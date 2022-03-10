Российская фабрика "Большевичка" из-за санкций расконсервирует советское оборудование для производства джинсов

Одно из старейших швейных предприятий России, фабрика "Большевичка", объявило о расконсервации советского оборудования для производства джинсовой ткани. Первая продукция должна поступить в продажу уже в апреле этого года.

Об этом сообщил технолог фабрики Павел Голубь, передает Цензор.НЕТ.

"С начала 90-х годов на наш рынок хлынул поток джинсов из-за рубежа, цены на которые были существенно ниже рыночных — западные производители банально демпинговали с целью уничтожить российского производителя. Но мы не утилизировали своё оборудование, а законсервировали его до лучших времён. Сейчас мы уже заканчиваем монтаж и уже через 2-3 недели начнем поставки отечественных джинсов", — заявил Голубь.

Джинсовая продукция "Большевички" уже прошла обязательную сертификацию. Специалисты Роскачества отметили, что отечественные джинсы по всем параметрам превосходят западные аналоги.

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