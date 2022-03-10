Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст

Спікер ізраїльського парламенту Міккі Леві спільно з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком домовилися про виступ президента Володимира Зеленського перед законодавцями Ізраїлю.

Про це розповів Amichai Stein - кореспондент kan.org.il, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленський виступить у Кнесеті зі зверненням на тему воєнної агресії Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток "Мир"

За словами журналіста, спікер Кнесету та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.