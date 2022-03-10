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Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Шмигаль у Twitter.

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"У розмові з президентом Ігнаціо Кассісом подякував Швейцарії за безпрецедентну підтримку у стримуванні Росії. Одночасно, деякі швейцарські компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи злочинні дії окупанта. Розраховуємо на повну підтримку України у цьому питанні"
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Не по темі, якщо не Шмигаль його знищив.
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10.03.2022 21:29 Відповісти
Раніше аеропланерист кацапів наводив.
Тепер от цю фігню запустили.
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10.03.2022 21:31 Відповісти
G7 govorjat shto konfiskovanye i zamorozhenie dengi rashistov - poidut kak reparacii dlja UA
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10.03.2022 21:24 Відповісти
де ці розрахунки? Нехай покаже.
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10.03.2022 21:27 Відповісти
Швейцарці завтра вирішуватимуть чи приймати наших біженців.
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10.03.2022 21:30 Відповісти
Жители Волгограда и области начали обменивать одежду и электронику на дефицитный сахар. Джинсы, сапоги и видеомагнитофоны готовы отдать за пару килограммов «белой смерти», а иногда - несколько литров растительного масла.

Публикации в духе девяностых появились на одном из сайтов бесплатных объявлений. Волгоградка по имени Евгения из Жилгородка разместила видеомагнитофон, который готова продать за 300 рублей, но в описании рассказала и о других способах оплаты.

- Видеомагнитофон и кассеты в наличии. Меняю на два литра масла растительного и два килограмма сахара, - написала девушка.

Напомним, первые сообщения о небывало высоком спросе на сахар-песок в магазинах Волгограда стали поступать еще вечером пятницы Женщина по имени Анна из Волжского готова отдать бирюзовые сапоги за сахар или муку.

- Отдам за 2 килограмма сахара или муки зимние сапоги 37-го размера. Цвет немного отличается от фото, - пишет продавец.

Елена из Камышина за еду готова отдать целый набор джинсовых вещей и женский пиджак. Последний оказался самым дорогим в сахарном эквиваленте на Avito.

- Пиджак для школы, работы, очень удобный и практичный, - написала Елена. - Легко стирается и гладится. Подробности - по телефону. Отдам за пять килограммов сахара.

Наконец, продавец по имени Вера из Волгограда готова за сахар расстаться с белыми брюками.

- В идеальном состоянии, - утверждает волгоградка. - Признаков носки нет. Фирменные брюки. Малы после родов. Отдам за три килограмма сахара.
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10.03.2022 21:31 Відповісти
sovok vernulsa ot sha zazhivut
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10.03.2022 21:37 Відповісти
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10.03.2022 22:24 Відповісти
 
 