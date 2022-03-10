Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Спікер ізраїльського парламенту Міккі Леві спільно з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком домовилися про виступ президента Володимира Зеленського перед законодавцями Ізраїлю.
Про це розповів Amichai Stein - кореспондент kan.org.il, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зеленський виступить у Кнесеті зі зверненням на тему воєнної агресії Росії.
За словами журналіста, спікер Кнесету та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар10.03.2022 18:39
+3 Слава Свид
показати весь коментар10.03.2022 18:30
+3 буков
показати весь коментар10.03.2022 18:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
самая глубокая озабоченость- максимум
навіть якщо принесуть рояль
щось я не бачив протести навіть з 10 українців, коли Ізраїль обстрілювали ракетами, як зараз Україну, але в Ізраїлі проходять багато тисячни акції протесту, збирають тонни гуманітарної допомоги та відправляють літаками, які обливаються брудом очільником МЗС України
не лякай їжака голою дупою - вона не страшна і не файна = зацікавити також не вийде
Теоретично вони могли б збити пару ракет із залпу Градів, але це не має ніякого сенсу.
У яких військах служив Украинский Офицер в отставке?