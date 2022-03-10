Російські окупанти зруйнували 400 багатоповерхових будинків у Харкові, - мер Терехов

Війська Росії знищили 400 багатоповерхівок у Харкові.

Про це заявив в ефірі марафону на українських каналах міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net

"Я вже продумую, де людей розмістити, тому що у Харкові вже 400 багатоповерхових будинків зруйновано ворожою армією", – сказав він.

За його словами, вдалося евакуювати людей із 602-го мікрорайону на Північній Салтівці, який знаходився під постійним обстрілом.

"Вони ще перебувають у напівшоковому стані. Але ми пояснюємо, працюємо з ними, заспокоюємо, щоб люди мали емоційне розвантаження, це дуже важливо", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 350 будинків у Харкові залишилися без тепла через обстріли