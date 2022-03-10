У Харкові завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, сталася пожежа
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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що ввечері в Харкові було завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, після чого сталася пожежа.
"У Харкові о 20:30 завдано авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, розташованому в П'ятихатках. Саме тому, де вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там також розміщуються джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях", - написав він у телеграм, передає Цензор.НЕТ.
Пізніше Геращенко повідомив, що після удару на території інституту виникла пожежа.
У свою чергу прес-служба ДСНС повідомила, що у Харкові рятувальники ліквідовують пожежу гуртожитку.
"О 20:35 рятувальники виїхали на гасіння пожежі у 5-поверховому гуртожитку на вул. Вальтера, 19, у П'ятихатках Київського району міста Харкова. Горять шість кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі близько 100 кв. м", - зазначено в повідомленні у Facebook.
Попередньо жертв і постраждалих немає.
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