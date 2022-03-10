Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану", - сказав глава МЗС Туреччини.

Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим стала принаймні початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", - сказав він.

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