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Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомляє в четвер Financial Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У повідомленні компанії йдеться, що Western Union "провадив великий діалог із широким колом зацікавлених сторін, прагнучи прийти до правильного рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі".

"У світлі трагічних тривалих наслідків нападу Росії на Україну ми дійшли рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", - розповіли представники Western Union.

У компанії зазначили, що долучаються до міжнародної спільноти та висловлюють щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ещё лишить их ютюба , и тогда они (по принципу КНДР), полетят на солнце завоёвывать межгалактический шахматный турнир.
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10.03.2022 17:15 Відповісти
Кацапія швидко на очах перетворюється на Північну Корею.
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10.03.2022 17:17 Відповісти
Звоню в Білорусь білоруси кажуть це погано а ******** кажуть нам покуй
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10.03.2022 17:40 Відповісти
Скоро в РФ залишиться тільки Рошен
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10.03.2022 17:45 Відповісти
Уверенно назад.. думаю до брежнева дойдут точно..
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10.03.2022 17:48 Відповісти
Так а вот вам еще новость: в Германии теперь и простьім россиянам блокируют счета. Сам только что из банка, принес им полученньій с огромньіми усилиями в прошлом году немецкий паспорт. Бьют пока по по паспорту и кошельку.

Русишдойч плачет в фейсбучике: "ах-ах-ах, за что же нас так, всех без разбору, как евреев в третьем рейхе!" Об'ясняю немецким по белому: "Если бьі тьі, двоечник, знал историю, то понимал бьі - не как евреев в третьем рейхе, а как немцев в США в тот же период." И пусть скажет данке шон, что так, а не как его любимьій совок поволжских немцев, которьіх всех в Казахстан увезли.
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10.03.2022 17:56 Відповісти
Каменный век всё ближе…
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10.03.2022 18:27 Відповісти
В них навіть каміння не повинно бути.
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10.03.2022 18:32 Відповісти
 
 