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Бійці Сил спеціальних операцій захопили російський ЗРГК Панцирь-С1. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські бійці Сил спеціальних операцій захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1", - відзначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплена секретна апаратура документування російських окупантів, - Київська ОВА. ФОТО

Бійці Сил спеціальних операцій захопили російський ЗРГК Панцирь-С1 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
по счету пятый
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10.03.2022 19:22
+32
когда как но электронику снимаем так что рузге все ваши коды пво и прочее секретное уже не секретное
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10.03.2022 19:26
+27
Kavkaz Center@newkc14·2 ч‼

У села Севериновка Киевской области, примерно в 30 км южнее Белой Церкви две российские военные колонны устроили перестрелку. По предварительным данным обе группировки приняли друг друга за противника.
В резульатет 9 подбитых танков и 4 БТР. Много убитых и раненых
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10.03.2022 19:30
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по счету пятый
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10.03.2022 19:22 Відповісти
на жаль, це фото вже було. Але захват може бути правдою
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10.03.2022 19:29 Відповісти
І де воно було? Докази наведеш? Чи ти просто брехун?
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11.03.2022 08:19 Відповісти
какие-то "горбатые" эти панцири, кто их только не **..ал: и в Ливии, и в Сирии, и в Армении, а теперь и в Украине
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10.03.2022 19:42 Відповісти
діло не в Панцирях а рукожопах що ними управляють.
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10.03.2022 21:17 Відповісти
переименовать в "Шуфрич"
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10.03.2022 21:24 Відповісти
МОЛОДЦЫ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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10.03.2022 19:47 Відповісти
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10.03.2022 19:23 Відповісти
Так тримати !
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10.03.2022 19:23 Відповісти
Гарний улов, а перед ним ще щось стоїть
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10.03.2022 19:23 Відповісти
зарядная машина
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10.03.2022 19:24 Відповісти
"Широкий лан" і 3-й полк - "Пісня Хоробрих"
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10.03.2022 19:24 Відповісти
Передати союзникам в обмін на літаки
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10.03.2022 19:24 Відповісти
Їм це лайно і дарма не потрібно
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10.03.2022 19:42 Відповісти
у них этого говна хватает после Сирии и Ливии
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10.03.2022 21:25 Відповісти
Для союзников и для себя надо брать Триаду 2!
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10.03.2022 23:47 Відповісти
Еще бы знать их дальнейшую историю. Вывозить в расположение ЗСУ их получается или приходится сжигать на месте?
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10.03.2022 19:25 Відповісти
когда как но электронику снимаем так что рузге все ваши коды пво и прочее секретное уже не секретное
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10.03.2022 19:26 Відповісти
На англоязычных форумах их торгуют, хотят купить вместе с видео, фото и документами... Жмуриков не надо)
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10.03.2022 19:35 Відповісти
Не надо вам єто знать.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
А що з нього можна взяти, є боєкомплекти до них ?
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10.03.2022 19:26 Відповісти
разве что 30 мм снять бк а так модуль гавно на базе камы просто потому что шасси нормального гусеничного не смогли найти руко попы ну и попилить бабло
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10.03.2022 19:28 Відповісти
чего,не мешало бы попробовать на ватолетах...должны сбивать,это же не ф-16
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10.03.2022 19:59 Відповісти
2 автомата 30 мм это ВЕЩЬ против любых наземных целей и зависших вертолетов
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10.03.2022 21:27 Відповісти
100 лямов зелени только этими комплексами
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10.03.2022 19:27 Відповісти
это зрк же не времен ссср
там всякое по и прочее
можно ли вообще его безопасно использовать?
скорее всего оно не будет по своим стрелять
или и дальше передавать информацию о своем положении куда то
хрен его что в этой груде металла напичкано
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10.03.2022 19:27 Відповісти
Это не баштанка
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10.03.2022 19:28 Відповісти
Млин, хочу "Малюк". Когда в США продавать начнете?
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10.03.2022 19:28 Відповісти
так это клон тавора один в один со всеми его плюсами и минусами
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Ну как бы не совсем. Тавор - дальний родственник Штурмгевера и М-1 Гаранд. И дорогой, шо холера, чуть больше $ 2000, а со всеми свистелками и перделками и до 3000 дотянет. А Малюк - модернизированный калаш. Причем модернизирован с умом.
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10.03.2022 19:33 Відповісти
все верно малюк ближе к юаровскому вектору.
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10.03.2022 19:36 Відповісти
та их там мало выпущено в Виннице и то не Малюк а как то по другому называется но схема бул пап я не баба ванга но чую что спрос на птрк джавелин вырастет в разы как и на птрк от Луча русня теряет оружейный рынок с бешенной скоростью
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10.03.2022 19:39 Відповісти
нет. малюк переделка гавномета какашникова. тавор как до этого галил, это другое, это штурмгевер реформаторов.
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10.03.2022 19:35 Відповісти
Тоже обратил внимание на спеца).
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10.03.2022 19:31 Відповісти
Мурзец, на помощь приедешь? Все ждут!
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10.03.2022 20:14 Відповісти
русмартышка, ты идешь вслед за русским кораблем
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10.03.2022 21:32 Відповісти
Давай после войны сравним потери? Мы с тобой только наблюдатели.
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10.03.2022 21:44 Відповісти
свинособака, иди *****.
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10.03.2022 21:50 Відповісти
И тебя на Красный Шарик
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10.03.2022 21:52 Відповісти
свинособака, иди *****.
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10.03.2022 21:52 Відповісти
Ты это, перезарежать успевай
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10.03.2022 21:58 Відповісти
тупая мартышка, ты пьяное? Для русско-фашистского ZVерья у меня других слов нет - пшло *****, животное.
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10.03.2022 22:05 Відповісти
Раньше ты меня "русским" называл
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10.03.2022 22:07 Відповісти
Мне насрать какая свиноматка тебе от кадыровца опоросила.пшло *****.
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10.03.2022 22:08 Відповісти
шо опять? ))))))))))))))))
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10.03.2022 19:30 Відповісти
ну так спецура она веников не вяжет е может там из ванек но им лень пока собирают рузге тыловики наши - так жопа в один мешок лопатой совковой башка в другой
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10.03.2022 19:31 Відповісти
Ну да.. якщо 5 штук ... 75 лямів зєлєні..
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10.03.2022 20:51 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14·2 ч‼

У села Севериновка Киевской области, примерно в 30 км южнее Белой Церкви две российские военные колонны устроили перестрелку. По предварительным данным обе группировки приняли друг друга за противника.
В резульатет 9 подбитых танков и 4 БТР. Много убитых и раненых
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10.03.2022 19:30 Відповісти
Хочеться вірити
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10.03.2022 19:32 Відповісти
Кавказ центр частенько выдает желаемое за действительное, на фоне огромной ненависти к рузке( тут их можно понять) но кто знает, может и правда. Ждём оф.инфы
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10.03.2022 19:35 Відповісти
Так,але трохи заросло легендою. 4 танки.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
Може в Северинівці, що біля Житомирської траси?
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Чули дзвін, та не знають де він.
Це було кілька днів тому, а Севериеівка зовсім не на південь від Білої Церкви, а на житомирській трасі надалеко від Макарова. Там тоді були серцозні бої.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
Як кацапи потрапили в той район, як обійшли БЦ?
Справа в тому, що в Київській області два села з назвою Севериніака: одна південніше БЦ, друга - на Житомирській трасі.
Оскільки автор не розбирається в географії, то скоріше за все - ця новина фейк!
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10.03.2022 19:40 Відповісти
Работаем системно - дружно скупаем сахар. Так охарактеризовал модель поведения россиян в эти дни глава орловского региона. На фоне такого ажиотажа Андрей Евгеньевич предложил орловчанам новый вид бизнеса.

Повышение цен происходит не только на сахар. Зрители эфира рассказывали о значительном повышении цен на детские товары. Наши телезрители прислали нам видео цен на овощи в магазине "Магнит". Они тоже взлетели. Губернатор назвал такую ситуацию спекуляцией.
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10.03.2022 19:31 Відповісти
Eto xoroso,nado ecio bylo personal takze vziat v plen,stob objasnili kak rabotajet
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10.03.2022 19:33 Відповісти
Обменять его на пэтриоты или миги,НАТО будет в восторге
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10.03.2022 19:35 Відповісти
Такого фото еще не было, где-то под Киевом судя по зеленой травушке.
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10.03.2022 19:36 Відповісти
Під Києвом сніг нині
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10.03.2022 19:38 Відповісти
Ошибся да. Это где-то на Донбассе Пацирь этот захватили. На цензоре в телеге пишут, что в зоне ООС
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10.03.2022 19:48 Відповісти
Новая дорожная разметка для «русского мира». (Житомирская обл.)

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10.03.2022 19:36 Відповісти
Я люблю вас, украинцы! Ещё никто так как вы не стебался над второй армией мира!!!! Мы в Курляндском котле в 1944-45 этих оккупантов 3,14здили, но мы пока не спустимся в долину шутить не начинаем!
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10.03.2022 22:56 Відповісти
Треба ставити на БД, і панцирі і тори. По торам специ у нас є, в панцирях розберуться.
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10.03.2022 19:37 Відповісти
я то думаю шо то Ахмєтов ошивається..і За Україну так патріотично виступає...а це він залізо побачив на металургійні комбінат
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10.03.2022 19:38 Відповісти
Наші красунчики !!!
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10.03.2022 19:42 Відповісти
Кто подскажет,что означают цифры после никнейма?
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10.03.2022 19:43 Відповісти
скорее всего сайт добавляет какой-то набор цифр и букв если такой никнейм уже существует. обычный механизм что-бы не создавались одинаковые никнеймы
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10.03.2022 19:52 Відповісти
Спс
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10.03.2022 20:14 Відповісти
Якщо у нього є боєкомплект - то можна використати проти росіян.
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10.03.2022 19:44 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистам!!!
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10.03.2022 19:45 Відповісти
Только вот у нас никто не умеет им пользоваться
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10.03.2022 19:46 Відповісти
Розрахунки ЗРК ТОР и БУК є. Чого це їм складно опанувати?
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10.03.2022 19:58 Відповісти
Бо це різна техніка. Навіть з Бука на ТОР не пересядешь без навчання
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11.03.2022 15:25 Відповісти
Розберуться. Не дурніші за кацапів.
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11.03.2022 17:17 Відповісти
Схоже у нас тепер цих Панцирів більше ніж у мокалів.
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10.03.2022 19:52 Відповісти
во будет американцам развлечение, поковырятся в подобном "новейшем" вооружении параши и поржать над "гениальными" лапотными решениями.
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10.03.2022 20:36 Відповісти
 
 