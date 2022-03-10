Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Об этом сообщает в четверг Financial Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В сообщении компании говорится, что Western Union "вел большой диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению наших услуг в России и Беларуси".

"В свете трагических длительных последствий нападения России на Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - рассказали представители Western Union.

В компании отметили, что приобщаются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.

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