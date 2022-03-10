Бойцы Сил специальных операций захватили российский ЗРПК Панцирь-С1. ФОТО
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Украинские бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.
"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", – отмечается в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Захвачена секретная аппаратура документирования российских оккупантов, - Киевская ОВА. ФОТО
Топ комментарии
+57 Совестно за Брата
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+32 Шимус
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+27 Перехватчик
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там всякое по и прочее
можно ли вообще его безопасно использовать?
скорее всего оно не будет по своим стрелять
или и дальше передавать информацию о своем положении куда то
хрен его что в этой груде металла напичкано
У села Севериновка Киевской области, примерно в 30 км южнее Белой Церкви две российские военные колонны устроили перестрелку. По предварительным данным обе группировки приняли друг друга за противника.
В резульатет 9 подбитых танков и 4 БТР. Много убитых и раненых
Це було кілька днів тому, а Севериеівка зовсім не на південь від Білої Церкви, а на житомирській трасі надалеко від Макарова. Там тоді були серцозні бої.
Справа в тому, що в Київській області два села з назвою Севериніака: одна південніше БЦ, друга - на Житомирській трасі.
Оскільки автор не розбирається в географії, то скоріше за все - ця новина фейк!
Повышение цен происходит не только на сахар. Зрители эфира рассказывали о значительном повышении цен на детские товары. Наши телезрители прислали нам видео цен на овощи в магазине "Магнит". Они тоже взлетели. Губернатор назвал такую ситуацию спекуляцией.