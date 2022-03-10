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Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на президентський указ №125/2022.

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Так, згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, а також полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомлялося, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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Після лейтенанта Баканова у ЗЄ це легко виходить.
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10.03.2022 21:38 Відповісти
І до чого тут це?
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10.03.2022 21:47 Відповісти
До того, що після присвоєння ЗЄ військових звань своїм соскам, це виглядає не дуже.
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10.03.2022 21:48 Відповісти
Порохоботам подгорает.
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10.03.2022 23:04 Відповісти
по 100ктонн платят???
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10.03.2022 21:39 Відповісти
The Ukrainian bag is tied up, all the biomaterial that crossed the border of Ukraine with weapons can be
surrendered with its equipment and weapons, the price list for equipment can be viewed on the website of the
Ministry of Defense, gunners and rocketmen are not taken prisoner, the rest of the biomaterial with resistance
will be destroyed at the place of detection, including the entire territory within the internationally recognized
borders of the UN, Crimea and Donbass. Colonel Colt captured the hearts of the Ukrainians, no shots fired.
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10.03.2022 21:42 Відповісти
Кучма каже, що росіяни вже цілу вічність ******** Харків, Маріуполь... ну і взагалі про цю війну каже, що вона вже цілу вічність іде.
Важко непогодитися.
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10.03.2022 21:44 Відповісти
Не паркетні, а справжні бойові генерали!
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10.03.2022 22:04 Відповісти
 
 