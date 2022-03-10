Як уникнути переохолодження в умовах війни, - поради ДСНС. ІНФОГРАФІКА

Рятувальники ДСНС розповіли, як впізнати симптоми переохолодження та що варто робити в такій ситуації.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив низьких температур, а найвразливішою групою є зневоднені або фізично виснажені люди.

Основні симптоми переохолодження наступні:



Сонливість

Озноб

Зниження фізичної активності

Втрата свідомості

Нечітка мова

Відсутність координації

Слабкий пульс

Повільне поверхневе дихання

Сплутаність свідомості

Яскраво-червона або синя холодна шкіра.

При переохолодженні не варто намагатись швидко зігрітись: розтирати руки та ноги, а також не можна вживати алкоголь та тютюн. Водночас варто споживати теплу рідину, одягатись декількома шарами та грітися ковдрами.

Щоб уникнути переохолодження, рятувальники радять уникати протягів, робити прості фізичні вправи руками й ногами, переодягатися, якщо одяг вологий, знаходячись в укритті, розміщати під собою подушки та каремати.

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