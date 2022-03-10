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У Харкові завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, сталася пожежа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, сталася пожежа

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що ввечері в Харкові було завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, після чого сталася пожежа.

"У Харкові о 20:30 завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, розташованому в П'ятихатках. Саме тому, де вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там також розміщуються джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях", - написав він у телеграм, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше Геращенко повідомив, що після удару на території інституту виникла пожежа.

У свою чергу прес-служба ДСНС повідомила, що у Харкові рятувальники ліквідовують пожежу гуртожитку.

"О 20:35 рятувальники виїхали на гасіння пожежі у 5-поверховому гуртожитку на вул. Вальтера, 19, у П'ятихатках Київського району міста Харкова. Горять шість кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі близько 100 кв. м", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

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Автор: Роман Свиридович
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10.03.2022 23:16 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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10.03.2022 23:20 Відповісти
Дай, Боже, щоб без жертв.
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10.03.2022 23:22 Відповісти
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10.03.2022 23:25 Відповісти
pohodu u etih ********* lish odna celj - kak mozhno bolshe nagaditj......
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10.03.2022 23:27 Відповісти
Oryx @*************
This is Igor.
Every morning Igor goes for a stroll through the nearby forest. Today, Igor found a Russian Army 9K330 Tor SAM system abandoned in the forest.
Now Igor owns a $20 million SAM system.
Congratulations Igor.

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10.03.2022 23:30 Відповісти
Знову кацапські п*дараси ******** Алексіївку і Лісопарк, до війни це були найбільш рускомовні райони міста. Побажаю щоб все це повернулось у 200 кратному розмірі РФ ☢
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11.03.2022 00:31 Відповісти
Кацапські дебіли вірять в байку Кремля що Україна хоче зробити ядерну зброю, тому і захоплює АЕС України і бомбить ядерні інститути, судять по собі.
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11.03.2022 00:32 Відповісти
більше того, вони про бомбу просто триндять. А насправді там зосереджені кадри, що можуть розв'язати наші і американські проблеми із ядерним паливом для АЕС. Ось тільки но на днях Україна відмовилась від рашинської продукції твел. І зразу ж прилетіла "атвєтка".
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11.03.2022 13:25 Відповісти
 
 