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Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Об этом сообщает в четверг Financial Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В сообщении компании говорится, что Western Union "вел большой диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению наших услуг в России и Беларуси".

"В свете трагических длительных последствий нападения России на Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - рассказали представители Western Union.

В компании отметили, что приобщаются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ещё лишить их ютюба , и тогда они (по принципу КНДР), полетят на солнце завоёвывать межгалактический шахматный турнир.
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10.03.2022 17:15 Ответить
Кацапія швидко на очах перетворюється на Північну Корею.
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10.03.2022 17:17 Ответить
Звоню в Білорусь білоруси кажуть це погано а ******** кажуть нам покуй
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10.03.2022 17:40 Ответить
Скоро в РФ залишиться тільки Рошен
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10.03.2022 17:45 Ответить
Уверенно назад.. думаю до брежнева дойдут точно..
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10.03.2022 17:48 Ответить
Так а вот вам еще новость: в Германии теперь и простьім россиянам блокируют счета. Сам только что из банка, принес им полученньій с огромньіми усилиями в прошлом году немецкий паспорт. Бьют пока по по паспорту и кошельку.

Русишдойч плачет в фейсбучике: "ах-ах-ах, за что же нас так, всех без разбору, как евреев в третьем рейхе!" Об'ясняю немецким по белому: "Если бьі тьі, двоечник, знал историю, то понимал бьі - не как евреев в третьем рейхе, а как немцев в США в тот же период." И пусть скажет данке шон, что так, а не как его любимьій совок поволжских немцев, которьіх всех в Казахстан увезли.
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10.03.2022 17:56 Ответить
Каменный век всё ближе…
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10.03.2022 18:27 Ответить
В них навіть каміння не повинно бути.
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10.03.2022 18:32 Ответить
 
 