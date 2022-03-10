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Україна тісно інтегрована з ЄС та швидко може отримати членство, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна тісно інтегрована з ЄС та швидко може отримати членство, - Зеленський

Приєднати Україну до Європейського Союзу можна достатньо швидко, адже наша держава вже зараз тісно з ним інтегрована.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом. Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно? Євросоюз отримає за рахунок членства України до свого складу націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу. А для України - це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Полякам - респект за активну підтримку України в питанні євроінтеграції!
Але малоймовірно, що наша країна стане членом ЄС під час війни...
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10.03.2022 22:15
+3
..................................Дефорлд ... ...................................................................................... История одной Фу Бли !!!!!!
10 марта 2022, 22:19 Минфин будет обслуживать Госдолг РФ в Фу Блях
Платежи в валюте возможны при условии разморозки счетов ЦБ и кабмина

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние обязательства по евробондам в Фу Блях. Так будет в случае отказа контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства, передает ТАСС.
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10.03.2022 22:21
+3
Подолати корупцію? Чесні суди? Хочаб, для початку...
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10.03.2022 22:52
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10.03.2022 22:15 Відповісти
Щоб голандоси розродилися... а ще німці... французи та італійці. Угорщина менжується, то погоджується, то ні... так що членства в ЄС нам не бачити, як власної потилиці
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10.03.2022 22:42 Відповісти
vse u vas bude - esli ZAHOTITE.
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10.03.2022 22:43 Відповісти
Подолати корупцію? Чесні суди? Хочаб, для початку...
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10.03.2022 22:52 Відповісти
tak ON neponimaet eto on dumaet shto vse eto fignja
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10.03.2022 22:53 Відповісти
Полякам - респект за активну підтримку України в питанні євроінтеграції!
Але малоймовірно, що наша країна стане членом ЄС під час війни...
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10.03.2022 22:15 Відповісти
І після війни також...
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10.03.2022 22:42 Відповісти
Ну то вже як карта ляже...
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10.03.2022 23:04 Відповісти
ну то може щось своє зробити
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10.03.2022 23:31 Відповісти
є гарне українське прислів'я, хто думкою багатіє?
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10.03.2022 22:20 Відповісти
..................................Дефорлд ... ...................................................................................... История одной Фу Бли !!!!!!
10 марта 2022, 22:19 Минфин будет обслуживать Госдолг РФ в Фу Блях
Платежи в валюте возможны при условии разморозки счетов ЦБ и кабмина

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние обязательства по евробондам в Фу Блях. Так будет в случае отказа контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства, передает ТАСС.
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10.03.2022 22:21 Відповісти
Якась маніакальна ідея у Зелі з Евросоюзом і Нато.Не на часі.По перше-війна,активна фаза.По друге у вас в уряді цирк та й злодії.З такими точно,ніхто справу не захоче мати.
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10.03.2022 22:23 Відповісти
як виявилося в урядах деяких країн ЄС злодіїв ще більше, дорікання недоречні.
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10.03.2022 23:33 Відповісти
"швидко може отримати членство" - а може й не отримати.
Новости из серии "есть ли жизнь на Марсе".
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10.03.2022 22:23 Відповісти
Новости из серии "дать в жопу или нет"...
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10.03.2022 23:07 Відповісти
Україна мусить сама боронитися і виборювати (з допомогою від сусідів і друзів) але без їх безпосереньої участі....
нажаль... така наша доля...
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10.03.2022 22:38 Відповісти
а чого на жаль, не будете особливо нікому винні, самі собі, ваш край - ваші правила, а не вічно оглядатиися на бюрократів ЄС, якби не Польша і Прибалтика досі би ще стурбованістю годували би.
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10.03.2022 23:34 Відповісти
Вот шо мы никак не вьедим,шо нах мы там им не надо
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10.03.2022 22:51 Відповісти
у Зе якась тривога
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11.03.2022 00:16 Відповісти
Зе вже нема чого сказати народу, ось почав членство теребунькати.
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11.03.2022 00:33 Відповісти
 
 