказать, что морочно.
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10.03.2022 17:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI

сразу Сема Слепаков вспомнился
ну, он это в шутку пел, но ватопитеки, похоже, всерьез восприняли

и еще, возник вопрос:
"ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів" - то есть, по мнению лишнехромосомных, у них настали те самые лучшие времена?!))
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10.03.2022 14:55 Ответить
Може ще хтось пам'ятає оті перші москальські "дщинсі" під назвою "Тверь". Але і тоді їх робили із імпортоного матеріалу і фурнітури Тай дізайн лейблі, хвісно, крадений
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10.03.2022 14:55 Ответить
Первые с чебурашкой были) середина 70-х)
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10.03.2022 14:57 Ответить
После Олимпиады 80, проходившей в Москве, джинсы стали производить и в СССР. Первые фабричные советские джинсы шились из индийской ткани и назывались "Тверь".
https://back-in-ussr.com/2014/08/nashi-pervye-dzhinsy.html
Вы, наверное, ошибочно посчитали болгарские "Рила" советскими. Так были еще почти джинсы индийский "Miltun"s" и польская "ODRA"
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10.03.2022 15:11 Ответить
ооо, мрія савєцкава чєлавєка - джинси "рило" кольору марганцівки...
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10.03.2022 15:25 Ответить
Нее! были в конце 70-х подобия джинсов. Были сшиты по лекалу обычных брюк, только с накладными карманами. на заднице лейбл с Чебурашкой)
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10.03.2022 17:25 Ответить
ну цеховики с Кавказа шили что хочешь . Хоть с Чебурашкой, хоть Вини Пухом
Кстати как и сто лет назад в Одессе тоже шили и Леви и Ранглер и Монтану. И даже US Top для своих по большому блату
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10.03.2022 18:01 Ответить
Тепер будуть шити з середньоазійського коттону, туркменбаші підкине
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10.03.2022 15:01 Ответить
Они даже терлись
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10.03.2022 15:09 Ответить
Смішні люди- а бавовну для цього обладнання де будуть брати, чим оплачувати.Рашистам багато чого тепер прийдеться розконсервовувати ( якщо залишилося) згадають вони і за дискові телефонні аппарати, і за праски на спіралі, і зубний порошок, і за лікування зубів у стомоталога без анальгетиків, усе це буде але поступово
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10.03.2022 14:55 Ответить
А вони туркменбаші "гопстопнуть" (ну й інші сусідні "республіки"). Скажуть "не будете віддавати нам безкоштовно бавовну - жахнемо по вас ядрьонною ракєтою."
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10.03.2022 15:02 Ответить
Да-да. Помню савецкие джинсы. С чебурашкой вместо эмблемы фирмы) кацапы так ностальгировали по сэсэру и места, кажись, сбывается)
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10.03.2022 14:56 Ответить
кацапы давно заслужили усмирительные рубашки от "большевички"
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10.03.2022 14:58 Ответить
А ми казали що Рашка йде до Північної Кореї... А вона походу вже давно там!
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10.03.2022 14:58 Ответить
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10.03.2022 15:02 Ответить
- с кем воюете?
- с Украиной!?
- А против кого?
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10.03.2022 15:36 Ответить
Дождались
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10.03.2022 15:05 Ответить
росияне были бедными, стали нищими
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10.03.2022 15:08 Ответить
Молодці ! Тепер розконсервуйте обладння і починайте сов"єтські гандони випускати . Там же ж гума ОГОГО . Якість - бімба .
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10.03.2022 15:10 Ответить
Модный приговор, НКВД стиль
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10.03.2022 15:11 Ответить
Очередной АналоГовнет💩
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10.03.2022 15:20 Ответить
джинси анало говнет
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10.03.2022 15:26 Ответить
И сказала пропасть стране: Ты пол-неба закрыла мне ...
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10.03.2022 15:26 Ответить
До слез🤣 особенно про конкурентоспособность и демпинг. Дрожи, мир моды, завидуй молча
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10.03.2022 15:28 Ответить
"а законсервували його до кращих часів" -добре. Фуфайка. Валянки.
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10.03.2022 15:33 Ответить
Ще одне анало говнєт!
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10.03.2022 15:34 Ответить
Пхахахахаха.
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10.03.2022 15:37 Ответить
швей расконсервируйте с кладбища.
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10.03.2022 15:40 Ответить
Это с сайта "Панорама"
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10.03.2022 16:19 Ответить
вам кацапам гробы делать треба для ваших 200 тых!
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10.03.2022 16:19 Ответить
Тут главное приловчиться китайские лейблы аккуратно срезать и жизнь наладится.
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10.03.2022 16:25 Ответить
Не производила "Большевичка" джинсовую ткань, никогда. Ткань была индийская на тех штанах.
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10.03.2022 17:02 Ответить
Разконсервируйте и телефоны с дисковым номеронабирателем и ламповые телевизоры.
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10.03.2022 17:16 Ответить
Правильно расконсервируйте,надож комуто саваны делать
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10.03.2022 17:55 Ответить
 
 