Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1. ФОТО

Украинские бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", – отмечается в сообщении.

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