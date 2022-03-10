Російські окупанти зруйнували 400 багатоповерхових будинків у Харкові, - мер Терехов
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Війська Росії знищили 400 багатоповерхівок у Харкові.
Про це заявив в ефірі марафону на українських каналах міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net
"Я вже продумую, де людей розмістити, тому що у Харкові вже 400 багатоповерхових будинків зруйновано ворожою армією", – сказав він.
За його словами, вдалося евакуювати людей із 602-го мікрорайону на Північній Салтівці, який знаходився під постійним обстрілом.
"Вони ще перебувають у напівшоковому стані. Але ми пояснюємо, працюємо з ними, заспокоюємо, щоб люди мали емоційне розвантаження, це дуже важливо", – додав він.
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Людей жалко.
Дома херня, все отстроили.
*****, та здохни уже черт
сиділи б дома, бомбили б воронєж
скільки болю засіяли на українській землі...
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https://www.0629.com.ua/news/3347607/v-mariupoli-pocalis-vulicni-boi-azov