УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4004 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
16 615 95
війна (56389) Зеленський (17431) Путін (21440) Чавушоглу (127)

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, - МЗС Туреччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також розповів про цю ідею президенту Ердогану", - сказав глава МЗС Туреччини.

Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим стала принаймні початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів – це важливий початок", - сказав він.

Читайте: На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
10.03.2022 22:51
+30
показати весь коментар
10.03.2022 22:49
+26
Верить путину - себя не уважать.
показати весь коментар
10.03.2022 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
daite Zelenskomu STVOL ....i po bolshe.
показати весь коментар
10.03.2022 22:41 Відповісти
табакерки хватит
показати весь коментар
10.03.2022 22:47 Відповісти
cherez 10m stol ? trudno bude dostatj
показати весь коментар
10.03.2022 22:49 Відповісти
**** серливе - від страху помре
показати весь коментар
10.03.2022 23:05 Відповісти
Верить путину - себя не уважать.
показати весь коментар
10.03.2022 22:42 Відповісти
Вірити любому з мордору не варто. У нас вже багато прикладів з історії.
показати весь коментар
10.03.2022 23:04 Відповісти
Пришлет на переговоры кого не будь своего двойника с заранее написанной речью. Даром потраченное время и картинка для рашистких пропа-нов
показати весь коментар
10.03.2022 22:43 Відповісти
Приїде голограма?)
показати весь коментар
10.03.2022 22:53 Відповісти
у ***** речь записана еще с 2004 г.
он ее только дополняет новыми обидами от Украины
показати весь коментар
10.03.2022 23:07 Відповісти
Представником від України послати до нього Порошенка - ізюминка на торті.
показати весь коментар
10.03.2022 23:49 Відповісти
Йому вже нравіцца?
показати весь коментар
10.03.2022 22:44 Відповісти
***** як завжди бреше. Ультиматуми хай собі в сраку засуне.
показати весь коментар
10.03.2022 22:44 Відповісти
Чем больше кацапов дохнет, тем больше хло хочет общаться. На первых переговорах прислали каких-то бичей. Через две недели боев конь педальный уже согласен говорить. Ещё чуть-чуть и хло вылезет из бункера для переговоров.
показати весь коментар
10.03.2022 22:45 Відповісти
Карлику потрібно тренуватись , передивитись весь квартал
показати весь коментар
10.03.2022 22:46 Відповісти
Вроде как потопление двух кораблей рф дело Нептуна.При это прикрывали выпуском градов.После этого рашка приняла решение с@******* с моря.А пуски сегодня попытка вычислить дивизион.Ну очко у них заиграло знатно.Пару телег ссылаються на это.на сколько это правда трудно сказать.
показати весь коментар
10.03.2022 22:46 Відповісти
сомневаюсь, что это правдивая инфа. да и про потопление не было никаких новостей.
показати весь коментар
10.03.2022 22:48 Відповісти
Есть такое .Двоякое впечатление.
показати весь коментар
10.03.2022 22:50 Відповісти
Про какое второе корыто Вы говорите?
показати весь коментар
10.03.2022 22:56 Відповісти
Одно повредил патрульный катер, второй с берега накрыли
показати весь коментар
10.03.2022 23:02 Відповісти
Кто такое "одно"?
Нет названия, нет подтверждения.
Так что, это фольклор.
показати весь коментар
10.03.2022 23:06 Відповісти
Ты про свои корыта на кладбище узнаешь, кацап
показати весь коментар
11.03.2022 11:16 Відповісти
Тебя быдло, до сего момента на форуме никто не видел.
Меня знают.

А насчёт парашинских корыт, расскажи ещё что нибудь)))
Вот, есть разнесённые в куски танки парашинцев - прекрасно. Всё видно и все довольны.
Есть техника, отжатая у кацапов - тоже всё понятно.
А вот, утопших и повреждённых корабликов, нет нигде. НИГДЕ. Вера в самое лучшее, не самое плохое желание.
Но вы то, бараны, хоть анализ в тупой голове включайте.
Ато, получится, как со сбитым нашим самолётом над Осокорками (Киев).
Крики про победу, а признание своих поражений никак в голову не доходит.
Патрульный катер "повредил одно". Кто такое "одно"? Какой патрульный катер? Давай, оба названия.
Иначе, всё это ОБС, а ты дебил.
показати весь коментар
11.03.2022 16:11 Відповісти
Кто тут тебя, кацапского провокатора, знает?
показати весь коментар
11.03.2022 17:55 Відповісти
Давай козлик, доведи истину, что я провокатор)))
Посмотрим что получится)))
показати весь коментар
11.03.2022 17:58 Відповісти
О, даже скрываться уже перестал, консерва
показати весь коментар
11.03.2022 17:59 Відповісти
Именно так, как ты предоставляют доказательства чуваки и ***** с парашостана.
Жги быдло дальше))))
показати весь коментар
11.03.2022 18:02 Відповісти
И да, что там за половая тряпка возле твоей клички?
Небось из-за границы, ты офигенный знаток тактики и стратегии?
показати весь коментар
11.03.2022 18:00 Відповісти
Путя - ЛОХ!
показати весь коментар
10.03.2022 22:47 Відповісти
Что ему можно предложить пока?

Компромиссное решение - убраться в границы до 24 февраля и без какого либо признания Крыма и Лугандона.
При отказе -пусть хухло чекает в Москве...
показати весь коментар
10.03.2022 22:47 Відповісти
Неее уже всё вопрос нада закрывать по всем вопросам.У нас хватило 8 лет играние Донбассом.
показати весь коментар
10.03.2022 22:48 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 22:49 Відповісти
Если бы у Европы были яйца а не мох они бы так сделали но там на столько уже живут в своём мире что им плевать на всех кроме себя.Мир стал убл@дочным и лживым.
показати весь коментар
10.03.2022 22:51 Відповісти
Проблема в том, что раша к власти в Европе приводила выпускников МГИМО , пока страны пиво пили
показати весь коментар
10.03.2022 23:08 Відповісти
Раша купила пол Европы. Они повально вербуют всех со студенческих лет - кто то таки выйдет наверх, а на него есть папочка...
показати весь коментар
10.03.2022 23:17 Відповісти
Я в курсе. А других коррумпируют
показати весь коментар
10.03.2022 23:18 Відповісти
Так би і було, якби Європейські політики не мали величезні валізи нафтодоларів щомісяця від самі знаєте кого. А так - то хіба помріять, що прийдуть добрі сильні дяді і наваляють ********. Дяді не прийдуть, дяді не добрі, дяді давно скурвились, спились, скололись нафтовою голкою.
Так що, тільки самі. Сили є, можливості теж. Храни бог ЗСУ і наших героїв!
показати весь коментар
11.03.2022 18:12 Відповісти
Довгоомріяна зустріч двох вов. Боюся що наш від щастя підпише все. Не читаючи
показати весь коментар
10.03.2022 22:47 Відповісти
Піздьож. Найближчі друзі путіна ходять до нього на зустріч після трьох тижнів самоізоляції.
показати весь коментар
10.03.2022 22:48 Відповісти
Хутин- ***** !!!
показати весь коментар
10.03.2022 22:48 Відповісти
Вже можна легше- Уйло-Уйло.
Крикни "Уйло" й весь світ зрозуміє, про кого йде мова
показати весь коментар
10.03.2022 22:59 Відповісти
Давайте не будем уходить от правды и стеснительно изменять терминологию
ЕСЛИ ХУТИН- ***** , то так и скажем об этом всем.

И ЕЩЁ- вспомните сколько харьковских фанов ( впервые исполнивших эту кричалку) погибло от рук рашистов
РАДИ ИХ ПАМЯТИ НЕ МЕНЯЙТЕ СЛОВА
показати весь коментар
10.03.2022 23:07 Відповісти
якшо тобі стане легше перекладу з цензурної- якшо крикнути *****- то всі зрозуміють за кого тут кажуть. Бо *****- єдине у світі.
показати весь коментар
11.03.2022 00:15 Відповісти
Зассыт.
показати весь коментар
10.03.2022 22:49 Відповісти
Во время переговоров Кулебу с Лавровым ***** скинул на Мариуполь 1000кг. авиабомбу. Что ***** скинет на украинские города перед встречей с ЗЕ? Мы же помним что ***** не постеснялось сбить укрианский пассажирский самолет когда ЗЕ был на тайных переговорах в Омане
показати весь коментар
10.03.2022 22:49 Відповісти
А толку с этих переговоров что от Будапешсткого Меморандума - потому слово ******* ломанного цента не стоит даже в базарный день.
показати весь коментар
10.03.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 22:51 Відповісти
Они так делали на Донбассе.
показати весь коментар
10.03.2022 22:53 Відповісти
Да.

надеюсь опыт учтён
показати весь коментар
10.03.2022 22:55 Відповісти
Я думаю, що найбільш предметними ці переговори можуть відбутися лише в Гаагзькому трибуналі. На всіх інших переговорних площадках буде те ж саме, що ми бачили сьогодні в переговорах Кулеби і пічального мерина.
показати весь коментар
10.03.2022 22:52 Відповісти
Стілець буде довжиною в 1 км?
показати весь коментар
10.03.2022 22:52 Відповісти
"...зустріч на рівні міністрів - це важливий початок."

Важливий початок чого?
показати весь коментар
10.03.2022 22:54 Відповісти
Китай может помочь пуйлу выкарабкаться из войны , начав фейковый захват территорий или типа войнушку на Дальнем востоке. Тогда рф выводит войска для защиты Дальнего востока, отложив спецоперацию в Украине. Или такое же можно провернуть с Чечней. Без победы ему сложно уйти.
показати весь коментар
10.03.2022 22:54 Відповісти
А почему кто-то должен думать о сбережении лица УБИЙЦЫ?

хай рашка развалится из-за него !!!! И будет он проклят в веках !!
показати весь коментар
10.03.2022 22:57 Відповісти
Защита ДВ?
Да Вы батенька фантастику вещаете. Притом, научную.
Чем?
Они пока от нас выберутся (земля у нас липкая, ЗСУ и ТРО шо 3,14здец разьярённые), пока до эшелонов доберутся, пока перекинут... Как раз в районе восточнее Волги (километров 100), они с удивлением увидят узкоглазых пограничников.
показати весь коментар
10.03.2022 23:03 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 23:16 Відповісти
Требования во время переговоров должны быть максимальные - в 24 часа рашка вон из Украины ( Крым и лугандон в т ч).
БОИТСЯ РАШКА НАЦИОНАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ - это толкает их на переговоры,
показати весь коментар
10.03.2022 22:54 Відповісти
Иди на хутор бабочек ловить , троль кацапский
показати весь коментар
10.03.2022 23:10 Відповісти
Після Маріуполя ніяких перемовин.Вбивця має бути вбитим!
показати весь коментар
10.03.2022 22:56 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
10.03.2022 22:59 Відповісти
Не капітан його їбе, а народ і ЗСУ!
показати весь коментар
10.03.2022 23:15 Відповісти
Ничего Вы не понимаете в информацийной войне .

Данная тема про переговоры между Зе и сраным хутиным
показати весь коментар
10.03.2022 23:20 Відповісти
заранее надо обговорить длину стола
показати весь коментар
10.03.2022 23:00 Відповісти
Хай роблять привселюдно, на стадіоні, як з Порошенком.
путін не вивезе зеленського привселюдно.
показати весь коментар
10.03.2022 23:00 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 23:01 Відповісти
Не можу навiть дивитися на цю потвору. Це нiби свiтлини Чикатило усюди транслювали
показати весь коментар
10.03.2022 23:02 Відповісти
Ни в коем случае! Надо еще пару недель для согласования даты переговоров, потом пару недель на согласование повестки, а потом в общем-то переговоры и не нужны будут. Главное не останавливаться, и не давать подойти топливу и свежим барнульцам и членинградцам.
показати весь коментар
10.03.2022 23:03 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 23:03 Відповісти
аби знову до ідіотизму не допустити.
показати весь коментар
10.03.2022 23:52 Відповісти
8-Років домовлялися.Досить! Смерть цапам!
показати весь коментар
10.03.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 23:12 Відповісти
А сенс, який сенс розмовляти з свіхнувшимся скаженим ******-сином сатани?
показати весь коментар
10.03.2022 23:06 Відповісти
А чи варто втрачати дарма дорогоціннай час для Президента України? Принаймні мій кіт ліпше розуміє мене, чим путлерівський нрелюдь шостого, а точніше ПЕРШОГО справжнього Президента нашої Незалежної Батьківщини.
показати весь коментар
10.03.2022 23:07 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 23:12 Відповісти
Хай воно більше буває на людях.
показати весь коментар
10.03.2022 23:13 Відповісти
ЗЕ, а ты не боишься , что хутин тебя укусит во время переговоров ?

надо сделать укол от бешенства на всякий случай
показати весь коментар
10.03.2022 23:16 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 23:17 Відповісти
труси новачком намастить
показати весь коментар
11.03.2022 06:30 Відповісти
Навіщо, коли цей дитсадок закінчиться. Що так на переговорах зациклився офіс,в Маріуполі вуличні бої і люди на волосині від смерті.
показати весь коментар
10.03.2022 23:22 Відповісти
Тому що ОП керує Дєрмак. А ви знаєте, що це кротяра.
показати весь коментар
10.03.2022 23:27 Відповісти
Слухайте, Зе вже дістало зі своїми перемовинами! Відпочинку і укріпленню кацапів не повинно бути. Ми це вже бачили на Донбасі. Укріпилися, окопалися і потім 8 років кошмарили Україну. Зе якщо дасть передишку кацапам це програш, він злочинець. Але по дорогам, будівництву він і так вже злочинець. Набудували дороги? Файно кацапні по цим дорогам їздити?
показати весь коментар
10.03.2022 23:26 Відповісти
Якщо буде пауза, то росіяни нас дотиснуть побудовою логістики до їх військ ((( Зе у кроці від жахливої помилки... Навіть більше - зради!
показати весь коментар
11.03.2022 00:02 Відповісти
Путлер КГБист - сын ярого НКВДиста. Этим оределяется его поведение.
показати весь коментар
10.03.2022 23:26 Відповісти
Зачекайте ще. ***** буде благати про прямі переговори.
показати весь коментар
10.03.2022 23:30 Відповісти
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с Путлером

показати весь коментар
10.03.2022 23:34 Відповісти
***** куда-то лететь зассыт. А на стране-помойке Зеленскому делать нечего. Так шо это мычание ***** - просто белый шум.
показати весь коментар
10.03.2022 23:51 Відповісти
Про що можна говорити з цим кривавим рашиським катом ? здохни паскуда для всього світу легше стане.
показати весь коментар
11.03.2022 00:02 Відповісти
В Гааге должны пройти,,переговоры,,.
показати весь коментар
11.03.2022 00:39 Відповісти
переговоры с пожилым педофилом и маньяком кабаевым должны проводить санитары психушки..
показати весь коментар
11.03.2022 00:41 Відповісти
Не може бути нічого гіршого для української дипломатії ніж прямі переговори президентів, бо будемо відверті Зеленський - не надто розумна людина навіть у порівнянні з чокнутим чєкістом
показати весь коментар
11.03.2022 09:09 Відповісти
 
 