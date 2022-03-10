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Як уникнути переохолодження в умовах війни, - поради ДСНС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Як уникнути переохолодження в умовах війни, - поради ДСНС. ІНФОГРАФІКА

Рятувальники ДСНС розповіли, як впізнати симптоми переохолодження та що варто робити в такій ситуації.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив низьких температур, а найвразливішою групою є зневоднені або фізично виснажені люди.

Основні симптоми переохолодження наступні:

Сонливість
Озноб
Зниження фізичної активності
Втрата свідомості
Нечітка мова
Відсутність координації
Слабкий пульс
Повільне поверхневе дихання
Сплутаність свідомості
Яскраво-червона або синя холодна шкіра.

При переохолодженні не варто намагатись швидко зігрітись: розтирати руки та ноги, а також не можна вживати алкоголь та тютюн. Водночас варто споживати теплу рідину, одягатись декількома шарами та грітися ковдрами.

Щоб уникнути переохолодження, рятувальники радять уникати протягів, робити прості фізичні вправи руками й ногами, переодягатися, якщо одяг  вологий, знаходячись в укритті, розміщати під собою подушки та каремати.

Також читайте: В МОЗ пояснили, що робити у разі переохолодження: Більше рухатись, вживати теплі безалкогольні напої з цукром

Як уникнути переохолодження в умовах війни, - поради ДСНС 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Ще одна порада - не стійте на блокпосту по 12 годин, бо тоді не врятує ні багатошаровий одяг, ні гарячи напої ні батата на білок їжа...
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10.03.2022 20:43 Відповісти
в совку служба в караулі була по дві години. потім мінялися. хай не дві, хай чотири, а тоді все одно в тепло. І дійсно - гаряча їжа має явно позитивний вплив на наш організм взимку.
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10.03.2022 22:02 Відповісти
Зараз те саме, але це в військових формуваннях. В самообороні організація така-собі, стояли перші зміни по 12 годин (не вистачало людей), в результаті більша частина захворіли. Особливо тяжко в ночі, коли організм переходить у режим сну, та знижує температуру тіла.
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11.03.2022 10:06 Відповісти
та отож.
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11.03.2022 10:39 Відповісти
Одеваешь на ногу один носок, потом полиэтиленовый кулек и сверху второй носок. Стараться не потеть, вспотевшее тело быстро теряет тепло. Свечку плоскую в карман положите и зажигалку.
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10.03.2022 20:54 Відповісти
Главного не написали. При переохлаждении лучше всего помогает естественное тепло женского тела. (не шутка) Народы севера это хорошо знают.
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10.03.2022 20:55 Відповісти
Алкоголь можно употребить когда зашёл в теплое помещение.
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10.03.2022 20:55 Відповісти
Жесть...ще і випробовування холодом треба людям проходити..
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10.03.2022 20:58 Відповісти
Колись спав в машині без автономки при нулі в звичайному рибацькому мішку за 800 грн, сам оюхєл наскільки він гріє, враження, що тепліше ніж в ліжку під ковдрою на хаті де + 22.
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10.03.2022 21:03 Відповісти
 
 