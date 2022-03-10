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Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, - МЗС Туреччини
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану", - сказав глава МЗС Туреччини.
Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим стала принаймні початком.
"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", - сказав він.
Топ коментарі
+45 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.03.2022 22:51
+30 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.03.2022 22:49
+26 Олег Васильченко 827828f7
показати весь коментар10.03.2022 22:42
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Будь ласка, зачекайте...
он ее только дополняет новыми обидами от Украины
Нет названия, нет подтверждения.
Так что, это фольклор.
Меня знают.
А насчёт парашинских корыт, расскажи ещё что нибудь)))
Вот, есть разнесённые в куски танки парашинцев - прекрасно. Всё видно и все довольны.
Есть техника, отжатая у кацапов - тоже всё понятно.
А вот, утопших и повреждённых корабликов, нет нигде. НИГДЕ. Вера в самое лучшее, не самое плохое желание.
Но вы то, бараны, хоть анализ в тупой голове включайте.
Ато, получится, как со сбитым нашим самолётом над Осокорками (Киев).
Крики про победу, а признание своих поражений никак в голову не доходит.
Патрульный катер "повредил одно". Кто такое "одно"? Какой патрульный катер? Давай, оба названия.
Иначе, всё это ОБС, а ты дебил.
Посмотрим что получится)))
Жги быдло дальше))))
Небось из-за границы, ты офигенный знаток тактики и стратегии?
Компромиссное решение - убраться в границы до 24 февраля и без какого либо признания Крыма и Лугандона.
При отказе -пусть хухло чекает в Москве...
Так що, тільки самі. Сили є, можливості теж. Храни бог ЗСУ і наших героїв!
Крикни "Уйло" й весь світ зрозуміє, про кого йде мова
ЕСЛИ ХУТИН- ***** , то так и скажем об этом всем.
И ЕЩЁ- вспомните сколько харьковских фанов ( впервые исполнивших эту кричалку) погибло от рук рашистов
РАДИ ИХ ПАМЯТИ НЕ МЕНЯЙТЕ СЛОВА
надеюсь опыт учтён
Важливий початок чого?
хай рашка развалится из-за него !!!! И будет он проклят в веках !!
Да Вы батенька фантастику вещаете. Притом, научную.
Чем?
Они пока от нас выберутся (земля у нас липкая, ЗСУ и ТРО шо 3,14здец разьярённые), пока до эшелонов доберутся, пока перекинут... Как раз в районе восточнее Волги (километров 100), они с удивлением увидят узкоглазых пограничников.
БОИТСЯ РАШКА НАЦИОНАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ - это толкает их на переговоры,
Данная тема про переговоры между Зе и сраным хутиным
путін не вивезе зеленського привселюдно.
надо сделать укол от бешенства на всякий случай