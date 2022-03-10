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Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі
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Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Про це повідомляє в четвер Financial Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
У повідомленні компанії йдеться, що Western Union "провадив великий діалог із широким колом зацікавлених сторін, прагнучи прийти до правильного рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі".
"У світлі трагічних тривалих наслідків нападу Росії на Україну ми дійшли рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", - розповіли представники Western Union.
У компанії зазначили, що долучаються до міжнародної спільноти та висловлюють щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання.
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Русишдойч плачет в фейсбучике: "ах-ах-ах, за что же нас так, всех без разбору, как евреев в третьем рейхе!" Об'ясняю немецким по белому: "Если бьі тьі, двоечник, знал историю, то понимал бьі - не как евреев в третьем рейхе, а как немцев в США в тот же период." И пусть скажет данке шон, что так, а не как его любимьій совок поволжских немцев, которьіх всех в Казахстан увезли.