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Конфіскація активів іноземних компаній поверне Росію в 1917 рік, - олігарх Потанін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Конфіскація активів іноземних компаній поверне Росію в 1917 рік, - олігарх Потанін

Конфіскація підприємств іноземних компаній, які оголосили про вихід з Росії, відкине країну в 1917 рік, заявив один з найбагатіших росіян Володимир Потанін.

Як інформує Цензор.НЕТ, думка бізнесмена опублікована в тelegram-каналі "Норнікелю", співвласником якого він є.

Потанін попередив, що Росія зіткнеться з глобальною недовірою інвесторів на десятиліття в разі конфіскації підприємств компаній, які оголосили про вихід з російського ринку.

Конфіскація активів "поверне Росію на сто років назад, до 1917 року", попередив Потанін.

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Він також зазначив, що багато компаній, які оголосили про призупинення роботи в Росії, могли ухвалювати рішення "дещо емоційно" і під "безпрецедентним тиском". На його думку, швидше за все, вони повернуться, і варто зберегти для них таку можливість.

Націоналізація, тобто викуп підприємств і передавання їх у держвласність, як правило, застосовується для реструктуризації цілих галузей, часто з подальшою приватизацією, додав співвласник "Норнікелю".

"Не впевнений, наскільки сьогодні доцільно говорити про націоналізацію активів закордонних компаній", – зазначив він.

До реагування на санкції з боку Заходу Росія, за словами Потаніна, повинна підійти "прагматично", щоб заходи у відповідь не створили труднощі для економіки РФ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Засуетились крысы за свое баблишко... Хорошшшшо!
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10.03.2022 20:16
+23
Та какой 1917, вас в 15-й век вышвырнули
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10.03.2022 20:18
+15
Как будто это что-то плохое.
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10.03.2022 20:19
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Засуетились крысы за свое баблишко... Хорошшшшо!
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10.03.2022 20:16 Відповісти
ну тобі на бутери з ікрою хватить
а касаби- та нехай сгорять
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10.03.2022 20:17 Відповісти
Та какой 1917, вас в 15-й век вышвырнули
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10.03.2022 20:18 Відповісти
Он имеет ввиду революцию.
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Та какая революция???
Там процент одобрямс ***** вырос после вторжения
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10.03.2022 20:31 Відповісти
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10.03.2022 20:33 Відповісти
Тобто до розпаду.
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10.03.2022 20:18 Відповісти
Как будто это что-то плохое.
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10.03.2022 20:19 Відповісти
типа вы выходили в 21 век..дикари...
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10.03.2022 20:19 Відповісти
Це ж було вже! (с) и в 1917 году. тоже думали, что взяли и все наше, но не тут то было. Вернули все до копейки
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10.03.2022 20:20 Відповісти
Все вопросы к своему путлеру
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10.03.2022 20:20 Відповісти
У 1917 рік до Різдва Христова
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10.03.2022 20:21 Відповісти
Конфіскація активів іноземних компаній поверне Росію в 1917 рік, Джерело: https://censor.net/ua/n3323712

Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Орда звідти й не вилазила, тільки "на голову цивілізації", нажаль, отримувала деякі ******* технології.
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10.03.2022 20:21 Відповісти
А чи то тільки конфіскація?
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10.03.2022 20:21 Відповісти
да что там -путя топи
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10.03.2022 20:23 Відповісти
а основна маса звичайних росіян, ментально, живуть в 19му столітті
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10.03.2022 20:25 Відповісти
Так каже, ніби то щось погане...
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10.03.2022 20:25 Відповісти
це ще пом'якшений варіант.
і не знамати санкцій, допоки расєя не компенсує усі наші втрати - як матеріальні, так і людські!
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10.03.2022 20:27 Відповісти
Да не
Фигня

Давай конфискацию. Пусть Европа глаза откроет. И у видет какой на самом деле ее "друг" хорошый
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10.03.2022 20:31 Відповісти
Машина Часу:
Кожен день війни відкидає Рашку назад у часі на 7-10 років.
Коли вони забажають зупинитися:
У 19 сторіччі? У 18-ому? А може у 16-му?
Кріпосне право та поміщики?
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10.03.2022 20:36 Відповісти
в доісторичному, щоб потім історія пішла новим шляхом, де кацапів і кацапії не буде.
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10.03.2022 21:25 Відповісти
Не волнуйтесь. Вам деньги в большом количестве уже не понадобятся. Не на что будет тратить.
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10.03.2022 20:42 Відповісти
А потом экспроприация экспроприаторов, военный коммунизм, продразверстка, карточная система. Короче все по классике.
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10.03.2022 21:03 Відповісти
На болотах ми вас побудували в болота і перетворитесь...
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10.03.2022 21:08 Відповісти
Ну вот и прекрасно, это как раз ваше время в истории, а тои раньше, вы же просто дикари.
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10.03.2022 21:56 Відповісти
цей прищ не під санкціями, а вже напружився. Але згадка про 17 рік доречна-плебс буде грабувати. Все йде по колу, буде по ленінські -грабь награбленное.
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10.03.2022 22:07 Відповісти
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10.03.2022 22:25 Відповісти
Ну так чего Потанин с миллиардами долларов сопли жуёт и плачется,
вместо того, чтобы приобрести ракет, любое оружие, любых специалистов и завалить *****.
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10.03.2022 22:36 Відповісти
Если национализировать BMW, то с конвейера сойдет москвич 2140
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10.03.2022 23:15 Відповісти
 
 