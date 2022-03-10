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Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст

Спікер ізраїльського парламенту Міккі Леві спільно з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком домовилися про виступ президента Володимира Зеленського перед законодавцями Ізраїлю.

Про це розповів Amichai Stein - кореспондент kan.org.il, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленський виступить у Кнесеті зі зверненням на тему воєнної агресії Росії.

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За словами журналіста, спікер Кнесету та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.
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Топ коментарі
+6
Треба розповідати про всіх жертв, більшість з яких українці. Треба говорити про геноцид.
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10.03.2022 18:39
+3
про Бабин Яр им расскажешь
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10.03.2022 18:30
+3
Можу передати мішочок бісеру.
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10.03.2022 18:40
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зі сходу прийшли барани у них обісрані штани
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10.03.2022 18:32 Відповісти
Может он разбудит их совесть и замёрзшие душ
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10.03.2022 18:30 Відповісти
і не надійся!!!!
самая глубокая озабоченость- максимум
навіть якщо принесуть рояль
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10.03.2022 19:06 Відповісти
про Бабин Яр им расскажешь
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10.03.2022 18:30 Відповісти
Треба розповідати про всіх жертв, більшість з яких українці. Треба говорити про геноцид.
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10.03.2022 18:39 Відповісти
Правильньій ход , еврейцев нужно поддавливать , у политиков Израиля очень своеобразньій подход к российской агрессии против Украиньі , хотя большинство граждан осуждают нападение Раши .
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10.03.2022 18:34 Відповісти
Васьок, ти форумом не помилився часом?
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10.03.2022 18:58 Відповісти
Можу передати мішочок бісеру.
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10.03.2022 18:40 Відповісти
выступить можно и нужно, но достучаться, нет. В Бабином яру не только евреи лежат, это нужно не забывать говорить.
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10.03.2022 18:54 Відповісти
Ізраїль може навчити Зеленського як виживати, розвивати економіку, закривати повітряний простір.
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10.03.2022 18:55 Відповісти
Але ж патріотизму він його не навчить.
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10.03.2022 19:46 Відповісти
Вы считаете ,что то как реагирует на войну Израиль можно назвать добросердечным ,любовью к ближнему ,борьбой против нацизма ..?Когда не чувствуется любовь к ближнему и нет ,той помощи в важных аспектах ,которые НУЖНЫ и жизненноважны для Украине и которые мог предоставить Израиль..то ,что то заморозилось в душах правительства..Все очень просто ..Сегодня мы читали ,что Китай официально признал происходящее в Украине Войной …Слышали ли вы такие заявления из Израиля ?????Слышали ли вы слова гнева того геноцида и практически. второго Холокоста происходящего в Украине ,из «уст Израиля??Я знаю как в Германии «ухаживают»за темой Холокоста -это правильно..Но то что выросло в Раше и то что она сейчас проводит -это намного мощнее и опаснее..Русский фашизм-НАЛИЦО,который старается уничтожить не только нацию юно и всю страну..И что делает израильское правительство…под давлением слов Зеленского в первую очередь бежит в Москву ,звонит Зеленского ,о чем говорили -не известно..Факт Израиль принимает беженцев,принимает детей на лечение,но это делают и другие страны и в большей мере..Я считаю,что израильское правительство ,что то забыло или страх перед рашей заморозил их сознание и души.Не думаю,что Зеленский будет их только благодарить…Для меня это поведение абсолютно не понятно..в Украине осталось ещё много евреев,которыене могут выехать и я знаю Израиль своих не бросает..но в я не знаю в какой форме это сейчас выраженно на территории Украины??
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10.03.2022 18:58 Відповісти
наступного разу коли араби ******* по ізраїлю я теж буду сумувати.. з чаркою в руці
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10.03.2022 19:07 Відповісти
типу ти раніше сумував без чарки

щось я не бачив протести навіть з 10 українців, коли Ізраїль обстрілювали ракетами, як зараз Україну, але в Ізраїлі проходять багато тисячни акції протесту, збирають тонни гуманітарної допомоги та відправляють літаками, які обливаються брудом очільником МЗС України

не лякай їжака голою дупою - вона не страшна і не файна = зацікавити також не вийде
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10.03.2022 20:11 Відповісти
Навіщо це, чим Ізраїль може допомогти Україні у війні з кацапнею, припинити постачати їм новітні технології?
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Залізним Куполом може допомогти. Від артилерії саме те.
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10.03.2022 20:59 Відповісти
Від артилерії взагалі немає ППО і в найближчому майбутньому не буде. Ізраїльський Залізний купол був створений для боротьби з саморобними палестинськими некерованими ракетами, які подібні до перших реактивних установок часів другої світової, але з гіршими показниками точності.
Теоретично вони могли б збити пару ракет із залпу Градів, але це не має ніякого сенсу.
У яких військах служив Украинский Офицер в отставке?
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11.03.2022 10:17 Відповісти
тільки не хами
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10.03.2022 20:17 Відповісти
 
 