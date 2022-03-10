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Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.
Об этом сообщает в четверг Financial Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В сообщении компании говорится, что Western Union "вел большой диалог с широким кругом заинтересованных сторон, стремясь прийти к правильному решению наших услуг в России и Беларуси".
"В свете трагических длительных последствий нападения России на Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - рассказали представители Western Union.
В компании отметили, что приобщаются к международному сообществу и выражают искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование.
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Русишдойч плачет в фейсбучике: "ах-ах-ах, за что же нас так, всех без разбору, как евреев в третьем рейхе!" Об'ясняю немецким по белому: "Если бьі тьі, двоечник, знал историю, то понимал бьі - не как евреев в третьем рейхе, а как немцев в США в тот же период." И пусть скажет данке шон, что так, а не как его любимьій совок поволжских немцев, которьіх всех в Казахстан увезли.