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Майже 350 будинків у Харкові залишилися без тепла через обстріли
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові станом на 10 березня без тепла залишилося 347 житлових будинків.
Про це повідомляє КП "Харківські теплові мережі", інформує Цензор.НЕТ.
"Через масований обстріл окремих районів міста було суттєво пошкоджено теплові мережі та джерела теплопостачання. На 10 березня залишаються масштабні руйнування, які можна буде усунути лише після закінчення бойових дій. У зв'язку з цим неможливо відновити опалення у 347 будинках", - йдеться у повідомленні.
З переліком будинків, що залишилися без тепла, можна ознайомитися тут.
Найближчими днями прогнозують зниження температури вночі до 10-15 градусів морозу.
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Ksenia VB
показати весь коментар10.03.2022 19:35 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Меркурий
показати весь коментар10.03.2022 20:32 Відповісти Мені подобається 0
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