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Майже 350 будинків у Харкові залишилися без тепла через обстріли

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майже 350 будинків у Харкові залишилися без тепла через обстріли

У Харкові станом на 10 березня без тепла залишилося 347 житлових будинків.

Про це повідомляє КП "Харківські теплові мережі", інформує Цензор.НЕТ.

"Через масований обстріл окремих районів міста було суттєво пошкоджено теплові мережі та джерела теплопостачання. На 10 березня залишаються масштабні руйнування, які можна буде усунути лише після закінчення бойових дій. У зв'язку з цим неможливо відновити опалення у 347 будинках", - йдеться у повідомленні.

З переліком будинків, що залишилися без тепла, можна ознайомитися тут.

Найближчими днями прогнозують зниження температури вночі до 10-15 градусів морозу.

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Автор: Ольга Лузан
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Очікується великий мороз.
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10.03.2022 19:35 Відповісти
У кого есть тепло в квартирах заберите к себе людей,что остались без тепла.Через месяц будет уже весна и +12 на улице.
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10.03.2022 20:32 Відповісти
 
 