Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на президентський указ №125/2022.
Так, згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, а також полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.
Як повідомлялося, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
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