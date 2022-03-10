Walt Disney призупиняє всю свою діяльність у Росії

Американська компанія The Walt Disney Company заявила про плани призупинити всю свою діяльність у Росії через продовження агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у пресрелізі компанії, опублікованому на платформі Business Wire.

"Враховуючи безперервний наступ на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми робимо кроки, щоб зупинити всі інші види діяльності в Росії. Це включає ліцензування контенту та продуктів, діяльність Disney Cruise Line, журнал та тури National Geographic, виробництво місцевого контенту та лінійні канали", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Disney наголошують, що деякі з цих видів діяльності компанія призупинить негайно. Призупинення роботи інших продуктів - таких як лінійні канали та ліцензування частини контенту і продуктів, вимагатиме часу через складність контрактів.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня The Walt Disney Company призупинила показ своїх фільмів у Росії, а компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен" через ситуацію в Україні.

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